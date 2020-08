Valeo Pharma kündigt Finanzierung (Bought Deal) in Höhe von 6,0 Millionen Dollar an

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

MONTREAL, QUEBEC, 20. August 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (FWB: VP2) (Valeo oder das Unternehmen), ein kanadisches Unternehmen für Spezialpharmazeutika, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit einem Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Stifel GMP (der Lead Underwriter, und zusammen mit dem Konsortium von Underwritern das Konsortium) eine Vereinbarung unterzeichnet hat, wonach das Konsortium zugestimmt hat, gemäß dem eingereichten Kurzprospekt, auf Basis eines Bought Deals 5.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 1,20 CAD pro Einheit (der Platzierungspreis) zu erwerben, was einem Bruttoerlös in Höhe von 6,0 Millionen Dollar entspricht (die Platzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein Unit Warrant), wobei jeder Unit Warrant den Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 1,50 Dollar berechtigt. Sollte der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (die CSE) an zehn aufeinander folgenden Handelstagen bei 2,00 Dollar oder höher liegen, wird das Ausübungsdatum vorverlegt.

Dem Konsortium wurde außerdem eine Option auf Überzuteilung gewährt (die Überzuteilungsoption), die von Zeit zu Zeit entweder zur Gänze oder in Teilen bis 30 Tage nach dem Abschluss der Platzierung jederzeit ausgeübt werden kann und zum Erwerb von bis zu 750.000 zusätzlichen Einheiten zum Platzierungspreis berechtigt und dem Unternehmen einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu rund 0,9 Millionen Dollar einbringt. Sollte die Überzuteilungsoption vom Konsortium zur Gänze ausgeübt werden, wird sich der Bruttogesamterlös aus der Platzierung (einschließlich der Überzuteilungsoption) auf rund 6,9 Millionen Dollar belaufen.

Die Einheiten werden in Form eines Kurzprospekts angeboten, der in allen kanadischen Provinzen eingereicht wird. Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung als Working Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 10. September 2020 geschlossen und ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, zu denen unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen betrieblichen und regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der CSE und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden, zählt. Wir sind mit dieser Kapitalerhöhung sehr zufrieden, weil sie uns in die Lage versetzt, unsere Wachstumsinitiativen weiter zu beschleunigen und uns bei der bevorstehenden Markteinführung unserer Produkte unterstützt, meint Steve Saviuk, Chief Executive Officer des Unternehmens.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, sofern keine Registrierung erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Staaten dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Valeo Pharma

Valeo Pharma ist ein Pharmaunternehmen, das Spezialpharmazeutika herstellt und dessen Geschäftsschwerpunkt auf der Vermarktung innovativer verschreibungspflichtiger Produkte in Kanada liegt. Valeo Pharma stellt vornehmlich Produkte für neurodegenerative Erkrankungen, onkologische Produkte und Spezialprodukte für Krankenhäuser her. Das Unternehmen verfügt über ein wachsendes Portfolio von innovativen Produkten und eine ausgereifte Infrastruktur, die eine ordnungsgemäße Handhabung dieser Produkte durch sämtliche Vermarktungsphasen ermöglicht. Von seinem Firmensitz in Kirkland (Quebec) aus verfügt Valeo Pharma über alle internen Qualifikationen zur Registrierung und Vermarktung von Lösungen für die Gesundheitsversorgung der kanadischen Patienten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.valeopharma.com bzw. über LinkedIn und Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Solche Erwartungen basieren auf bestimmten Annahmen, denen aktuell verfügbare Informationen zugrunde liegen. Sollten sich diese Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung erwogen werden. Zu den Faktoren, die eine solche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, gehören unter anderem die Unsicherheit in Bezug auf das endgültige Ergebnis und andere Risiken. Sofern nicht von den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Revision von zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIESE PRESSEMELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR IHRE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Steve Saviuk

President und CEO

514-693-8830

saviuk@valeopharma.com

Luc Mainville

Senior Vice-President & Chief Financial Officer

514-693-8854

mainville@valeopharma.com

Frederic Dumais

Director, Communications & Investor Relations

514-782-8803

dumais@valeopharma.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

