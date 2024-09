Verkaufsdisplay für Verlage: Leicht, tragfähig und elektrisch drehbar

Sie waren bereits häufig der heimliche Stargast auf so mancher Buchmesse: Die speziellen Langzeitdisplays für Verlage von Wasi. Sie sind tragfähig, leicht, drehbar und einzigartig.

Bücher sind ein besonderer Schatz. Damit ihn viele Menschen entdecken, ist es wichtig, sie gekonnt in Szene zu setzen. Dies gilt auch und gerade für Kinder- und Jugendbücher. Wasi Displays fertigt seit vielen Jahren spezielle Displays für Verlage und ist auch auf Kinderbuchverlage spezialisiert. Worauf es dabei ankommt und welche Möglichkeiten es gibt, berichtet Johannes Wasikowski.

Ein Verkaufsdisplay für Bücher ist sehr stabil

Die wichtigste Anforderung an Verkaufsdisplays, die Bücher tragen ist, dass sie sehr stabil sein müssen. Die Buchdisplays von Wasi sind stabil und können lange Zeit ein hohes Gewicht tragen, ohne sich zu verformen. Gleichzeitig sind die Displays leicht und durch ihr intelligentes Stecksystem gut zu verpacken und zu versenden. „Die filigrane Bauweise wird durch die spezielle Konstruktion der Displays ermöglicht. Hinter dieser Konstruktion stecken viele Jahre Erfahrung“, erklärt Wasikowski. „Wir haben geplant, ausprobiert und die Konstruktion immer wieder überarbeitet, bis wir die ideale Mischung aus Tragfähigkeit und Leichtbauweise gefunden hatten.“

Langlebig und zum Drehen: Spezialdisplays für Verlage

Für Verlage setzt Wasi Displays die Displays in Leichtbauweise erfolgreich ein. „Unsere Displays haben bereits Buchmessen erlebt und Kundinnen und Kunden am Point of Sale begeistert“, erzählt Johannes Wasikowski. Gerade im Laden punkten die Langzeitdisplays durch ihre lange Einsatzdauer. „Die Displays können normalerweise viele Jahre im Laden stehen und im Einsatz sein“, so Wasikowski. Wobei stehen allein nicht reicht. Die Displays für Verlage lassen sich auf Wunsch auch drehen. Und das ist das eigentlich spannende. Tragfähige Displays, die sich leicht drehen lassen, sind bei den Endkunden sehr beliebt.

So individuell und einzigartig, wie die Bücher, sind die Verkaufsdisplays von Wasi

Kreativ und individuell gestalten: Damit die Verkaufsdisplays die Marke gut zur Geltung bringen, gibt es zahlreiche Varianten. Wasi Displays fertigt nach den Wünschen der Kundinnen und Kunden und bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Konzeptionsprozess mit ein. Dabei fertigt das Unternehmen am Standort in Oberfranken und alles unter einem Dach. Zeitlos, modern, außergewöhnlich: Die Displays können all dies und noch Vieles mehr sein: Vor allem aber fördern sie den Verkauf am PoS.

Weitere Informationen über das Unternehmen und angesagte Verkaufsdisplays finden Sie unter www.wasi-displays.de .

Wasi Displays ist bekannt für ausdrucksstarke Lösungen am Point of Sale. Dazu zählen Verkaufsdisplays als individuelle Bodendisplays und Thekendisplays genauso wie individueller Ladenbau. Dabei hat Wasi Displays die Marke stets im Blick und unterstützt Unternehmen dabei die Wiedererkennung zu steigern und den Absatz am Point of Sale zu verbessern. Ob Holz, Metall, Kunststoff oder Acryl. Weiterverarbeitung und Veredelung durch Lackierung oder Digitaldruck: Beim oberfränkischen Hersteller Wasi Displays ist alles unter einem Dach. Seit 1963 entwickelt sich das renommierte Unternehmen kontinuierlich weiter und wird heute in der dritten Generation geführt.

