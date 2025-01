Variolytics sichert sich Wachstumsfinanzierungsrunde mit Nordic Alpha Partners

Stuttgarter Cleantech-Startup sichert sich erfolgreich Wachstumsfinanzierung und treibt seine Mission voran, den Abwassermarkt klimaneutral zu gestalten.

Stuttgart, 30. Januar 2025 – Variolytics freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner Wachstumsfinanzierungsrunde bekannt zu geben, ein bedeutender Meilenstein in der Mission des Unternehmens, den Abwassersektor zu dekarbonisieren. Die Finanzierungsrunde, die von Nordic Alpha Partners (NAP) angeführt wird, umfasst auch Investitionen des Europäischen Innovationsrats (EIC), des High-Tech Gründerfonds (HTGF) und des Fraunhofer Technology Transfer Fonds (FTTF).

Variolytics wurde 2020 als Spin-off des Fraunhofer-Instituts gegründet und hat eine marktführende Sensortechnologie entwickelt, mit der Treibhausgasemissionen im Abwassersektor erkannt, analysiert und letztlich reduziert werden können. Untersuchungen zeigen, dass Kläranlagen etwa 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes verursachen, was in etwa dem der globalen Luftfahrtindustrie entspricht. In Europa ist die Abwasserbehandlung für bis zu 15% der Gesamtemissionen einer durchschnittlichen Gemeinde verantwortlich, was hauptsächlich auf Distickstoffmonoxid (N2O) zurückzuführen ist, ein Treibhausgas, das 300-mal stärker ist als CO2.

Die innovativen Lösungen von Variolytics ermöglichen genaue Echtzeitmessungen des N2O-Gehalts mithilfe fortschrittlicher Sensortechnologie und KI. Diese Erkenntnisse ermöglichen es den Fachleuten in den Kläranlagen, die Prozesse anzupassen und so zu verhindern, dass schädliche Emissionen in die Atmosphäre gelangen. In der Vergangenheit waren solche Messungen sowohl kostspielig als auch ungenau, aber die EmiCo-Lösung von Variolytics bietet den Betreibern einen umfassenden Überblick über ihre Emissionen und stellt gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften sicher.

„Wir freuen uns zu sehen, wie der Investitionsansatz von FTTF bei Variolytics – bahnbrechende Forschungsergebnisse voranzutreiben und Deep-Tech-Unternehmer von Fraunhofer zu stärken – weiter an Zugkraft gewinnt. Wir sind stolz darauf, geschätzte Investoren wie NAP anzuziehen, indem wir Gründer dabei unterstützen, ihre Unternehmen voranzutreiben und weitere Finanzmittel zu sichern“, sagte Tobias Schwind, Partner bei FTTF.

Seit August 2024 arbeitet NAP mit dem Variolytics-Team zusammen, um eine neue Strategie zur Risikominimierung umzusetzen, die Preisgestaltung zu validieren, den Markteinführungsplan zu verfeinern und Schlüsselkunden zu identifizieren. Dieser äußerst operative Ansatz vor der Investition hat es NAP ermöglicht, die internationale kommerzielle Expansion zu testen und gemeinsam mit dem Management von Variolytics eine neue Produktstrategie zu entwickeln.

„Diese Technologie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie fortschrittliche Innovationen in Europa auf einfache und kapitaleffiziente Weise massive Auswirkungen auf Emissionen haben und den Weg zur Netto-Null beschleunigen können,“ so Shari Rana, Investment Director bei Nordic Alpha Partners. „Variolytics stach sofort als klarer Technologiepionier im Bereich Wassertechnologie hervor.“

Die Variolytics-Lösung EmiCo lite entspricht in jeder Hinsicht dem „BCSA-Ansatz“ von NAP und ermöglicht die Marktakzeptanz, indem sie besser, billiger, einfacher zu integrieren und in großem Maßstab verfügbar ist. Innerhalb von 12 Monaten nach der Installation kann die Technologie von Variolytics die Emissionen um bis zu 50 % und den Energieverbrauch um bis zu 20 % senken.

„NAP hat in den letzten sechs Monaten intensiv mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, um eine Geschäftsstrategie zu entwickeln, mit der das Potenzial des internationalen Marktes getestet werden kann,“ sagte Jannik Brey Christensen, Value Creation Partner bei NAP. „Diese enge Zusammenarbeit hat den starken technologischen Vorsprung von Variolytics bestätigt und eine gemeinsame Vision mit dem Managementteam gefestigt.“

„Die Zusammenarbeit mit NAP in dieser frühen Phase hat uns zutiefst davon überzeugt, dass wir den richtigen Partner gefunden haben, um Variolytics zu skalieren und das volle Potenzial unserer Sensortechnologie und Softwareplattform auszuschöpfen,“ sagte Johann Barlach, Chief Financial Officer von Variolytics. „Der operative Ansatz und die Expertise von NAP im Bereich der Wassertechnologie, kombiniert mit ihrem fundierten Wissen über schnelle Skalierung, bilden eine solide Grundlage für das Wachstum in den kommenden Jahren.“

