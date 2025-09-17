-
Verein Erzengel feiert Meilenstein: 100 erfolgreiche Unterstützungen für Eltern und Kinder seit 11/2022
Meilensteine in der Geschichte des 2022 gegründeten Frankfurter Vereins.
Frankfurt, 17. September 2025 – Der Verein Erzengel, unter der Führung des Vorsitzenden Assessor Iur. Michael Langhans, verzeichnet einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Geschichte. Der Verein feiert seinen 100. Erfolg in der Unterstützung von Eltern und Kindern in Kindschafts- und Sorgerechtsverfahren.
Rechte und Vereinigung von Familien
Der Verein Erzengel hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass Eltern und Kinder, die durch verschiedene Umstände voneinander getrennt wurden, wieder zusammenfinden. Die Organisation arbeitet deutschlandweit und hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Im Durchschnitt waren sie alle 1,5 Wochen in der Lage, eine positive Veränderung in den Leben der Familien herbeizuführen. „Mit unserer Hilfe konnten Kinder wieder Kontakt zu ihren Eltern aufnehmen, das Sorgerecht wurde zurückerlangt, unrechtmäßige Beschlüsse wurden aufgehoben und Kinder konnten nach Hause zurückkehren“, sagt Vorsitzender Langhans. Der 100. Erfolg des Vereins wurde durch Entscheidungen des Oberlandesgerichts Stuttgart und des Amtsgerichts Bielefeld erreicht, erreicht durch sorgfältige Zusammenarbeit mit Anwälten. Dies soll jedoch nur der Anfang sein. Laut Michael Langhans ist dies nur der Anfang Ihrer Reise. „Unser Fokus bleibt weiterhin darauf gerichtet, immer mehr Eltern und Kinder zu unterstützen und ihnen den gleichen rechtlichen Schutz und die gleichen Möglichkeiten einzuräumen.“
Ein engagierter Vertreter der Grund- und Menschenrechte
Der Verein Erzengel ist mehr als nur ein Unterstützer in rechtlichen Verfahren. Sie berät kostenfrei jedermann. Sie sind eine Stimme für jene, die keine haben, ein treuer Advocate, der in ihrer Ecke steht und mutig für ihre Rechte eintritt, insbesondere in komplexen Kindschafts- und Sorgerechtsverfahren. Während das Gericht die formale Anerkennung der Erfolge gibt, liegt die wahre Anerkennung in den Familien, die durch ihre Arbeit wieder vereint werden. Der Erfolg des Vereins ist ein Sieg für alle, die an die bedingungslose Liebe und das Recht auf Familie glauben. Jetzt, da sie ihren 100. Erfolg erreicht haben, plant der Verein Erzengel die Fortsetzung dieser positiven Arbeit. Mit einem sich immer weiter ausbreitenden Netzwerk von Sympathisanten, einschließlich Kunden, Investoren, Medien und Mitarbeitern, scheint die Zukunft des Vereins Erzengel vielversprechend auszusehen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Erzengel Verein
Herr Michael Langhans
Fuchstanzstr. 120
60489 Frankfurt am Main
Deutschland
fon ..: 015678/108800
fax ..: 069/90018383
web ..: https://www.erzengel.help
email : help@erzengel.help
Der Verein Erzengel ist ein stark engagierter Vertreter von Grund- und Menschenrechten, insbesondere in Kindschafts- und Sorgerechtsverfahren. Gegründet von Assessor Iur. Michael Langhans, ist der Verein ein treuer Begleiter und Unterstützer für betroffene Eltern und Kinder. Durch konsequente Arbeit und Engagement ist es gelungen, in mehr als 100 Fällen einen positiven Einfluss auf Eltern und Kinder auszuüben und ihre Rechte erfolgreich zu verteidigen. Der Verein hat das klare Ziel, seine wichtige Arbeit fortzusetzen und noch mehr Menschen zu unterstützen.
Pressekontakt:
Erzengel Verein
Herr Michael Langhans
Fuchstanzstr. 120
60489 Frankfurt am Main
fon ..: 015678/108800
email : help@erzengel.helpDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue Maßstäbe! KI, Plattformen und digitales Marketing: Messe.TV auf der DMEXCO 2025
Verein Erzengel feiert Meilenstein: 100 erfolgreiche Unterstützungen für Eltern und Kinder seit 11/2022
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- VIVA Cruises: Zweites Schiff für VIVA Boutique startet ab Venedig
- Vom Tabuthema zum SPIEGEL-Bestseller: Franziska Hohmanns Debüt „Gut, dass du nicht mehr da bist“ überzeugt
- Die unterschätzte Epidemie – beinahe jeder zweite Deutsche ist im Laufe seines Lebens davon betroffen
- Buchvorstellung: „Klarwerden“ von Katerine Dyckmans – authentisch, mutig, bewegend.
- Selva Immobilien -Ihr Immobilienmakler in Wangen im Allgäu
- Historische Raupen-Illustrationen im Fokus: Bildagentur macht auf bedrohte Schmetterlingsarten aufmerksam
- Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Joyn & Sixx
- Kupfer weiter stark am Kommen – Meridian Mining mittendrin in der Kupferpreisrallye!
- Baufinanzierung Frankfurt: Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Käufer trotz hoher Hürden
- Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden mit sicherer Datenvernichtung
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.