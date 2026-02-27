Verdopplung des jährlichen PV-Zubaus in Privathaushalten zwischen 2022 und 2026 erwartet

GoodWe präsentiert Warm Home All-in-One Solution für den britischen Markt.

Bonn, 05. Mai 2026: Am 29. April 2026 nahm die EUPD Group an einer Produkteinführung der GoodWe Europe GmbH (GoodWe) teil, einem weltweit führenden Hersteller von Photovoltaik-Energiespeichersystemen. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf die Präsentation der Warm Home All-in-One-Lösung von GoodWe für den britischen Markt im Kontext des von der britischen Regierung kürzlich bekanntgegebenen UK Warm Homes Plan. GoodWe bietet ein System, das die Speicherung von Solarenergie, die Ladung von Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen und intelligentes Energiemanagement vereint. Dieses umfassende System ist darauf ausgelegt, Häuser nicht nur nachhaltiger, sondern auch komfortabler, effizienter und energieunabhängig zu gestalten._

Der UK Warm Homes Plan – Stärkung des Wohnsektors in den Bereichen Photovoltaik und Speichersysteme

Die britische Regierung gab im Januar 2026 den Warm Homes Plan (Gesamtvolumen: 15 Mrd. £) bekannt und zielt damit auf Modernisierungen von bis zu 5 Millionen Wohneinheiten bis 2030 ab. Etwa 5 Mrd. £ werden für vollständig finanzierte Modernisierungsprogramme für einkommensschwache Haushalte bereitgestellt. Eine Kombination aus subventionierten Null- und Niedrigzinsen Krediten sowie Investitionsmechanismen sollen die breitere Einführung von PV-Anlagen, Batterien und Wärmepumpen in Haushalten fördern.

Aufbauend auf dem Warm Homes Plan ist der britische Wohnsektor strukturell auf eine beschleunigte Akzeptanz von Photovoltaik und Batteriespeichern ausgerichtet. Die hohen Strompreise für Privatkunden, die unter den höchsten in Europa liegen, verbessern die Wirtschaftlichkeit des Eigenverbrauchs erheblich. In Kombination mit der 0%-Mehrwertsteuer auf PV- und Speichersysteme sowie der Smart Export Garantie verringern diese Maßnahmen die Anfangsinvestitionen und verkürzen die Amortisationszeit. Haushalten gibt das Programm die Möglichkeit, durch überschüssigen Strom kontinuierliche Einsparungen oder Einkünfte zu erzielen. Das Angebot der Installateure verstärkt diese Entwicklung, da nahezu alle Anbieter in Großbritannien nun PV- und Speichersysteme als Standard-Pakete für Privathaushalte anbieten. Dies deutet laut dem EUPD Research PV and EES InstallerMonitor© 2025/2026 auf eine reife und integrierte Marktlösung hin.

In Großbritannien stieg die jährlich installierte PV-Kapazität bei Privathaushalten von 510 MW im Jahr 2022 auf 919 MW im Jahr 2025 und es wird erwartet, dass sie im Jahr 2026 auf 1.062 MW weiter zunehmen wird. Dieser stabile Wachstumsverlauf spiegelt eine steigende Nachfrage im britischen Segment der Privathaushalte wider, die durch günstige politische und Marktbedingungen unterstützt wird.

Batteriespeicher der ESA-Serie als zentrales Element der Warm Home All-in-One Solution

Die Warm Home All-in-One Solution von GoodWe umfasst das gesamte Spektrum an energiebezogenen Produkten für Wohngebäude, einschließlich PV-Baumaterialien (PVBM), Wechselrichter und Speicher (ESA-Serie), Ladestationen für E-Autos, Wärmepumpen sowie eine intelligente Steuerung. Kern dieser Lösung ist die ESA-Serie „All-in-One“, die einen Solar-Wechselrichter mit modularen Batterien und einem intelligenten Energiemanagementsystem kombiniert. GoodWe hat das „4S-System“ (Silent, Smart, Secure, Simple) bei der Entwicklung der ESA-Serie angewendet, was zu einer leisen, intelligenten, sicheren und einfachen Bedienung führt.

Da Lärmbelastung bei der Integration von Technologie in Wohnräumen eine große Bedeutung zukommt, betonte GoodWe, dass selbst ihre dreiphasigen ESA-Modelle nur geringe Betriebsgeräusche von 30 dB* erreichen. Dieser niedrige Geräuschpegel des Geräts wird durch maßgeschneiderte, geräuscharme Lüfter, eine Echtzeitanpassung an die Betriebsbedingungen und einen ultra-leisen Modus ermöglicht, der vom Benutzer aktiviert werden kann (*5~8 kW | Betriebsgeräusch bis zu 30 dB bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C).

