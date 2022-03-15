Verleihung des 10. Energiewende Awards von EUPD Research und The smarter E Europe an Energieversorger

Vorantreiber der Energiewende aus der DACH-Region für ihr Angebot im Bereich nachhaltiger Energielösungen ausgezeichnet

Im Rahmen der The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, wurden gestern in München die Vorantreiber der Energiewende aus der DACH-Region für ihr umfangreiches Angebot an Produkten und Dienstleistungen im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit dem Energiewende Award 2026 ausgezeichnet. Aufgrund der voranschreitenden Portfolioumstellung europäischer Energieversorger wurde auch in diesem Jahr der Energiewende Award für weitere Zielmärkte geöffnet.

Bonn/München, 26. Juni 2026: Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen wird deutlich, wie anfällig ein auf fossilen Energieträgern basierendes System ist. Steigende und stark schwankende Energiepreise belasten Wirtschaft und Gesellschaft und verstärken Unsicherheiten. Gleichzeitig wächst durch den Klimawandel und gesellschaftlichen Druck der Handlungsbedarf. Die Energiewende ist daher nicht nur aus ökologischer Sicht notwendig, sondern auch entscheidend für Versorgungssicherheit, stabile Preise und politische Unabhängigkeit. Bei der Umsetzung der Energiewende kommt den Energieversorgern dabei eine Schlüsselrolle zu: Sie treiben den Ausbau erneuerbarer Energien voran, modernisieren Netze und gewährleisten eine sichere und bezahlbare Versorgung vor Ort. „Die Energiewende entscheidet sich dort, wo zukunftsorientierte Lösungen in die Umsetzung kommen. Von modernen Wärmelösungen über PV und Speicher bis zur Ladeinfrastruktur gestalten wir für unsere Kund*innen ein Energiesystem, das ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich tragfähig ist. Diese Auszeichnung bestärkt uns, unseren Anspruch als Vordenker und Gestalter der integrierten Energiewelt von morgen weiter auszubauen“, sagte Eduard Gerlof, Senior Director B2C, Lichtblick SE.

„Eine intelligente Energiewende erhöht die lokale Wertschöpfung und reduziert Abhängigkeiten“, ergänzte Hannes Galler, Abteilungsleiter Strom Netz Technische Dienste, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG.

Die Initiatoren des Energiewende Awards, EUPD Research und The smarter E Europe, zeichnen bereits zum zehnten Mal diejenigen Versorger aus der DACH-Region mit dem Energiewende Award aus, die durch kundenzentrierte Angebote in den Bereichen Strom, Wärme, Mobilität, Energieeffizienz und Energiewende (übergreifend) überzeugen. „Die AEW übernimmt im PV-Contracting Planung, Bauleitung, Finanzierung sowie Betrieb und Wartung der PV-Anlagen. Durch die Erfahrung aus dem Betrieb eines der grössten Schweizer PV-Pärke lässt sich der Ertrag der PV-Anlagen maximieren. Für unsere Kunden holen wir so das bestmögliche wirtschaftliche Ergebnis heraus“, kommentierte Stephan Juen, PV Contracting Projektentwickler, AEW Energie AG.

Nach der erfolgreichen Ausweitung auf einen größeren europäischen Kontext um Dänemark, Frankreich und Italien in den vergangenen zwei Jahren wurde der Energiewende Award in diesem Jahr für weitere europäische Länder geöffnet. 2026 wurden erstmalig auch Energieversorger aus Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen und Spanien länderspezifischen Analysen unterzogen, um zum einen Herausforderungen und Fortschritte zu dokumentieren und zum anderen diejenigen Energieversorger hervorzuheben, die die Transformation des Energiesystems unterstützen. Norwegen verfügt über einen der saubersten und flexibelsten Energiemixe Europas und ist stark auf Wasserkraft fokussiert. In Großbritannien, den Niederlanden und Spanien ist eine schnell voranschreitende Transformation des Energiemarktes hin zu erneuerbaren Energien zu beobachten. In Paneldiskussionen mit Vertreter*innen der Energieversorger aus allen teilnehmenden Ländern wurden während der Award-Zeremonie die aktuellen Herausforderungen sowie Chancen diskutiert, um auch den länderübergreifenden Wissenstransfer zu fördern.

