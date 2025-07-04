Vanguard Mining kündigt Absicht zur Notierung von Warrants an der Canadian Securities Exchange an

Vancouver, BC – 11. September 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, bei der Canadian Securities Exchange (CSE) die Notierung von insgesamt 6.414.816 Stammaktien-Warrants (Warrants) zu beantragen. Die Warrants wurden im Rahmen der Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens nach der Listed Issuer Prospectus Exemption gemäß Part 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions begeben, die am 1. August 2025 abgeschlossen wurde (siehe Pressemeldung unter www.vanguardminingcorp.com und www.sedarplus.ca).

Jeder Warrant berechtigt den Inhaber vor dem 1. Februar 2027 – vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfalls – zum Erwerb einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jede eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,22 $ pro Warrant-Aktie. Die Warrants können nach der Notierung voraussichtlich unter dem Kürzel UUU.WT gehandelt werden. Darüber hinaus geht man davon aus, dass die Warrants einem zwischen dem Unternehmen und der Endeavor Trust Corporation abzuschließenden Warrant-Anleihevertrag unterliegen werden.

Weitere Einzelheiten zur Notierung der Warrants werden nach Bestätigung des Tages der Handelsaufnahme, der CUSIP-Nummer der Warrants und der bedingten Genehmigung der geplanten Notierung der Warrants durch die CSE bekannt gegeben. Die Notierung der Warrants steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die CSE und wird möglicherweise nicht wie erwartet oder gar nicht erfolgen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich der Erwartungen des Managements hinsichtlich der geplanten Notierung der Warrants. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Vanguard daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Vanguards Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Vanguard erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Vanguard übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

