Vergangenheit verstehen – Gegenwart heilen – Zukunft gestalten – Anregende Selbsthilfe

Michael Pompenig und Martina Stöhr-Burkhardt helfen den Lesern mit ihrem neuen Buch beim positiven Umgestalten des eigenen Lebens.

Die Arbeit mit der eigenen Biografie ist laut den Autoren eines der wertvollsten Tools im Bereich der Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Denn von Geburt bis zum Tod folgen alle Menschen unbewusst einem Rhythmus. Dieses Wissen geht zurück bis ins alte Griechenland und wird in diesem Buch von Martina und Michael mit neuen Erkenntnissen aus Psychologie, Hirnforschung und der eigenen Arbeit angereichert. Entstanden ist ein Buch, das auf verständliche Weise die Lebensphasen und ihre Bedeutung für jeden Einzelnen beschreibt. Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen mit wechselnden Qualitäten und Energien. Jede Lebensphase stellt Menschen vor bestimmte Aufgaben, an denen sie wachsen und sich entwickeln.

Schaut man sich seine Vergangenheit unter Berücksichtigung der Einflüsse der jeweiligen Lebensperioden an, ermöglicht es laut „Vergangenheit verstehen – Gegenwart heilen – Zukunft gestalten“ von Michael Pompenig und Martina Stöhr-Burkhardt eine holistische Sicht auf das gesamte Leben. So entsteht automatisch ein tiefes Verständnis für sich selbst und die eigene Geschichte. Die Leser erkennen den roten Faden in ihrer Biografie, können ihre Potenziale und Möglichkeiten klar erfassen und ausschöpfen. Somit sehen sie den Sinn dahinter und sind in der Lage, ihr Leben umzugestalten.

„Vergangenheit verstehen – Gegenwart heilen – Zukunft gestalten“ von Michael Pompenig und Martina Stöhr-Burkhardt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04607-8 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schutzschild Hygiene für die Hotellerie: KAJ Hotel Networks präsentiert Whitepaper Vier Millionen entrechtete Deutsche – Kritische Gedanken zum deutschen Mietrecht