„Die Energiewende zählt zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Für ihre erfolgreiche Umsetzung ist es wichtig, dass sich die relevanten Akteur*innen, zum Beispiel die Energieversorger, ihrer Rolle bewusst sind und entsprechend handeln – auch wenn dies bedeutet, sich auf neues Terrain zu begeben. Ich gratuliere den Vorantreibern der Energiewende und bedanke mich bei The smarter E Europe für das langjährige gemeinsame Engagement“, kommentierte Markus A.W. Hoehner, Gründer und CEO der EUPD Group.

Die Ergebnisse der diesjährigen Analysen zeigen, dass die Energieversorger weiterhin auf integrierte Angebote aus Photovoltaik, Speicherlösungen und Wärmelösungen setzen. Zudem weisen die diesjährigen Auswertungen einen starken Fokus auf den Einsatz intelligenter Stromzähler und das Angebot dynamischer Tarife sowie ein umfassenderes Leistungsspektrum im Bereich E-Mobilität auf. Ein erweitertes Beratungsangebot der führenden Energieversorger ermöglicht darüber hinaus informierte Entscheidungen seitens der Verbraucher*innen. „Mit dem Energiewende Award 2026 würdigen wir diese wichtigen Bemühungen auf Basis des zugrundeliegenden objektiven Qualitätsmodells in der DACH-Region bereits zum 10. Mal und betten sie in den europäischen Dialog ein. Wir freuen uns, gemeinsam mit EUPD Research zukunftsorientierte Energieversorger in nunmehr zehn europäischen Ländern auszuzeichnen“, sagte Horst Dufner, Head of The smarter E Europe.

The smarter E Europe und EUPD Research gratulieren den Energieversorgern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die mit dem diesjährigen Energiewende Award ausgezeichnet wurden. Darüber hinaus gratulieren The smarter E Europe und EUPD Research den folgenden Vorantreibern aus den weiteren europäischen Ländern zu ihren hervorragenden Ergebnissen. Die ausgezeichneten Unternehmen sind unter dem folgenden Link einsehbar: www.energiewende-award.de.

Energiewende Award für Energieversorger

Am 25. Juni 2026 fand die 10. Verleihung des Energiewende Awards im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, in München (The smarter E Forum, Halle C5, Stand C5.550) statt. Bei dieser Veranstaltung wurden die Energieversorger gefeiert und geehrt, die außergewöhnliches Engagement und Fortschritte bei der Förderung der Energiewende gezeigt haben. Mit dem Energiewende Award werden Energieversorger ausgezeichnet, die über die reine Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinausgehen und zukunftsorientierte Dienstleistungen anbieten, die Verbraucher stärken und die allgemeine Energiewende unterstützen.

Weitere Informationen zum Energiewende Award sowie Eindrücke von der diesjährigen Preisverleihung finden Sie unter www.energiewende-award.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Saif Islam (+49 (0) 228 504 36-20, islam@energiewende-award.de), Giulia Lohmar (+49 (0) 228 50435-34, g.lohmar@eupd-research.com) oder an Kim Wiersberg (+49 (0) 228 50435-55, k.wiersberg@eupd-research.com).

Weitere Informationen zur The smarter E Europe finden Sie unter www.thesmartere.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Julia Lünnemann

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +49(0)228 504 35-19

web ..: https://eupd-group.com/de/

email : j.luennemann@eupd-research.com

Die EUPD Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Bonn, die Marktforschungs- und Zertifizierungslösungen in den Bereichen ESG, erneuerbare Energien und soziale Nachhaltigkeit vereint. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet die EUPD Group an der Verbindung von Daten, Strategie und operativer Umsetzung und unterstützt Organisationen und Institutionen mit primärdatenbasierten Analysen, strategischem Advisory und Zertifizierungen.

Mit ihren vier Geschäftsbereichen EUPD Research, EUPD Improve, EUPD Cert und EUPD Data begleitet die EUPD Group Unternehmen nicht nur bei fundierten Entscheidungen und Transformationsprozessen, sondern befähigt sie mithilfe praxisorientierter Lösungen, nachhaltige Maßnahmen, Programme und Geschäftsstrategien umzusetzen. Ziel ist es, Markttransparenz zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum in zukunftsrelevanten Märkten aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebseite einsehbar: https://eupd-group.com/de/start-deutsch/.

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Julia Lünnemann

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: +49(0)228 504 35-19

email : j.luennemann@eupd-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bootstrapped auf EUR6.062.269,00 ARR: Chatarmin wächst dreistellig, ohne Investoren Europa in 135 Perspektiven