Verbund inhabergeführter Wäschereibetriebe baut Engagement für die Hotellerie aus

Servitex investiert kontinuierlich in den Ausbau seiner Dienstleistungen. Dies spiegelt sich nicht nur in der Servicequalität wider, sondern auch in der aktiven Beteiligung an Events und Netzwerken.

Der Wäschereiverbund hat sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, den wachsenden Hygieneanforderungen der Gäste an die Hotels gerecht zu werden. Neben einer Erweiterung der Dienstleistungen und der Steigerung von Servicequalität zeigt Servitex Flagge durch gezielte Beteiligungen an etablierten Messen, Events sowie Mitgliedschaften in Verbänden und Organisationen. So wollen die Wäschereien aktiv die Hotellerie unterstützen. Mit seinem umfangreichen Engagement unterstreicht Servitex außerdem seine Position als zuverlässiger Partner der Hotellerie.

„Es ist kein Zufall, dass seit vielen Jahren an der Spitze von Servitex bewusst Menschen stehen, die die Hotellerie und ihre Bedürfnisse kennen, da sie unter anderem über viele Jahre Erfahrung als Hotelier verfügen“, betont Rolf Slickers, Geschäftsführer von Servitex. „Unsere Wäschereimitglieder bestehen dagegen aus erfahrenen Textilpflegexperten, die vor allem über eine umfangreiche Expertise in der Zusammenarbeit mit der Hotellerie verfügen. Dieses Wissen ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten sowie unseren Kunden als starker Partner einen echten Mehrwert zu liefern.“

Das Engagement für die Hotellerie umfasst mehrere aktive Projekte, zu denen auch die Gründung eines wissenschaftlichen Beirats mit renommierten Textil- und Hotelexperten gehört. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates von Servitex beschäftigen sich unter anderem mit Fragestellungen und Themen, wie mehr alternative Rohstoffe aus der Heimat eingesetzt werden können, die Etablierung von Nachhaltigkeit im Housekeeping der Hotels, wie die Wäsche noch effizienter und effektiver gewaschen werden kann, wie der Kundennutzen durch innovative Technologien gesteigert wird, Verbesserung von Hygiene oder wie die Kundenorientierung weiter zu entwickeln ist.

In Bezug auf Nachhaltigkeit nimmt der Verbund textiler Dienstleister sogar eine Vorreiterrolle ein: Servitex hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Lösungen in der Branche zu fördern und umzusetzen. Durch den Einsatz modernster Technologien und umweltfreundlicher Reinigungsverfahren gewährleistet der Wäschereiverbund eine ressourcenschonende Textilpflege. Aber auch bei den Textilien selbst legt das Unternehmen Wert auf echte nachhaltige Alternativen. Unter anderem werden lediglich „Made in Green“ zertifizierte Produkte eingesetzt. Diese Zertifizierung beinhaltet eine Auditierung der vier zentralen Produktionsschritte spinnen, weben, nähen, färben in Bezug auf soziale und ökologische Faktoren.

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

