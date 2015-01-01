Vakuumbezogene Herausforderungen im Labor und wie trockene Vakuumpumpen sie lösen

Die richtige Auswahl von Vakuumlösungen ermöglichen einen zuverlässigen und effizienten Laborbetrieb

Zuverlässige Vakuumbedingungen sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit eines Labors. Von der analytischen Genauigkeit bis hin zum Bedienkomfort – die Vakuumversorgung hat weitaus mehr Einfluss, als bei der Systemauswahl oder bei Aufrüstung von Anlagen oft angenommen wird. Wenn die Vakuuminfrastruktur nur eine untergeordnete Rolle spielt, können sich kleine Ineffizienzen unbemerkt zu wiederkehrenden betrieblichen Problemen entwickeln.

Lärmbelastung, Energieverbrauch, Kontaminationsrisiko, instabile Betriebsbedingungen der Vorpumpe sowie begrenzter Installationsraum gehören zu den häufigsten Herausforderungen in Laboren. Jedes dieser Probleme wirkt sich unmittelbar auf Arbeitsabläufe, langfristige Betriebskosten und die Qualität der Ergebnisse aus. Dieser Artikel beschreibt fünf typische Herausforderungen im Zusammenhang mit Vakuum in Laborumgebungen und erklärt, wie ein auf die jeweilige Anwendung abgestimmtes Vakuumkonzept Leistung, Zuverlässigkeit und Arbeitsbedingungen erheblich verbessern kann.

1. Übermäßiger Lärm beeinträchtigt Konzentration und Produktivität

Laborarbeit erfordert Konzentration und Präzision. Vakuumpumpen sind jedoch häufig eine dauerhafte Quelle von Hintergrundgeräuschen. Selbst moderate Geräuschpegel können bei Dauerbetrieb zur Ermüdung führen, die Kommunikation erschweren und die Produktivität beeinträchtigen, insbesondere wenn mehrere Instrumente gleichzeitig betrieben werden.

Herkömmliche Drehschieber-Vakuumpumpen laufen in der Regel kontinuierlich mit Nenndrehzahl und erzeugen Geräuschpegel von etwa 60-65 dB(A). Mit der Zeit wird dieses konstante niederfrequente Geräusch zu einer erheblichen Ablenkung. Moderne trockene Vakuumpumpen, wie z. B. Scroll-Vakuumpumpen, sind gezielt auf einen geräuscharmen Betrieb ausgelegt. Schallgedämmte Gehäuse, bedarfsgerechter Betrieb und intelligente Lüfter-Steuerung ermöglichen Schalldruckpegel von etwa 48 dB(A) – vergleichbar mit einer ruhigen Büroumgebung.

Die Reduzierung von Geräuschen hängt jedoch nicht ausschließlich von der Pumpentechnologie ab. Das Design des Vakuumsystems spielt eine entscheidende Rolle. Ein Konzept mit einer separaten Vakuumpumpe pro Instrument vervielfacht die Anzahl der Geräuschquellen. Cluster- oder teilzentralisierte Systeme reduzieren dagegen die Gesamtzahl der Pumpen im Labor. Das Ergebnis ist eine deutlich ruhigere Arbeitsumgebung, die konzentriertes und effizientes Arbeiten unterstützt.

2. Unnötiger Energieverbrauch erhöht die Betriebskosten

Die tatsächlichen Kosten einer Vakuumpumpe gehen weit über den reinen Anschaffungspreis hinaus. Energieverbrauch, Wartungsaufwand und Ersatzteile tragen wesentlich zu den Gesamtbetriebskosten bei. Herkömmliche Drehschieber-Vakuumpumpen laufen unabhängig vom tatsächlichen Bedarf kontinuierlich mit voller Drehzahl. Das führt zu hohem Stromverbrauch und unnötiger Wärmeabgabe.

Moderne trockene Vakuumpumpen sind darauf ausgelegt, ihre Leistung an die tatsächlichen Prozessanforderungen anzupassen. Scroll-Vakuumpumpen können beispielsweise intermittierend oder mit variabler Drehzahl betrieben werden. Sie laufen nur, wenn tatsächlich Vakuum benötigt wird, und wechseln während der Leerlaufphasen in den Standby-Modus. Dieser bedarfsabhängige Betrieb reduziert den Energieverbrauch erheblich und verringert gleichzeitig die thermische Belastung im Labor.

Geringere Betriebsstunden bedeuten außerdem weniger mechanischen Verschleiß. Weniger Serviceeinsätze, längere Wartungsintervalle und eine längere Lebensdauer helfen Laboren, ihre Betriebskosten langfristig zu reduzieren. In Anlagen mit mehreren Vakuumsystemen summieren sich diese Effizienzgewinne schnell. Energieeffiziente Vakuumtechnologie wird damit zu einer strategischen Investition statt zu einer marginalen Aufrüstung.

3. Ölkontamination gefährdet sensible Prozesse

Ölgeschmierte Vakuumpumpen werden seit langem für ihre Robustheit und ihre vergleichsweise niedrigen Anschaffungskosten geschätzt. In analytischen Anwendungen und in der Forschung können jedoch bereits geringste Ölkontaminationen die Ergebnisse beeinträchtigen. Durch Ölrückströmung oder Ölnebel können Kohlenwasserstoffe in Instrumente oder Proben gelangen. Die Folgen sind Messwertdrift, erhöhte Hintergrundsignale sowie ungeplante Reinigungs- und Stillstandszeiten.

