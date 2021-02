Valentinstag Glücksmomente für Verliebte

Das besondere Angebot vom Café Barmbeker Herzstück, mitten im Zentrum von Hamburg-Barmbek!

Alexandra Lübeck, Inhaberin vom Barmbeker Herzstück, war die erste Gastronomin, die begeistert bei der Lockdown Aktion #USFEK – „Unser Schaufenster für Eure Kunst“, nach einer Idee des Eventprofis Hanno Maack (combiful GmbH), teilnahm. Nach Beendigung dieser erfolgreichen Aktion entwickelte sich daraus eine neue Idee: „Hamburg´s kleinste Hochzeitsmesse“!

Zusammen mit der Traurednerin Inken Maack (FrauJa), Reiseland Barmbek und Schneidermeisterin Carola Ducic wurde die Aktion #hamburgskleinstehochzeitsmesse entwickelt. Seit dem 13.01. präsentieren sich mittlerweile rund 20 Aussteller:Innen rund um das Thema Hochzeit, in den Räumlichkeiten des Café. Brautpaare können unter info@barmbeker-herzstueck.de einen Termin für die Corona-konforme Hochzeitsmesse vereinbaren, um sich inspirieren zu lassen und Infomaterial einzuholen.

Im Zeichen des Valentinstages, dem Tag für Verliebte oder die auf dem Weg dazu sind, wurde nun ein spezielles Angebot entwickelt, in dem viele der Anbieter aus „Hamburgs kleinster Hochzeitsmesse“ eingebunden sind.

Neben der Frühstücksbox, Kuchen und 3-Gänge-Menü (auch vegetarisch & vegan erhältlich), bietet das Barmbeker Herzstück am 14.02.2021 noch weitere Take Away Möglichkeiten, wie Blumensträuße, Helium gefüllte Herzluftballons, Mokkakannen, Weine, Sekt, Prosecco und Gin an. Bis zum 11.02.2021 kann man sein persönliches Valentinstag Paket telefonisch unter 0176 22986670 oder info@barmbeker-herzstück.de bestellen.

Am Valentinstag wird von 15:30 bis 16:15 Uhr eine kostenlose Online „Q&A-Zoom-Beratung“ mit der professionellen Hochzeitsplanerin Jana Gross angeboten. Dieses Angebot richtet sich an alle, die Ihre Hochzeit planen und fachliche Beratung und Tipps rund um dieses schöne Ereignis benötigen. Zukünftige Ehepaare können ihre Fragen und Wünsche gezielt an die professionelle Planerin richten und erhalten kompetente Ideen- und Lösungsansätze für die Umsetzung ihrer Hochzeit. Die Beratung findet ausschließlich online statt, die Hochzeitsplanerin befindet sich aber vor Ort. Den Zugang zum Zoom Kanal gibt es auf ihrem Instagram und Facebook Profilen sowie unter: https://hochzeitsplanung-gross.de.

Eine besondere emotionale Überraschung für die Abholer:Innen der Take Away Angebote wird die zauberhafte Stimme der Sängerin, mit den niederländischen Wurzeln, „Anjes de Sangeres“ sein. Sie wird ab 13:3o Uhr mit mehreren Live-Gesangs-Sets den abholenden Kunden vor Ort eine musikalische Einstimmung auf das Valentins-Date mit auf den Weg geben.

Als spezielles Schmankerl erhalten 25 Liebespaare aus Hamburg und Umgebung die Möglichkeit, einen von „Anjes de Sangeres“ personalisierten und kostenlosen „Gesangs-Gruß“ für ihren Valentin zu bekommen.

Der Gruß besteht aus einer Strophe und Refrain von einem aus zehn auswählbaren, romantischen Songs plus einer kurzen Wunsch-Liebes-Textzeile für ihren Partner:Inn, den die Hochzeitsängerin „Anjes de Sangeres“ per eMail-Vorbestellung oder bei der Take Away Abholung vor Ort aufnimmt und zeitnah übermittelt.

