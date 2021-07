VERDE – Nachhaltiges Unternehmen

wenn es eine Sache gibt, die Unternehmer in dieser Branche gemeinsam haben, dann ist es ihr tief verwurzelter Wunsch, ihren Kunden zu helfen. Daher liegt es uns am Herzen, die saubersten und …

organischsten Produkte anzubieten, die wir bekommen können, und dieser Wunsch, das Beste für den menschlichen Körper zu tun, fließt wahrscheinlich auch in den Wunsch ein, das Beste für die Erde zu tun. Wenn man sich die Hanfpflanze genauer anschaut bemerkt man was für ein kleines oder großes Wunderwerk sie ist.

Zum Schutz der Erde, nachhaltiges und organisches Hanf anbauen

Die Hanfpflanze verursacht nicht nur weniger Schaden an der Erde, sondern verbessert auch tatsächlich den Boden. Durch das wachstum der Pflanze entfernt sie in vielen Fällen Giftstoffe aus dem Boden. Aufgrund ihres robusten Profils kann Hanf in fast jeder Umgebung angebaut werden, sei es in trockenen oder in regnerischen Gebieten. Das liegt daran, dass Hanfpflanzen lange, tiefe Wurzeln ausbilden, die tatsächlich helfen, den Boden um sie herum zu stabilisieren, Erosion zu verhindern und Nährstoffe zurückzuhalten. Außerdem ist Hanf bereits von Natur aus resistent gegen die meisten Schädlinge, so dass die Landwirte auf ihren Feldern keine schädlichen Pestizide und Chemikalien einsetzen müssen.

Nachhaltige Anbaupraktiken = nachhaltiges Unternehmen

Hanfbauern müssen nicht viel tun, um sicherzustellen, dass ihre Praktiken nachhaltig sind, da die Pflanze einen großen Teil der Kopfschmerzen für sie erledigt. Zum Beispiel verbraucht die Hanfpflanze 50% weniger Wasser als Baumwolle, was sie zu einer viel umweltfreundlicheren Pflanze macht. Hanf produziert viele natürliche und nachhaltige Produkte wie Vollspektrum Öle, es kann auch nachhaltig zur Herstellung von Papier und Kleidung verwendet werden. Es kann sogar zu biologisch abbaubaurem Kunststoff weiter verarbeitet werden.

Einer der besten Aspekte der Arbeit mit der Hanfpflanze sind die medizinischen und nachhaltigen Eigenschadften dieser Pflanze

Unser Vollspektrum Naturextrakt ist nicht nur nachhaltig und umweltfreundlich sondern bringt viele wertvolle und medizinische Aspekte mit sich. Dieses Öl wurde schon öfter in Studien unter die Lupe genommen und man fand heraus, dass es erfolgreich bei Angstzuständen, chronischen Schmerzen, Alzheimer-Krankheit, und Schlaflosigkeit helfen kann. Aber auch bei Akne Problemen und den Narben kann es erfolgreich wirken. Wie man sieht hat die Hanfpflanze, das aus ihr extrahierte Öl und andere Komponenten viel Potential der Erde und der Umwelt und auch uns Menschen zu helfen.