Im britischen Markt hat GoodWe erfolgreich die Systemkompatibilität und Integration mit Kraken abgeschlossen. Kraken ist die Technologieplattform, auf der die intelligenten Tarife von Octopus Energy aufsetzen (Intelligent Octopus, Agile, Flux, Go usw.). Bei der Produkteinführung in London fand eine Unterzeichnungszeremonie zwischen GoodWe und Kraken statt, die die neue Partnerschaft stärkt. Sobald ein Gerät mit Kraken integriert wird, kann es dynamische Tarife nutzen und kann auf Preisänderungen reagieren, was ein intelligentes Energiemanagement ermöglicht. Die neue Warm Home All-in-One-Lösung von GoodWe, die als „Octopus-ready“ gekennzeichnet ist, kann britischen Kunden helfen, ihre Energiekosten zu senken und ermöglicht den Zugang zu günstigen, erneuerbaren Energien.

Auszeichnung wegweisender Fortschritte im Sektor der erneuerbaren Energien

Bei der Veranstaltung überreichte Markus A.W. Hoehner, Gründer und CEO der EUPD Group, den EUPD Research Top Innovation Award Europe 2026 für das ESA All-in-One Energy Storage System von GoodWe an Daniel Huang, Gründer und CEO von GoodWe. Die renommierte Auszeichnung ehrt außergewöhnliche Innovationen, die Technologie, Effizienz und Nachhaltigkeit in der Branche voranbringen. „GoodWe’s ESA All-in-One Energy Storage System mit dem 4S-Ansatz weist auf den Trend zu kompakten, intelligenten und einfach zu montierenden Speichersysteme hin. Diese Systeme zeigen eine verbesserte Effizienz und Flexibilität und nehmen Balkonkraftwerke und Wärmepumpen in ihre vollständig integrierte Lösung mit auf. Wir gratulieren GoodWe zu dieser Auszeichnung“, sagte Markus A.W. Hoehner, Gründer und CEO der EUPD Group.

Darüber hinaus würdigte die EUPD Group im Rahmen der Veranstaltung die herausragenden Leistungen von Installateuren auf dem britischen Markt durch drei verschiedene Formen der Anerkennung. Zunächst wurde der „Top Brand PV Installer Award“ an Evergen Systems Ltd. verliehen. Das Unternehmen wurde aufgrund seiner Marktposition und Führungsrolle beim Ausbau der Solarenergie als einer der führenden Installateure auf dem britischen Markt ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten während der Veranstaltung die folgenden Unternehmen den „EUPD Research Installer Award“ als Anerkennung für ihre Marktleistung, ihre Professionalität und ihren messbaren Beitrag zur Energiewende in Großbritannien: Greenstar Solar Ltd., Heliaxis Limited, PavelSolar LTD und Vision2030 ltd. Anschließend wurden die folgenden Personen in das Renewable Energy Installers Committee berufen, was ihre Bedeutung nicht nur als erfahrene Vertreter des britischen Installationsmarktes, sondern auch als wertvolle Mitwirkende am breiteren Installationsdialog und Branchenaustausch der EUPD Group widerspiegelt: Ricky Singh und Gary Weston.

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email : k.werner@eupd-research.com

Über GoodWe

GoodWe wurde im Jahr 2010 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Wechselrichtern und Anbieter von intelligenten Energielösungen. Bis 2026 wurden insgesamt über 100 GW an installierter PV-Leistung in mehr als 100 Ländern mit GoodWe Produkten gebaut. GoodWe bietet ein umfangreiches Portfolio an leistungsstarken Produkten und Lösungen im Bereich Photovoltaik, zugeschnitten auf Wohngebäude, gewerbliche und industrielle Anlagen sowie auf PV-Kraftwerke. Der Hersteller praktiziert ökologische und soziale Verantwortung über die gesamte Lebensspanne der eigenen Produkte, macht kontinuierlich Fortschritte und berichtet über die Umsetzung der ESG-Ziele mithilfe jährlicher Nachhaltigkeitsberichte und unabhängigen Zertifizierungen. EcoVadis hat GoodWe mit einer Goldmedaille für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Insgesamt beschäftigt der Hersteller mehr als 6.000 Mitarbeiter weltweit, von denen über 1.000 in der Forschung und Entwicklung arbeiten. GoodWe wurde 2025 von BloombergNEF (BNEF) als globaler Tier 1 Hersteller von Wechselrichtern aufgelistet sowie in die Tier 1 Liste für PV-Wechselrichter von S&P Global aufgenommen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.goodwe.com/.

Über die EUPD Group

Die EUPD Group ist ein international tätiges Marktforschungs- und Zertifizierungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Seit der Gründung im Jahr 2000 entwickelt das Unternehmen primärdatenbasierte Analysen, Zertifizierungen und Publikationen, um Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Geschäftsstrategien zu unterstützen. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen ESG, erneuerbare Energien sowie Corporate Health und soziale Nachhaltigkeit. Ziel der EUPD Group ist es, Markttransparenz zu schaffen, Orientierung zu geben und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen globalen Umfeld zu sichern und auszubauen.

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