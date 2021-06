Userlane-Spendenlauf sammelt 8.077 Euro für Green City e.V. ein

120 Läufer von sieben Münchner Start- und Scale-ups liefen im Rahmen eines Spendlaufs für die Müncher Umweltorganisation Green City e.V. mehr als 10.000 Kilometer und spendeten so 8.077 Euro.

München, 10. Juni 2021. Die Digital Adoption Platform Userlane will nicht nur bei der Nutzung jeglicher Software schnelle Hilfestellung leisten, sondern auch dabei helfen, die bayerische Hauptstadt München noch ein bisschen grüner zu machen. Zu diesem Zweck rief das Unternehmen im Mai befreundete Münchner Start- und Scale-ups zu einem vierwöchigen Spendenlauf auf. Für jeden gelaufenen Kilometer sollten die teilnehmenden Unternehmen bis zu einen Euro an die Umweltorganisation Green City e.V. spenden.

Die Münchner Start-up-Szene ließ sich nicht lange bitten. Insgesamt 120 Läufer der Unternehmen Everstox, Magazino, NavVis, ParcelLab, Riskmethods, Salesfive und Userlane nahmen die Herausforderung an und schnürten ihre Laufschuhe. Vom 1. Mai bis 1. Juni liefen sie insgesamt 10.098 Kilometer. Damit umrundeten sie im Kampf für eine grünere Innenstadt umgerechnet mehr als 85 Mal das Münchner Stadtgebiet und sammelten auf diese Weise Spendengelder in Höhe von 8.076,98 Euro ein.

Am 8. Juni wurden die Sieger gekürt und Green City e.V. der Scheck überreicht. Während die Läufer coronabedingt nur per Zoom-Meeting zusammengeschaltet werden konnten, kamen die Green-City-Mitarbeiterinnen Nina Köninger und Christina Pirner persönlich im Userlane-Büro in der Rosenheimer Straße vorbei, um den Scheck in Empfang zu nehmen.

Mit insgesamt 2.277,98 Kilometern liefen die Mitarbeiter des Spendenlauf-Initiators Userlane die meisten Kilometer, dicht gefolgt von dem Spezialisten für die Herstellung fotorealistischer digitaler Zwillinger, NavVis (2.215,8 Kilometer), und dem Anbieter für KI-basierte SCRM-Software, Riskmethods (1.710,69 Kilometer). Schaut man auf die gelaufenen Kilometer pro Person führt Riskmethods mit 90 Kilometern im Ranking. Auf den Plätzen folgen der Spezialist für Operations Experience und Versandkommunikation, parcelLab (83,8 Kilometer pro Person), und Userlane (75,9 Kilometer pro Person).

„München ist eine tolle Stadt, um dort zu leben und arbeiten“, sagte Userlane-Mitgründer Hartmut Hahn. „Es war wirklich beeindruckend zu erleben, wie sehr sich alle Teilnehmer für unseren Spendenlauf ins Zeug gelegt haben, um München noch ein bisschen lebenswerter zu machen. Gleichzeitig war es auch eine gute Aktion, um das ein oder andere Corona-Kilo wieder loszuwerden.“

Auch Nina Köninger von Green City e.V. freute sich über das Engagement der Münchner Start-up-Szene. „Unser Ziel ist es unter anderem, den motorisierten Individualverkehr und den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu reduzieren“, erklärte sie während der Verleihung. „Mit der Summe aus dem Spendenlauf kommen wir bei unseren jährlich rund 150 Veranstaltungen und Aktionen wieder einen wichtigen Schritt weiter.“

Über Userlane

Userlane ist eine Digital Adoption Plattform, die Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt: Die Software-as-a-service ermöglicht es Nutzern, sofort jede browserbasierte Anwendung bedienen zu können – ganz ohne Vorkenntnisse. Kern der Technologie sind interaktive Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die sich über die jeweilige webbasierte Software legen lassen und User direkt in der Anwendung durch sämtliche Prozesse führen. Userlane automatisiert damit u.a. Software-Schulungen und optimiert dadurch nicht nur das Onboarding von Mitarbeitern, sondern deren Bereitschaft zur Digital Adoption. Begleitend dazu bietet die Plattform einen konstanten, individuellen Performance Support und unterstützt so das Change Management beim einzelnen Mitarbeiter sowie dem gesamten Unternehmen. Die Digitalisierungserfahrung wird so userfreundlich gestaltet und die Bereitschaft zur „Digital Adoption“ erhöht.

Userlane belegt Platz 26 auf der FAZ-Liste deutscher Top-Companies. Unternehmen verschiedenster Branchen wie Allianz, BASF, Commerzbank, Deutsche Bahn, Mercedes und auch Öffentliche Einrichtungen wie die Stadt München setzen auf die Software Adoption Plattform.

Hartmut Hahn (CEO und Co-Founder) sowie Felix Eichler (CTO und Co-Founder) leiten das Unternehmen, das 2015 gegründet und bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, u.a. mit dem CEBIT Award, Learntec 2018 Innovation Award, dem Disruptive Technology Award, dem HR Start-up Award und dem BMWi Digital Award.