Nordic Alpha Partners erwirbt neben bestehenden Investoren, darunter HTGF und FTTF, sowie dem neuen Investor EIC eine bedeutende Beteiligung an Variolytics. Die Investition wird über den NAP Fund II getätigt. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Anne Umbach, Investment Managerin beim HTGF, ergänzte: „Es ist ein starkes Signal, dass Variolytics NAP davon überzeugt hat, dieses Engagement mit seiner neuen zweiten Fondsgeneration einzugehen. HTGF und NAP waren zuvor schon gemeinsam in Wiferion investiert, das 2023 von einem amerikanischen OEM übernommen wurde.“

Svetoslava Georgieva, Vorsitzende des Verwaltungsrats des EIC-Fonds, fügte hinzu: „Der European Innovation Council Fund (EIC) investiert in vielversprechende Technologien in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Energie, Umwelt, Digitaltechnik und Gesundheit. Ziel des EIC-Fonds ist es, die Kommerzialisierung potenziell bahnbrechender Technologien in der EU zu unterstützen und dabei zu helfen, die Innovationen auf den Markt zu bringen. Wir sind stolz darauf, mit Nordic Alpha Partner, einem spezialisierten Investor und Mitglied des Trusted Investors Network der Europäischen Kommission, zusammenzuarbeiten, um die weitere Entwicklung von Variolytics, einem führenden Akteur auf dem Gebiet der Wassertechnologie in der EU, zu unterstützen.“

Über Variolytics

Die 2020 gegründete Variolytics GmbH ist auf die Erkennung, Analyse und Reduzierung von Emissionen im Abwassersektor spezialisiert. Die EmiCo-Lösung des Unternehmens ist das einzige schlüsselfertige Angebot in Europa, das Kläranlagen Echtzeitdaten und umsetzbare Empfehlungen zur Reduzierung des Stickoxidausstoßes liefert. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht es Betreibern, ihren CO2-Fußabdruck um bis zu 50 % zu reduzieren und so zum globalen ökologischen Wandel beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter https://variolytics.de/en/.

Über Nordic Alpha Partners

Nordic Alpha Partners wurde 2017 gegründet und ist ein Wachstumskapitalfonds, der in nachhaltige Hard-Tech-Unternehmen investiert, die den globalen grünen Wandel vorantreiben. Mit Büros in Kopenhagen, München und London hat NAP in den letzten drei Jahren über 1 Milliarde Euro für grüne Investitionen aufgebracht, wodurch die Umwelt um mehr als 1 Million Tonnen CO2 entlastet und über 1.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter https://napartners.dk/.

Über den European Innovation Council

Der European Innovation Council -Fonds (EICF) stellt die Investitionskomponente des EIC Accelerator bereit und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung und Vermarktung bahnbrechender Technologien. Der Fonds soll Finanzierungslücken schließen und die Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern und strategischen Partnern in ganz Europa fördern.

Über den FTTF – Fraunhofer Technologie-Transfer Fonds (FTTF) GmbH

Der FTTF finanziert Start-Ups die Fraunhofer Technologie nutzen. Als starker unternehmerischer Partner werden in der Pre-Seed-Phase bis zu 500 TEUR und in weiteren Finanzierungsrunden bis zu 5 MEUR investiert. Darüber hinaus unterstützt der Fonds mit umfassender Gründungserfahrung und einem breiten Investorennetzwerk. Der Fonds hat ein Volumen von 60 MEUR, bereits über 39 Portfolio-Unternehmen und wird maßgeblich von der Fraunhofer-Gesellschaft und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) finanziert.

Über den HTGF – High-Tech Gründerfonds

Der HTGF ist einer der führenden und aktivsten Frühphaseninvestoren in Deutschland und Europa, der Start-ups in den Bereichen Deep Tech, Industrial Tech, Climate Tech, Digital Tech, Life Sciences und Chemie finanziert. Mit seinem erfahrenen Investmentteam unterstützt der HTGF Start-ups in allen Phasen ihrer Entwicklung hin zu internationalen Marktführern. Der HTGF investiert in der Pre-Seed- und Seed-Phase und kann sich in weiteren Finanzierungsrunden signifikant beteiligen. Über alle Fonds hinweg hat der HTGF über 2 Mrd. Euro under Management. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat er mehr als 770 Start-ups finanziert und über 190 erfolgreiche Exits realisiert.

Zu den Fondsinvestoren der Public-Private-Partnership zählen das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die KfW Capital sowie 45 Unternehmen und Family Offices.

