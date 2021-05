Valour Structured Products, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, erzielte am ersten Handelstag ihrer neuen Cardano-ETPs einen Rekord: Das Handelsvolumen stieg auf über 110 Millionen SEK

Wichtige Eckdaten:

– Valour konnte mit seinen neuen ETPs auf die Kryptowährung Cardano (ADA) (VALOUR CARDANO SEK – CH1114178796) (Cardano-ETP) am 18. Mai 2021, dem ersten Handelstag an der Börse Nordic Growth Market (NGM), ein Rekordinteresse seitens der Anleger verbuchen.

– Am ersten Tag, an dem die Cardano-ETPs gehandelt wurden, stieg das Handelsvolumen insgesamt auf über 110 Millionen SEK.

– Auch ETH Zero und BTC Zero verzeichneten einen sehr aktiven Handelstag und erzielten jeweils ein Handelsvolumen von über 55 Millionen SEK.

– DeFi und Valour werden demnächst eine Reihe weiterer brandneuer ETPs auf den Markt bringen, wobei der Schwerpunkt auf ESG-konformen Protokollen liegt, wie bei unseren Cardano-ETPs. Die Marktnachfrage nach unseren innovativen Produkten steigt exponentiell.

TORONTO, Ontario, 20. Mai 2021 – DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF) gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Valour Structured Products, am ersten Handelstag an der Börse NGM (Nordic Growth Market) mit ihren ETPs auf die Kryptowährung Cardano (ADA) (VALOUR CARDANO SEK – CH1114178796) ein Rekordhandelsvolumen verbuchen konnte.

Cardano ist eine Open-Source, Proof-of-Stake-Blockchain-Plattform, die dezentrale Anwendungen und Peer-to-Peer-Transaktionen über ihr natives Token, ADA, ermöglicht. Mit einem forschungsorientierten Ansatz und dem Fokus auf Sicherheit, Skalierbarkeit, ESG-Compliance und Programmierbarkeit hat Cardano im vergangenen Jahr eine grandiose Entwicklung vollzogen. Dieser Umstand und das vermehrte Interesse an der Effizienz von Proof-of-Stake-Blockchains hat das Token ADA vergangene Woche in puncto Marktkapitalisierung an die vierte Stelle der größten digitalen Assets katapultiert.

Wouter Witvoet, CEO von Defi Technologies, meint dazu: Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie positiv auch dieses neuartige börsengehandelte Produkt (ETP) vom Markt aufgenommen wird. Es zeigt, dass die Leute schon sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass die Veranlagung in DeFi-Protokolle endlich vereinfacht wird. Ich kann es kaum erwarten, dass Valour demnächst die neue Kryptowährung Polkadot und auch andere in Entwicklung befindliche Produkte auf den Markt bringt und damit einmal mehr unserem Bestreben Ausdruck verleiht, die Zugangshindernisse bei der Veranlagung in dezentralisierte Finanzprodukte zu beseitigen.

Durch die Beteiligung an digitalen Vermögenswerten über Valour profitieren die Aktionäre von DeFi Technologies von der Standardisierung, Risikominderung und operativen Effizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert ist. Für jedes Produkt, das an der Börse gekauft und verkauft wird, kauft oder verkauft Valour die entsprechende Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Die Produkte sind dadurch jederzeit vollständig abgesichert

Über Cardano ETP

Valour Cardano SEK (ISIN: CH1114178796) ist ein vollständig abgesichertes, passives Anlageprodukt mit dem nativen Cardano-Token ADA als Basiswert. Die neuen ETPs von Valour sind in schwedischen Kronen erhältlich und notieren am schwedischen Referenzhandelsplatz NGM, einer regulierten Börse in Stockholm (Schweden), unter dem Börsensymbol VALOUR CARDANO SEK. Die ETPs von Valour können wie jedes andere Wertpapier über Banken oder Makler gekauft werden. Damit entfallen Mystik, Komplexität und Kosten der Veranlagung und Verwahrung von ADA, die einer breiten Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und dezentraler Finanzprodukte bisher im Wege standen.

Über Valour Structured Products Inc.:

Valour Structured Products Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es privaten und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in revolutionäre Innovationen, wie etwa digitale Aktiva, zu investieren. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF). Weitere Informationen über Valour erhalten Sie unter www.valour.com.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Mehr Informationen finden Sie unter defi.tech/.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

Dave@redchip.com

Public Relations

Veronica Welch

VEW Media

ronnie@vewpr.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf Ethereum Zero, Bitcoin Zero, Cardano ETP und Polkadot ETP oder andere von Valour eingeführte Produkte; das Wachstum oder das Potenzial der Produkte von Valour; die dezentrale Finanzindustrie und die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

