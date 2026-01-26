Valentinstag: Metalldosen als hochwertige Verpackung für Pralinen und Geschenke

Metalldosen kaufen für Valentinstag: Herzdosen aus Metall, Pralinendosen & Blechdosen im Großhandel. Hochwertige B2B-Verpackungen für Handel.

Der Valentinstag am 14. Februar ist für Handel, Manufakturen und Unternehmen ein bedeutender Verkaufsanlass. Hochwertige Metalldosen und Blechdosen sind die ideale Verpackungslösung, um Pralinen, Schokolade und Geschenkartikel emotional, hochwertig und nachhaltig zu präsentieren.

Im ADV Dosenshop finden Geschäftskunden eine große Auswahl an Metalldosen für den Valentinstag, die Design, Funktionalität und Qualität optimal verbinden.

Metalldosen kaufen für Valentinstagsaktionen im B2B-Bereich

Wenn Sie Metalldosen kaufen möchten, die sich besonders für saisonale Aktionen eignen, bieten unsere Blechdosen maximale Flexibilität für den professionellen Einsatz. Unsere Metalldosen für Gewerbekunden sind ideal für den Weiterverkauf, für Geschenksets oder als hochwertige Verkaufsverpackung.

Typische Einsatzbereiche sind:

Verpackung für Pralinen und Schokolade

Valentinstags-Geschenkverpackungen im Einzelhandel

Verkaufsverpackungen für Confiserien und Chocolatiers

Aktionsware für Handel, Marketing und Promotion

Blechdosen für Pralinen – hochwertig, lebensmittelecht und langlebig

Unsere Blechdosen für Pralinen sind lebensmittelecht, stabil und hochwertig verarbeitet. Pralinendosen aus Metall schützen den Inhalt zuverlässig und steigern gleichzeitig die Wertigkeit des Produkts. Gerade zum Valentinstag sind Metalldosen eine beliebte Verpackung, da sie nicht nur dekorativ, sondern auch nachhaltig und wiederverwendbar sind.

Neue Herzdosen aus Metall für den Valentinstag

Pünktlich zum Valentinstag bieten wir tolle neue Herzdosen aus Metall an. Besonders beliebt sind unsere neuen Herzdosen in Gold metallisch und Rot metallisch, die durch ihre edle Optik überzeugen. Neu im Sortiment ist außerdem eine Herzdose mit Sichtfenster, die den Blick auf den Inhalt freigibt und Pralinen oder Geschenke besonders attraktiv präsentiert.

Diese Herzdosen aus Metall eignen sich ideal für den Großhandel, den Einzelhandel sowie für saisonale Valentinstagsaktionen.

https://www.adv-dosenshop.com/herzdose-gold-artikel-7321.html

https://www.adv-dosenshop.com/herzdose-rot-artikel-7333.html

https://www.adv-dosenshop.com/herzdose-rot-artikel-7374.html

https://www.adv-dosenshop.com/herz-sichtfenster-artikel-3345.html

Herzdosen Großhandel – ideal für Wiederverkauf und Aktionen

Unsere Herzdosen im Großhandel sind speziell auf die Anforderungen von B2B-Kunden abgestimmt. Sie sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich und lassen sich vielseitig einsetzen – als Pralinendose, Geschenkverpackung oder Verkaufsverpackung für den Valentinstag.

Nachhaltige Metalldosen als Verpackungslösung für Unternehmen

Blechdosen aus Metall sind langlebig, wiederverwendbar und zu 100 % recyclebar. Damit sind sie eine nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen und ein langfristiger Werbeträger für Ihr Unternehmen. Eine Metalldose wird nicht entsorgt, sondern bleibt im Alltag Ihrer Kunden präsent.

Neuer Valentinstagskatalog für Geschäftskunden

Zusätzlich zu unserem erweiterten Sortiment haben wir einen neuen Valentinstagskatalog erstellt. Darin finden Sie nicht nur unsere neuen Herzdosen aus Metall, sondern auch viele weitere Valentinstagsprodukte und Verpackungsideen für Handel und Gewerbe.

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADVPAX_Katalog_Herzdosen_Valentinstag_Muttertag_2026.pdf

Valentinstags-Metalldosen für Handel, Manufakturen und Unternehmen

Ob Metalldosen kaufen, Blechdosen für Pralinen oder Herzdosen im Großhandel – im ADV Dosenshop finden Sie hochwertige Verpackungslösungen für den Valentinstag, speziell für B2B-Kunden.

Jetzt Sortiment planen und rechtzeitig für den Valentinstag vorbereiten.

Link zur Originalmeldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/valentinstag-metalldosen-als-hochwertige-verpackung-fuer-pralinen-und-geschenke-26-01-2026.html

Alle Herzdosen finden Sie unter: https://www.adv-dosenshop.com/themen/herzdosen.html

Alle Schokoladendosen unter: https://www.adv-dosenshop.com/themen/schokoladendosen.html

Pralinendosen und Pralinenschachteln aus Metall unter: https://www.adv-dosenshop.com/themen/pralinendosen.html

Individuelle Kleinserien

Wenn Sie Interesse an individuell gestalteten Dosen ab 2.000 Stück haben, sind wir auch gerne bereit, Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen. Kontaktieren Sie einfach unser Team für weitere Informationen.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH
Vogelsangstr. 34
72581 Dettingen / Erms
Deutschland
Web: https://www.adv-pax.de
Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

