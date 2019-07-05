  • Venari Lodges schliesst sich der Brionj Luxury Hotel Collection an – Resort in unberührter Natur eröffnet 2027

    Nachhaltiger & visionärer Lebensstil trifft auf exklusives Naturerlebnis: Grand Metropolitan Hotels bietet zukünftig mit seiner Marke Brionj ein einzigartiges Resort-Erlebnis in der Wildnis Kroatiens.

    BildDie Brionj Luxury Hotel Collection hat einen Managementvertrag für ein Boutique-Hunting-Resort in Janja Gora abgeschlossen. Somit erweitert die Hotelgruppe ihr exklusives Portfolio um ein weiteres Projekt, in welchem Nachhaltigkeit, Design, Authentizität und Naturerlebnis miteinander kombiniert werden. Janja Gora liegt am ältesten und grössten Nationalpark Kroatiens, dem einzigartigen Plitvicer Seen Gebiet. Das kroatische Kanada bietet atemberaubende Wasserfälle, dichte Wälder und unberührte Seenlandschaften. Das Resort selbst ist eingebettet in ein privates Jagdgebiet mit bestehender Konzession, in welchem sowohl passionierte Jäger als auch Wanderer sowie interessierte Beobachter der Fauna und Flora auf Ihre Kosten kommen können.
    Anspruchsvollen Gästen werden ab 2027 nun exklusive Lodges in einer besonderen Umgebung geboten. Das Resort wird geführt mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit und mit einem Nature to Table-Ansatz, der das kulinarische Angebot bestimmt. Individueller Service und erinnerungswürdige Erlebnisse stehen im Vordergrund des Resorts.

    „In Janja Gora möchten wir nicht einfach nur ein Resort bauen, sondern eine Vision verwirklichen: Natur in ihrer reinsten Form, Luxus ohne Überflüssiges und Begegnung mit Wildnis, die inspiriert und schützt zugleich“, so Valter Kis, Eigentümer und Entwickler der Venari Lodges. Martin R. Smura, Chairman & Gründer der Grand Metropolitan Hotels, fügt hinzu: „Wir sind begeistert darüber, mit diesem einzigartigen Projekt einen Rahmen zu schaffen, in dem Abenteuer und Ruhe, Exklusivität und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.“
    Im Rahmen des Projekts entstehen rund 60 Design-Lodges, ergänzt um gastronomische Einrichtungen sowie einen Wellnessbereich, die Komfort und Natur im Einklang verbinden.
    Die Gäste erleben eine ursprüngliche Landschaft in ihrer reinsten Form: dichte Wälder, kristallklare Flüsse, Wasserfälle, Seen, Berge und Tiere wie beispielsweise Hirsch, Wildschwein, Bär, Luchs und Waldschnepfe. Im Resort können Führungen mit lizenzierten Rangern gebucht werden, die Begegnungen schaffen mit der Wildnis – ein Erlebnis was faszinieren wird.

    Die Brionj Luxury Hotel Collection ist eine Marke der Grand Metropolitan Hotels, die über umfangreiche Erfahrung im operativen Management und in der Leitung exklusiver Gastbetriebe verfügt. Mit dem Projekt in Janja Gora schlägt die Hotelgruppe ein neues Kapitel auf und richtet sich an Gäste aus aller Welt, die ein besonderes, naturnahes Erlebnis suchen.

    Foto: Venari Lodges.

