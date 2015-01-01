Veneers für ein strahlendes Lächeln – Die Zahnärzte Neustadt Passage informieren

Die Zahnärzte Neustadt Passage erklären, wie Veneers für ein ästhetisches Lächeln sorgen und welche Möglichkeiten die hauchdünnen Keramikschalen bieten.

Veneers bieten eine ästhetische Lösung für Menschen, die sich ein ebenmässiges und strahlendes Lächeln wünschen. Die Zahnärzte Neustadt Passage informieren über die verschiedenen Arten von Veneers, den Behandlungsablauf sowie die Vorteile und Pflege der Keramikschalen. Die hauchdünnen Verblendschalen korrigieren kleine Makel wie Verfärbungen, Zahnlücken oder ungleichmässige Zahnformen dauerhaft und schonend. Mit modernen Materialien und präziser Anpassung entsteht ein natürliches Ergebnis, das viele Jahre hält.

Was sind Veneers und wann sind sie sinnvoll?

Veneers sind dünne Schalen aus Keramik, die auf die Vorderseite der Zähne aufgebracht werden. Sie dienen dazu, das Aussehen der Zähne zu verbessern und kleine Makel zu verbergen. Besonders im sichtbaren Bereich der Frontzähne können Veneers eine deutliche ästhetische Verbesserung bewirken.

Typische Gründe für Veneers sind:

– Verfärbungen, die sich durch ein Bleaching nicht mehr beheben lassen

– Kleine Zahnlücken zwischen den Zähnen

– Abgebrochene Zahnkanten oder ungleichmässige Zahnformen

– Leichte Fehlstellungen oder zu kleine Zähne

Die Zahnärzte Neustadt Passage prüfen bei einer gründlichen Voruntersuchung, ob Veneers die passende Lösung sind oder ob andere Behandlungen sinnvoller wären. Dabei werden auch die persönlichen Erwartungen besprochen und realistische Ziele festgelegt.

Unterschiedliche Arten von Veneers

Es gibt verschiedene Arten von Veneers, die sich in Material, Dicke und Anwendung unterscheiden. Klassische Keramik-Veneers sind etwa 0,5 bis 1 Millimeter dünn und bieten eine hohe Stabilität. Sog. «Non-Prep-Veneers» sind noch dünner und können oft ohne Anschleifen der Zahnsubstanz aufgebracht werden. Komposit-Veneers werden direkt auf den Zahn modelliert und sind günstiger, allerdings ästhetisch weniger hochwertig und weniger lang haltbar.

Welche Art am besten geeignet ist, hängt vom individuellen Befund ab. Bei den Zahnärzten Neustadt Passage werden alle Optionen ausführlich besprochen.

Wie läuft die Behandlung bei den Zahnärzten Neustadt Passage ab?

Die Behandlung mit Veneers erfolgt in mehreren Schritten und erfordert Präzision. Am Anfang steht ein ausführliches Beratungsgespräch, bei dem die Erwartungen geklärt werden. Dabei werden auch Fotos und Abdrücke der Zähne angefertigt.

Im nächsten Schritt wird die Zahnoberfläche vorbereitet. Bei klassischen Veneers muss eine dünne Schicht des Zahnschmelzes abgetragen werden. Dieser Vorgang ist schmerzarm und erfolgt unter örtlicher Betäubung. Anschliessend wird ein präziser Scan genommen, der als Grundlage für die Herstellung im Labor dient.

Während die endgültigen Veneers angefertigt werden, erhalten Patienten provisorische Schalen. Nach etwa ein bis zwei Wochen sind die massgeschneiderten Veneers fertig. Sie werden anprobiert und bei Bedarf noch fein angepasst. Erst wenn Form und Farbe perfekt stimmen, werden die Veneers dauerhaft befestigt.

Präzision und Ästhetik im Fokus

Die Zahnärzte Neustadt Passage legen grossen Wert darauf, dass Veneers natürlich aussehen. Farbe, Form und Grösse werden so gewählt, dass die Verblendschalen nicht künstlich wirken. Moderne Keramik imitiert die Lichtdurchlässigkeit natürlicher Zähne, was für ein authentisches Ergebnis sorgt.

Welche Vorteile bieten Veneers?

Veneers bieten zahlreiche Vorteile gegenüber anderen ästhetischen Behandlungen. Sie sind langlebig, biokompatibel und verfärben sich kaum. Keramik ist ein widerstandsfähiges Material, das auch gegen Verfärbungen durch Kaffee, Tee oder Rotwein unempfindlich ist.

