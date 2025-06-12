Vanguard treibt Genehmigungsverfahren bei MADES auf Erteilung einer Prospektionsgenehmigung für das Uranprojekt Yuty Prometeo neben dem Projekt Yuty von UEC voran

Vancouver, BC – 12. September 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (UUU: CSE |UUUFF: OTCID | SL51: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beim Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) eine Umweltgenehmigung beantragt hat. Die Antragstellung erfolgte im Rahmen des behördlichen Verfahrens für den Erwerb des Uranprojekts Yuty Prometeo (Paraguay Uranium) im Südosten Paraguays.

Die Beantragung dieser Umweltgenehmigung ist ein wichtiger Meilenstein für Vanguard, da es damit den Prozess für den Erhalt einer Prospektionsgenehmigung von MADES vorantreibt. Die Prospektionsgenehmigung ist entscheidend für Vanguard, um die Explorations- und Erschließungsgenehmigungen für das strategisch gelegene Uranprojekt Yuty Prometeo im Südosten Paraguays, einem neuen Energiegebiet mit wachsender Bedeutung für die globale Kernbrennstoffversorgung, einholen zu können.

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., sagt dazu: Mit der Fortsetzung des Genehmigungsverfahrens für Yuty Prometeo mindern wir die Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitplan des Projekts, stärken unsere Pipeline an Uranprojekten und erschließen langfristige Wertschöpfungsmöglichkeiten für die Aktionäre – und das in einem Markt, der mehr und mehr von globaler Energiesicherheit und der Nachfrage nach Kernenergie angetrieben wird. Wir freuen uns darauf, mit der Exploration und Erschließung der Konzessionen Yuty Prometeo zu beginnen, um unser Engagement für den Aufbau eines dominanten Uranportfolios in Südamerika zu unterstreichen. Paraguay ist aufgrund einer einzigartigen Kombination an politischer Stabilität, investmentfreundlicher Politik und unerschlossenem Mineralpotenzial ein idealer Standort für die langfristige Uranexploration. Durch den Einsatz moderner Explorationsverfahren in diesem vielversprechenden Revier sehen wir echte Chancen für eine Wertschöpfung im Rahmen unseres übergreifenden Ziels, kritische Minerale für die saubere Energiewende zu sichern.“

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81015/Vanguard_120925_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Projektkarte der Konzessionen Yuty Prometeo mit dem regionalen Straßenzugang, den Grenzen der Konzessionen San José und Prometeo von Vanguard sowie dem angrenzenden Projekt Yuty von Uranium Energy Corp. (UEC).

Anmerkungen:

Die Konzessionsblöcke von Vanguard sind mit Vanguard Mining gekennzeichnet und mit schwarz-orangefarbenen Linien umrandet. Radiometrische Anomalien: Eine zunehmende Intensität wird in Gelb-Rosa-Rot-Violett-Blau dargestellt.

Über das Projekt Yuty Prometeo

Die vier Konzessionen – darunter die drei Konzessionen von San José und eine von Yuty Uno – umfassen zusammen eine Fläche von ca. 90.000 Hektar (222.395 Acres) im produktiven Paraná-Becken, einer der vielversprechendsten Uranregionen Südamerikas. Das Projektgebiet grenzt an die etablierte Lagerstätte Yuty von Uranium Energy Corp. (UEC) an, die über eine angedeutete Ressource von 8,96 Millionen Pfund UO verfügt. Quelle : www.uraniumenergy.com/news/releases/index.php?content_id=910

Das Projekt Yuty Prometeo besteht aus vier (4) Konzessionen – drei (3) Konzessionen unter dem Namen San Jose und eine (1) Konzession unter dem Namen Prometeo, die zusammen eine Fläche von rund 90.000 Hektar (222.395 Acres) im uranreichen Paraná-Becken im Südosten von Paraguay abdecken.

Die Konzession Prometeo erstreckt sich über rund 27.666 Hektar (68.368 Acres) und grenzt direkt an das von UEC betriebene Projekt Yuty. Historische Aufzeichnungen verweisen auf 28 Bohrlöcher mit Uranwerten von 0,05 % bis 0,10 % UO auf dem Konzessionsgebiet. Daten aus früheren Arbeiten der Anschutz Corporation deuten darauf hin, dass der Prometeo-Block im Trend mit dem angrenzenden Transandes-Block von UEC liegt.

Die Konzessionen San Jose erstrecken sich über etwa 62.210 Hektar (153.754 Acres) in drei zusammenhängenden Claims entlang des Übergangs des Oberperm-Karbon-Kontakts, etwa 100 km nordwestlich des Projekts Yuty von UEC und 40 km westlich seines Projekts Coronel Oviedo. Eine fahrzeuggestützte radiometrische Untersuchung, die über einem Gebiet von 40 km x 10 km durchgeführt wurde, hat bedeutende Urananomalien auf dem gesamten Konzessionsgebiet abgegrenzt. Zusammen genommen stellen diese Konzessionen ein strategisch günstig gelegenes und vielversprechendes Uranexplorationsprojekt in einem der aussichtsreichsten Urangebiete Südamerikas dar.

Über das ISR-Projekt Yuty von UEC

Das angrenzende ISR-Projekt Yuty von UEC im Südosten Paraguays erstreckt sich über eine Fläche von ca. 117.359 Hektar (290.000 Acres) und verfügt über eine angedeutete Ressource von 8,962 Millionen Pfund U3O8 (9.074.000 Tonnen mit 0,049 % U3O8) und eine vermutete Ressource von 2,203 Millionen Pfund U3O8 (2.733.000 Tonnen mit 0,040 % U3O8), wie in seinem technischen Bericht vom 1. Juli 2022 mit dem Titel Yuty Uranium Project Initial Assessment US SEC Subpart 1300 Regulation SK Report, Paraguay SA Quelle: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774922017351/ex_396105.htm

offengelegt. Es wird angenommen, dass sich das Projekt für die In-situ-Gewinnung (ISR) eignet, dieselbe Fördermethode, die UEC in seinen Betrieben in Texas anwendet.

UEC sicherte sich durch die Übernahme von CUE Resources Ltd. am 30. März 2012 sämtliche Rechte und Anteile am Projekt Yuty. Vanguard weist vorsorglich darauf hin, dass Mineralisierungen in angrenzenden Konzessionsgebieten nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung in den eigenen Projekten des Unternehmens schließen lassen.

Über Paraguay

Die Republik Paraguay ist eine aufstrebende Jurisdiktion im Bergbau im Herzen von Südamerika, angrenzend an Brasilien, Argentinien und Bolivien. Paraguay ist für seine politische Stabilität, sein geringes staatliches Risiko und sein investorenfreundliches regulatorisches Umfeld bekannt. Das Land bietet ein hilfreiches Rahmenwerk für Mineralienexploration und -entwicklung, eine demokratische Regierung, starken Rechtsschutz für ausländische Investoren und hat ein wachsendes Interesse an der Erschließung seines unberührten Mineralpotenzials, vor allem an Uran, Seltenerdmetallen und Basismetallen. Aufgrund großer Ländereien, einer relativ geringen Bevölkerungsdichte und sich verbessernder Infrastruktur entwickelt sich Paraguay immer mehr zu einem geopolitisch stabilen und strategischen Ziel für Bergbauunternehmen, die langfristige Wachstumschancen suchen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem geologischen Berater, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

