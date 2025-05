US-Tochter Fast Finance Pay Corp. berichtet Q1-Zahlen – strategische Fortschritte und Fokus auf Produktausbau

Berlin (IRW-Press/19.05.2025) – Berlin, den 19.05.2025 Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über die veröffentlichten Geschäftszahlen des ersten Quartals 2025 ihrer US-Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP).

Geschäftsergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2025:

* Der Umsatz belief sich auf 2,45 Mio. US-Dollar, ein Rückgang von 3 % gegenüber 2,53 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

* Der Bruttogewinn belief sich auf 1,19 Mio. US-Dollar, verglichen mit 1,22 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

* Der Nettoverlust belief sich auf 281 Tausend US-Dollar gegenüber einem Nettoverlust von 247 Tausend US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete die Fast Finance Pay Corp. einen leichten Rückgang bei den Kennzahlen. Gleichzeitig wurden wichtige Maßnahmen umgesetzt, um das geplante Uplisting an eine höherklassige US-Börse vorzubereiten: Der Reverse Split zur Optimierung der Kapitalstruktur wurde erfolgreich abgeschlossen, und die geprüften Abschlüsse der vergangenen zwei Jahre befinden sich in der finalen Prüfung durch unabhängige US-Wirtschaftsprüfer.

Die Fast Finance Pay Corp. verfolgt weiterhin eine klare Wachstumsstrategie im Bereich digitaler Finanzlösungen. Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung zentraler Produktlinien sowie auf einem strukturierten Vertriebs- und Marketingplan, der sich an B2C- und B2B-Zielgruppen richtet.

Sören Jensen, Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG, erklärt:

„Wir sehen die Fortschritte bei Fast Finance Pay Corp. sehr positiv. Die Teams in den USA und Deutschland arbeiten mit Nachdruck an den strukturellen und technologischen Weiterentwicklungen der zahlreichen Produktlinien und Services der erfolgreich durchgeführte Reverse Split war ein wichtiger Meilenstein, und das geplante Uplisting ist auf einem guten Weg. Besonders erfreulich ist, dass unsere Produktmarken OK.de und OK.secure zunehmend an Marktpräsenz gewinnen. In OK.secure investieren wir gezielt, weil wir dort mittelfristig erhebliches Potenzial sehen funktionale Erweiterungen und neue Features stehen bereits vor dem Rollout.

Als Beteiligungsunternehmen beobachten wir mit großer Zufriedenheit, wie sich unser Engagement in den USA entwickelt. Die Grundlagen für weiteres Wachstum sind gelegt sowohl auf struktureller Ebene als auch im Produktportfolio.“

Den vollständigen Bericht finden Sie hier:

ff24pay-corp.com/filings/

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 7262 1234-4, F. +49 (0)30 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