Sie erhalten ihren „Valentins-Gesangs-Gruß“ als Audio-Datei, den sie dann an dem Ort Ihrer Wahl Ihrem Partner:Inn präsentieren können. Vielleicht zusammen mit dem italienisch inspirierten „Amore-Menu“ am Abend und einem Hochzeitsantrag? Weitere Informationen hierzu gibt es auf den Instagram und Facebook Profilen und auf der Website der Sängerin: www.anjesdesangeres.com.

Aussteller und Partnerverzeichnis von „Hamburgs kleinste Hochzeitsmesse“:

https://www.barmbeker-herzstueck.de

https://www.combiful.com

https://www.frauja.de

https://www.barmbek-gold.de

https://www.brombyrina.de

https://www.portofsilk.de

https://www.bianca-becker-fotografie.de

https://www.reiseland.de

https://www.hh-dj.de

https://www.partytorten.com

https://www.rogge-events.de

https://www.foboxy.de

https://shop.chiccodoro.de

https://www.gudrun-wessling.de

https://www.oldietourhamburg.de

https://www.rindchen.de

https://www.anjesdesangeres.com

https://www.candyandballoon.de

https://www.hochzeitsplanung-gross.de

https://www.tatengold.de

https://www.bluetezeit-becher.de

https://www.fruechtetraum-online.de

Kontakt:

Café Barmbeker Herzstück

Pestalozzistraße 20

22305 Hamburg

Tel: 0176 22986670

eMail: info@barmbeker-herzstück.de

Website:

https://www.barmbeker-herzstueck.de

Facebook:

https://www.facebook.com/barmbekerherzstueck

Instagram:

https://www.instagram.com/barmbeker_herzstueck

Wir nutzen folgende Hashtags:

#hamburgskleinstehochzeitsmesse #barmbeker_herzstueck #valentinstag #combiful #supportyourlocal #fraujatraurednerin #hochzeitsplanung_gross #anjesdesangeres

#brombyrina_silkgin #portofsilk #biancabeckerfotografie2 #hhdj2021 #partytortenhh #partytorten_barmbek #roggeevents #chiccodorode #foboxy_de #gudrunwesslingschmuck #reiselandbarmbek #barmbekgoldbrautkleider #rindchens_weinkontor #roncazzato #Früchtetraumonline #oldietourhamburg #candyandballoon

Press Contact:

combiful GmbH

Mr Hanno Maack

phone: +49 40 39806366

eMail: press@combiful.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

combiful GmbH

Herr Hanno Maack

Salomon-Petri-Ring 79

22117 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 39806366

web ..: http://www.combiful.com

email : press@combiful.com

Moin und herzlich Willkommen bei der combiful GmbH

Mit Leidenschaft und vollem Einsatz agieren wir bereits seid 3 Jahrzehnten als Dienstleistungsagentur im Event-, Cruise und Tourneebereich. Wir beschäftigen uns mit dem strategischen Aufbau von Künstler*Innen sowie Event und Entertainment Konzepten und führen diese zur Marktreife bzw erweitern und optimieren diese unter Einbeziehung auch von Marketingzielen. Unser Team entwickelt hierzu inhaltliche Konzepte und medientechnische Lösungen für Events, Cruise Productions und Shows aller Art.

Zu unseren Referenzen zählen:

Rockliner, Udo Jürgens, Reamonn, Ole Ohlendorff, TUI Cruises, Nana Mouskouri, Beat-Club – The Story, Udo Lindenberg, Stars del Mar, Rea Garvey, Beiersdorf AG, Full Metal Cruise, Volkswagen, Vodafone, Deutsche Vermögensberatung, World Club Cruise u.v.m.

Pressekontakt:

combiful GmbH

Herr Hanno Maack

Salomon-Petri-Ring 79

22117 Hamburg

fon ..: 040 39806366

web ..: http://www.combiful.com

email : press@combiful.com

