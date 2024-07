VCI Global kündigt Joint Venture mit Cogia AG zur Erweiterung der Secure Messaging Technologie an

KUALA LUMPUR, Malaysia, 09. Juli 2024 – VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T; WKN: A3D9YP; ISIN: VGG982181031) („VCI Global“, „VCIG“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Unternehmens- und Technologieberatungsdienstleistungen, gab heute ein strategisches Joint Venture mit der Cogia AG („Cogia“) bekannt, einem deutschen Technologieunternehmen, das sich auf KI und sichere Kommunikationslösungen spezialisiert hat.

Die wichtigsten Highlights des Joint Ventures:

– VCIG und Cogia werden ein neues Unternehmen mit einer 70/30-Teilung der Anteile bilden.

– Das neue Unternehmen, das den Namen AiSecure Limited (AiSecure“) tragen wird, wird zu 100 % Eigentümer von Cogias sicherer Messenger-Plattform für militärische Zwecke sein.

– Cogia wird die zukünftige Entwicklung leiten, einschließlich der Integration von sicherer KI-Technologie in den Messenger.

– Ziel des Joint Ventures ist es, AiSecure in den nächsten 12-18 Monaten so zu entwickeln, dass es die Anforderungen für eine Notierung an der NASDAQ erfüllt.

Diese Partnerschaft kombiniert die Expertise der VCIG in den Bereichen Geschäftsstrategie und Technologieberatung mit den innovativen sicheren Kommunikationslösungen von Cogia. Der sichere Messenger von Cogia, der für seine militärtaugliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekannt ist, bietet Nutzern die vollständige Kontrolle über ihre persönlichen Nachrichten, Fotos, Videos und Dokumente.

Die Integration von sicherer KI-Technologie in die Messenger-Plattform soll die Möglichkeiten und das Nutzererlebnis verbessern. Cogia hat bereits seine Kompetenz bei der Implementierung von KI unter Beweis gestellt, indem es als erster Secure Messenger-Anbieter generative KI in seine Produkte integriert hat.

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie plant das Joint Venture, die internationale Präsenz von VCIG in Malaysia, China, Singapur, den USA und Großbritannien zu nutzen, um die weltweite Nutzerbasis des Messengers zu erweitern. Die Unternehmen beabsichtigen, AiSecure innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate für eine mögliche Notierung an der NASDAQ zu positionieren, sofern alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

„Dieses Joint Venture ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Durch die Partnerschaft mit der Cogia AG erweitern wir unser Technologieportfolio und treten in den schnell wachsenden Markt für sichere Kommunikation ein. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit sowohl für unsere Aktionäre als auch für unsere Kunden von großem Wert sein wird“, sagte Dato‘ Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global.

Über VCI Global Limited

VCI Global (ISIN: VGG982181031) ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft. Über ihre Tochtergesellschaften konzentriert sie sich auf Beratung, Fintech, KI, Robotik und Cybersicherheit. Unser Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, Malaysia, und wir sind hauptsächlich in Asien, aber auch im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA, in Europa und im Nahen Osten tätig. VCIG bietet hauptsächlich Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Kapitalmärkte, Immobilien, KI und Technologie an. Im Technologiebereich betreibt das Unternehmen eine eigene Finanzierungsplattform für Unternehmen und Privatpersonen sowie eine sichere Messaging-Plattform für Regierungen und Organisationen. Darüber hinaus investiert, fördert, beschleunigt und vermarktet sie Unternehmen und Technologien in den Bereichen KI und Robotik.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter v-capital.co/.

Über Cogia AG

Die Cogia AG (ISIN: DE000A3H2226) ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, das innovative Tools für sichere Kommunikation, KI-basierte Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Experience, Web- und Social Media Monitoring, Marktforschung und Open Source Intelligence anbietet.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen, die durch Wörter wie „beabsichtigt“, „kann“, „wird“, „plant“, „erwartet“, „antizipiert“, „projiziert“, „prognostiziert“, „schätzt“, „zielt ab“, „glaubt“, „hofft“, „potenziell“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit der Gesellschaft, ein profitables Geschäft zu betreiben, die Akzeptanz neuer Produkte durch die Kunden, die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zukünftiger behördlicher Maßnahmen in den Ländern, in denen die Gesellschaft Partner in der Lieferkette hat, die Nachfrage nach den Produkten der Gesellschaft und die wirtschaftliche Lage der Kunden der Gesellschaft, die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und -preisen, der Erfolg des Managements sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und andere Risikofaktoren, die in den von der Gesellschaft bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

KONTAKTINFORMATIONEN:

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

VCI Global Limited

enquiries@v-capital.co

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: www.globenewswire.com/en/news-release/2024/07/09/2910313/0/en/VCI-Global-Announces-Joint-Venture-With-Cogia-AG-to-Expand-Secure-Messaging-Technology.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VCI Global Ltd

Victor Hoo

B03-C-8 Menara 3A, KL Eco City, No.3 Jalan Bangsar

59200 Kuala Lumpur

Malaysia

email : enquiries@v-capital.co

Pressekontakt:

VCI Global Ltd

Victor Hoo

B03-C-8 Menara 3A, KL Eco City, No.3 Jalan Bangsar

59200 Kuala Lumpur

email : enquiries@v-capital.co

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

First Hydrogen begrüßt die Wasserstoff-Initiative des Vereinigten Königreiches im Wert von 500 Mio. £ Stefan Kühn: Aktien als renditestärkste Anlageform immer beliebter