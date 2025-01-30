  • Veganz Group AG: Veränderungen im Vorstand – Vertragsverlängerung und Ausscheiden von Mitgliedern

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Ludwigsfelde (IRW-Press/02.09.2025) –
    NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

    Ludwigsfelde, den 2. September 2025- Der Aufsichtsrat der
    Veganz Group AG
    („Gesellschaft“ oder „Veganz“) (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat in seiner gestrigen Sitzung wichtige Personalentscheidungen getroffen.

    Massimo Garau, CFO, scheidet zum 31. Januar 2026 aus dem Unternehmen aus. Er ist ab dem 15. September 2025 freigestellt.

    Moritz Möller, CMO, wird seinen zum 31. Dezember 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt verlassen.

    Anja Brachmüller, COO, bleibt der Veganz Group AG erhalten: Ihr Vertrag wurde vom Aufsichtsrat um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.

    Der Aufsichtsrat dankt den ausscheidenden Vorständen für ihren langjährigen und engagierten Einsatz sowie ihren wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Veganz Group.

    Damit wird der Vorstand der Veganz Group AG ab dem 1. Februar 2026 aus zwei Mitgliedern bestehen:
    Anja Brachmüller und
    Rayan Tegtmeier. Die Position des CFO wird nicht neu besetzt. Die Leitung der Finanzabteilung übernimmt Jerome Nauert als Head of Finance. Er berichtet direkt an den neuen CEO Rayan Tegtmeier, der über umfassende CFO-Erfahrung verfügt.

    Die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen erfolgt planmäßig am 25. September 2025.

    Kontakt Unternehmen:

    Veganz Group AG
    An den Kiefern 7
    14974 Ludwigsfelde
    Telefon: +49 (0)30 2936378 0
    E-Mail: info@veganz.de

    Kontakt Investor Relations:Jan Bredack (Chief Executive Officer, CEO)
    Telefon: +49 (0) 30 2936378 0

    E-Mail: ir@veganz.de

    WICHTIGE HINWEISE

    Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG stattfinden. Die Aktien der Veganz Group AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert.

    Ende der Insiderinformation

    (Ende)

