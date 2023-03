VAUND expandiert nach Leipzig

VAUND, mehrfach prämierter Spezialist für Erlebnis-Shopping, eröffnet eine neue Shop-in-Shop-Fläche bei dem Leipziger Traditionshaus MeinFischer / Auszeichnung beim German Design Award

Hannover, 8. März 2023. Der Retail-as-a-Service-Spezialist VAUND breitet seine Präsenz in Deutschland aus und expandiert erstmals Richtung Osten. In Leipzig eröffnet der Anbieter von Erlebnis-Shopping am 23. März seine nächste Shop-in-Shop-Fläche bei dem Leipziger Traditions-Modehaus MeinFischer. Mit seinem sorgfältig kuratierten Sortiment, digitalen Zusatzservices und erstklassiger Beratung will VAUND die hochwertigen Flächen des bald 200 Jahre alten Modehauses noch attraktiver machen. Auf insgesamt 109 Quadratmetern finden Kunden von MeinFischer künftig ausgefallene und hochwertige Produkte namhafter Hersteller und junger Start-ups im Bereich Bereich Mobilität, Consumer Electronics, Küche & Haushalt sowie Lifestyle, die sie vor Ort auch direkt kaufen und mitnehmen können.

„Experten sind sich einig: Der stationäre Handel muss zum Erlebnisanbieter werden. Doch gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist das gar nicht so einfach“, sagt VAUND-Mitgründer Michael Volland. „In der Zusammenarbeit mit MeinFischer bringen beide Partner ihre individuellen Stärken ein.“ Doch nicht nur die Händler, auch die Markenpartner profitieren von den hochwertig gestalteten Verkaufsflächen. „Sie erhalten dadurch Zugang zu Kundenzielgruppen, die sie über andere Kanäle nur schwer erreichen können“, so Volland. Neben Leipzig betreibt VAUND inzwischen Shop-in-Shop-Partnerschaften mit Breuninger, L&T, Engelhorn und Dodenhof. Darüber hinaus führt der Anbieter einen eigenen Flagship-Store in Hannover.

Rat der Formgebung würdigt VAUND beim „German Design Award“

Das Konzept von VAUND hat schon mehrere relevante Handelspreise eingeheimst. Erst am 3. Februar hat der Rat der Formgebung als weltweit führendes Kompetenzzentrum für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation das Unternehmen im Rahmen seines „German Design Awards“ mit einer Special Mention in der Kategorie „Retail Architectur“ ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr, dass einer der branchenübergreifend angesehensten Awards der Designlandschaft unser Konzept würdigt“, sagt VAUND-Mitgründer Volland. Auch der Deutsche Handelsverband (HDE) zeichnete das Unternehmen aus. 2020 gewann VAUND beim „Store of the Year“ in der Kategorie „Concept Store“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vaund / Realtale

Herr Michael Volland

Georgstraße 14

48712 Hannover

Deutschland

fon ..: 04951122879010

web ..: https://vaund.de

email : hallo@vaund.de

Über VAUND

Als Vorreiter im Bereich RaaS (Retail-as-a-Service) bieten VAUND Stores ein kuratiertes Shopping-Erlebnis in 1A Verkaufslagen. In den Stores werden wechselnde Markenwelten und dazu passende innovative Produkte perfekt in Szene gesetzt. Die Konsumenten stehen im Mittelpunkt des Einkaufserlebnisses, das zum Ausprobieren einlädt und eine fundierte Kundenberatung mitliefert.

Herstellern bietet die Retail-as-a-Service-Strategie den Vorteil, Showrooming als Geschäftsmodell zu nutzen und von datenbasierten Abrechnungsmodellen zu profitieren. Durch unterschiedliche Maßnahmen und technische Lösungen werden zudem am POS relevante Insights zum Informationsverhalten sowie den Bedürfnissen und Meinungen der Konsumenten anonymisiert generiert und den Herstellern und Händlern zur Verfügung gestellt.

VAUND »Stores« inszenieren auf Flächen ab 500 qm ein hochwertig innovatives Produkt Spektrum aus den Bereichen Mobilität, Unterhaltungselektronik, Küche, Haushalt sowie Lifestyle. VAUND »Stores« verknüpfen physisch mit digital, präsentieren und begeistern, wecken Neugier und stimulieren die Sinne der Konsumenten.

VAUND »Shop-in-Shop Lösungen« bieten das gleiche Ausstellungs- und Verkaufskonzept allerdings als Verkaufsfläche integriert im Premium- Fachhandel. Hier werden ausschließlich zur jeweiligen Zielgruppe passende und zum bestehenden Sortiment ergänzende Produkte ausgestellt.

VAUND wurde von Michael Volland und Christian Ladner 2019 gegründet und der Store in Hannover bereits wenige Monate später vom HDE in der Kategorie „Concept Store“ zum „Store of the Year 2020“ gekürt.

https://www.vaund.de

Pressekontakt:

Saskia Müller PR, Events & Trainings

Frau Saskia Müller

Behringstr. 111A

80999 München

fon ..: +49 178 342 15 67

email : info@saskiamueller.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Effiziente Luftfracht Transporte mit Luftfracht.Global nach Kasachstan mit Zollabwicklung Insiderkäufe als positives Zeichen