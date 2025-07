„Verbundenheit macht uns stark“ – Karrierechancen in Familienunternehmen

Jetzt bewerben und beim 35. Karrieretag Familienunternehmen im neuen X-Dock bei FIEGE in Münster Deutschlands führende Familienunternehmen treffen

Am 14. November 2025 findet der „Karrieretag Familienunternehmen“ im neuen X-Dock bei FIEGE am Münsteraner Hafen statt. Der international tätige Logistikdienstleister, der 1873 als kleines Fuhrunternehmen im westfälischen Greven gegründet wurde, gilt heute als Pionier der Kontraktlogistik und zählt zu den Innovationsführern der Branche.

Es sind bereits über 50 führende Familienunternehmen wie HARIBO, B. Braun, Rossmann oder GOLDBECK angemeldet. Unter dem Motto „Verbundenheit macht uns stark“ haben vorausgewählte Talente die Möglichkeit, im direkten Kontakt mit den EntscheidungsträgerInnen der Unternehmen über individuelle Karrierechancen zu sprechen und innovative Unternehmen sowie ihre Produkte an den Ständen, in Einzelgesprächen und bei Unternehmenspräsentationen kennenzulernen. Bewerbungsschluss ist der 20. Oktober 2025. Die Plätze sind begrenzt.

Die Veranstaltung ist die wichtigste Recruiting- und Kontaktmesse für Familienunternehmen in Deutschland, die knapp zwei Drittel der heimischen Arbeitsplätze stellen. Das Karriereumfeld in Familienunternehmen ist gekennzeichnet durch nachhaltiges Wirtschaften, eine positive Arbeitsatmosphäre und vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Dies lebt auch der aktuelle Ausrichter vor, wie Jens Fiege, der das über 150-jährige Familienunternehmen zusammen mit seinem Cousin Felix Fiege als Co-CEO leitet, unterstreicht:

„In unserem Familienunternehmen, das wir seit 2014 in fünfter Generation als Co-CEOs führen dürfen, arbeiten 22.000 Kolleginnen und Kollegen aus 120 Nationen zusammen. Gemeinsam entwickeln wir für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen modulare Lösungen in den Bereichen Logistik, Digital Services, Real Estate und Ventures – von Europa bis nach Asien. Und wenn wir etwas von unseren Vorgängern in ganz besonderer Weise lernen durften, dann das: Um erfolgreich zu sein und zu bleiben, müssen wir den Mut haben, uns als Unternehmen immer wieder neu zu erfinden.“

Und Felix Fiege ergänzt: „Genauso wichtig ist, dass wir nie aus den Augen verlieren, was uns schon immer stark gemacht hat: familiärer Zusammenhalt und der außergewöhnliche Teamgeist unter den Menschen, die jeden Tag aufs Neue die bestmögliche Dienstleistung für unsere Kunden erbringen. Dieser Einsatz unserer Kolleginnen und Kollegen ist nicht selbstverständlich und wir sind dafür sehr dankbar, denn ohne ihn wären wir nicht das Unternehmen, das wir heute sind.“

Weitere Informationen und Bewerbung auf: www.karrieretag-familienunternehmen.de

Bewerbungsschluss ist der 20. Oktober 2025

Der „Karrieretag Familienunternehmen" ist eine gemeinsame Initiative führender FamilienunternehmerInnen, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherrin ist die Bundeswirtschaftsministerin.

