Usha Resources verdreifacht Landpaket rund um Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake in Nevada

Usha Resources meint offensichtlich, einem großen Lithiumvorkommen auf der Spur zu sein und verdreifacht sein Landpaket rund um sein Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake

Ermutigt durch die positiven Ergebnisse seiner ersten Bohrung hat Usha Resources Limited (TSX-V: USHA; OTCQB: USHAF; FWB: JO0), die Lizenz für das Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake, 35 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, von 11,3 km² auf 35,3 km² mehr als verdreifacht. Damit seien alle strategisch verfügbaren Bereiche des Beckens im Umfeld der Kernschürfrechte abgesteckt, teilte Usha heute in einer Pressemitteilung mit.

Das Unternehmen bohrt derzeit das zweite Bohrloch (JP22-2) seines auf insgesamt sechs Bohrungen angelegten Programms (siehe Pressemitteilung von Usha Resources vom 14. Februar 2023). Das erste Bohrloch (JP22-1) hatte analog zu Albemarles Silver Peak Lithium-Sole-Projekt und dem benachbarten Projekt von Pure Energy in Nevada Nahe dem Boden des geschlossenen Beckens eine potenziell pumpfähige Sand- und Konglomeratzone entdeckt. Außerdem deuten wiederkehrende Ablagerungen von Evaporit-Salzkrusten auf günstige Bedingungen für die Bildung von Lithium-Sole hin. Die Wassersäule in dem unterirdischen See oberhalb des Grundgesteins in rund 600 Metern Tiefe wurde mit 481 Metern gemessen.

Hier mehr erfahren:

Usha Resources verdreifacht Landpaket rund um Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake in Nevada

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Crew – Full-Service Kommunikations-, Marketing- und Werbeagentur aus Stuttgart