Filter und Abscheider können diese Risiken reduzieren, jedoch nicht vollständig eliminieren. In Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Sauberkeit bieten trockene Vakuumtechnologien daher klare Vorteile. Scroll-, Membran- und mehrstufige Roots-Vakuumpumpen arbeiten ohne Öl im Verdichtungsraum und vermeiden so das Risiko einer Verunreinigung durch Kohlenwasserstoffe an der Quelle.

Neben der verbesserten Sauberkeit reduziert der ölfreie Betrieb routinemäßige Wartungsaufgaben wie Ölwechsel und Entsorgung. Durch den geringeren Bedarf an Verbrauchsmaterialien und manuellen Eingriffen tragen trockene Vakuumpumpen zu saubereren Laboren, stabileren analytischen Bedingungen und einer höheren Prozesssicherheit bei.

4. Eine ungeeignete Vorpumpe beeinträchtigt die Messstabilität

Viele Laborsysteme, einschließlich Instrumente für die Flüssigkeitschromatographie (LC-MS), verwendenTurbomolekular-Vakuumpumpen, die für einen stabilen Betrieb eine geeignete Vorpumpe benötigen. Die Vorpumpe muss bereits bei Einlassdrücken von etwa 2-3 hPa ausreichend Saugvermögen bereitstellen, um ein zuverlässiges Anlaufen der Turbopumpe sowie einen stabilen Vorvakuumdruck sicherzustellen.

Eine falsch ausgewählte Vorpumpe beeinflusst nicht nur das Anlaufverhalten. Schwankungen des Vorvakuumdrucks und der Gaszusammensetzung können Hintergrundeffekte verursachen, die nicht mit der Probe selbst zusammenhängen. Die Folge sind veränderte Signalintensitäten, geringere Reproduzierbarkeit und erschwerte Vergleichbarkeit von Messungen – selbst bei identischen Proben.

Beim Austausch oder Upgrade einer Vorpumpe reicht es nicht aus, nur das Nennsaugvermögen zu betrachten. Entscheidend sind stabile, reproduzierbare Betriebsbedingungen, die konsistente Messergebnisse ermöglichen. Traditionell wurde diese Aufgabe von erfüllt. Praxiserfahrungen zeigen jedoch, dass moderne trockene Scroll-Vakuumpumpen diese Anforderungen ebenfalls erfüllen können, wenn sie korrekt für die jeweilige Anwendung ausgelegt sind.

5. Eine unzureichende Integration verschwendet Platz und erhöht die Systemkomplexität

Laborfläche ist in der Regel knapp bemessen. Vakuumpumpen müssen häufig gemeinsam mit analytischen Instrumenten, Werkbänken und Sicherheitseinrichtungen auf begrenztem Raum untergebracht werden. Eine unzureichende Integration kann zu unübersichtlichen Layouts, eingeschränktem Wartungszugang und unnötigen Sicherheitsrisiken führen.

Kompakte trockene Vakuumpumpen in vertikaler oder modularer Bauweise bieten eine deutlich höhere Installationsflexibilität. Sie können unter Arbeitstischen installiert, in Instrumente integriert oder räumlich getrennt aufgestellt werden, um Wärme- und Geräuschbelastung im Labor zu reduzieren. Teilzentralisierte oder geclusterte Vakuumkonzepte reduzieren zusätzlich die Gesamtanzahl der benötigten Pumpen.

Mit geeigneten Ventilen und Verteilungssystemen vereinfachen solche Konfigurationen die Wartung, verbessern die Zugänglichkeit und schaffen zusätzliche Laborfläche. Eine durchdachte Integration verbessert nicht nur die tägliche Nutzbarkeit, sondern erleichtert auch zukünftige Erweiterungen oder neue Konfigurationen mit minimalen Unterbrechungen.

Fazit

Die Vakuumversorgung ist eine zentrale Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit eines Labors – nicht nur ein unterstützendes Hilfsmittel. Durch die gezielte Berücksichtigung von Lärm, Energieeffizienz, Kontaminationsrisiken, Vorpumpenstabilität und Platzanforderungen können Labore sowohl die Zuverlässigkeit ihrer Ergebnisse als auch ihre Arbeitsbedingungen deutlich verbessern. Die optimale Lösung hängt von den jeweiligen Anwendungsanforderungen und Prioritäten ab. Fundierte Entscheidungen sichern jedoch langfristige Effizienz, Konsistenz und Betriebsstabilität.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions

Frau Sandra Thirtle-Höck

Berliner Straße 43

35614 Aßlar

Deutschland

fon ..: 06441 802 – 1460

web ..: https://www.pfeiffer-vacuum.com/global/de/

email : sandra.hoeck@buschgroup.com

Über die Busch Group

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren, Kammern und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in allen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 47 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 20 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro.



Pressekontakt:

Busch Group

Frau Sandra Thirtle-Höck

Berliner Straße 43

35614 Aßlar

fon ..: 06441 802 – 1460

email : sandra.hoeck@buschgroup.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jahresbericht 2025 von ADRA Deutschland: Hilfe in herausfordernden Zeiten GastroRadar: Neue Plattform für Gastronomie, Hotellerie und Tourismus in Sachsen