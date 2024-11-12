Vereinfachte Integration: Weniger Engineering-Aufwand bei maximaler Performance

Die nahtlose Integration von Transfersystemen in bestehende oder neue Produktionslinien ist entscheidend für den Projekterfolg. SuperTrak CONVEYANCE(TM) setzt neue Maßstäbe!

Nürnberg, 7. Oktober 2025 – In der modernen Fertigung entscheidet die Effizienz von der ersten Projektskizze an. Komplexe Integrationsprozesse können die Entwicklungszeit verlängern, die Kosten in die Höhe treiben und das Risiko erhöhen. SuperTrak CONVEYANCE(TM) hat dieses Problem erkannt und ein System entwickelt, das maximale Leistung mit einem Minimum an Integrationskomplexität verbindet.

SuperTrak(TM) ist mehr als nur ein Transfersystem; es ist eine Lösung, die den gesamten Workflow des Maschinenbaus vereinfacht. Durch seine modulare Bauweise und eine intuitive Softwaresteuerung lassen sich selbst anspruchsvolle Produktionsabläufe schneller realisieren. Das Resultat: Ingenieure können sich auf die Optimierung der Kernprozesse konzentrieren, anstatt Zeit in aufwendige Anpassungen der Fördertechnik zu investieren.

–> Schnelle Konfiguration: Das System ist so konzipiert, dass es sich in Rekordzeit an unterschiedliche Produktionsanforderungen anpassen lässt.

–> Intuitive Software: Die Steuerung ist so gestaltet, dass sie den Programmieraufwand minimiert und eine einfache Integration in übergeordnete Steuerungssysteme ermöglicht.

–> Maximale Performance: Trotz der Einfachheit in der Handhabung liefert SuperTrak(TM) die Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die für High-Performance-Anwendungen gefordert sind.

Die Vorteile der vereinfachten Integration spiegeln sich direkt im Projekterfolg wider. Kürzere Entwicklungszyklen, geringere Risiken und eine schnellere Markteinführung sind die logische Konsequenz.

Innovation live erleben: SuperTrak CONVEYANCE(TM) auf der SPS Messe in Nürnberg

Auch in diesem Jahr erwartet die Fachwelt auf der SPS Messe in Nürnberg wegweisende Neuheiten, die den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit der SuperTrak(TM)-Technologie weiter unterstreichen.

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 121 in Halle 3 und erleben Sie live, wie SuperTrak CONVEYANCE(TM) die Herausforderungen der Integration meistert und Ihre Gesamtkosten nachhaltig senkt. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Produktionslinien mit uns für die Zukunft rüsten.

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der SPS-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

Kanada

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com