Ein weiterer Vorteil ist die schonende Behandlung durch die Zahnärzte Neustadt Passage. Im Vergleich zu Kronen muss deutlich weniger Zahnsubstanz abgetragen werden. Die eigene Zahnstruktur bleibt weitgehend erhalten. Zudem sind Veneers äusserst stabil und brechen bei normaler Belastung nicht.

Die ästhetischen Möglichkeiten sind vielfältig:

– Zähne wirken heller und gleichmässiger

– Kleine Lücken werden geschlossen

– Leichte Schiefstellungen werden korrigiert

– Zu kurze Zähne werden verlängert

Das Ergebnis ist ein Lächeln, das natürlich aussieht und das Selbstbewusstsein stärkt.

Langfristige Haltbarkeit

Bei guter Pflege halten Veneers zehn bis 15 Jahre oder länger. Voraussetzung ist eine sorgfältige Mundhygiene und der Verzicht auf übermässige Belastung. Wer mit den Zähnen knirscht, sollte unbedingt eine Schutzschiene tragen. Regelmässige Kontrollen bei den Zahnärzten Neustadt Passage helfen dabei, die Veneers in einwandfreiem Zustand zu halten.

Wie werden Veneers gepflegt?

Die Pflege von Veneers unterscheidet sich kaum von der normalen Zahnpflege. Zweimal täglich Zähneputzen mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta ist die Grundlage. Zahnseide oder Interdentalbürsten sollten verwendet werden, um die Zahnzwischenräume zu reinigen. Gerade an den Übergängen zwischen Veneer und natürlichem Zahn ist eine gründliche Reinigung wichtig.

Auf abrasive Zahnpasten sollte ohnehin verzichtet werden, da sie nicht nur die Oberfläche von Veneers, sondern auch von natürlichen Zähnen aufrauen können. Professionelle Zahnreinigungen zwei- bis dreimal jährlich tragen dazu bei, dass Veneers und Zähne gesund bleiben. Die Zahnärzte Neustadt Passage informieren bei jeder Kontrolle über den aktuellen Zustand und geben Pflegetipps.

Worauf sollte man verzichten?

Bestimmte Gewohnheiten können Veneers beschädigen. Das Abbeissen von harten Lebensmitteln wie Nussschalen oder das Öffnen von Flaschen mit den Zähnen sollte vermieden werden. Auch starkes Knirschen belastet die Keramikschalen erheblich. In solchen Fällen empfehlen die Zahnärzte Neustadt Passage eine individuell angefertigte Knirschschiene, die nachts getragen wird.

Für wen sind Veneers geeignet?

Veneers sind eine gute Wahl für Menschen mit gesunden Zähnen, die ästhetische Verbesserungen wünschen. Voraussetzung ist eine ausreichende Zahnsubstanz und ein intaktes Zahnfleisch. Bei stark geschädigten Zähnen sind andere Behandlungen oft sinnvoller.

Auch bei Karies oder Parodontitis müssen diese Erkrankungen zunächst behandelt werden. Die Zahnärzte Neustadt Passage führen vor jeder Behandlung eine gründliche Untersuchung durch und beraten ehrlich über die beste Lösung. Nicht in jedem Fall sind Veneers die optimale Wahl, manchmal eignen sich Alternativen besser.

Individuelle Beratung für optimale Ergebnisse

Jeder Patient hat unterschiedliche Wünsche und Voraussetzungen. Deshalb legen die Zahnärzte Neustadt Passage grossen Wert auf eine persönliche Beratung, bei der alle Fragen geklärt werden. Nur so entsteht ein Ergebnis, das den Erwartungen entspricht und langfristig zufriedenstellt.

Natürliche Ästhetik in Zug

Veneers können das Aussehen der Zähne deutlich verbessern und für ein selbstbewusstes Lächeln sorgen. Die Behandlung ist schonend, das Ergebnis langlebig und bei richtiger Pflege über viele Jahre stabil. Wichtig ist eine sorgfältige Planung, damit die Veneers natürlich wirken.

Das Team der Zahnärzte Neustadt Passage steht für eine umfassende Beratung zur Verfügung und begleitet jeden Patienten individuell durch den gesamten Prozess. Von der ersten Beratung über die Herstellung bis zur abschliessenden Kontrolle wird grösster Wert auf Qualität gelegt. Wer sich ein strahlendes Lächeln wünscht, ist in der Praxis in besten Händen.

