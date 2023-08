Vermietungsauftakt für Großprojekt Ferdinand’s Garden in Berlin Lichtenberg

Im Osten von Berlin entstehen 395 neue Wohnungen, darunter auch 79 geförderte. PropTech moovin übernimmt sämtliche Maklerleistungen. Die ersten Einheiten sind bereits im Spätsommer 2023 bezugsbereit.

Hamburg, 15. August 2023: Als Experte für die Wohnungsvermietung konnte moovin sich den Zuschlag für die exklusive Erstvermietung sämtlicher 395 Einheiten sichern. Ausschlaggebend für die Wahl war neben Referenzprojekten in und um Berlin vor allem die Kombination aus digitalen Prozessen und Know-How für die Leistungen vor Ort. Tobias Baur, Investment Manager bei Lakeward, kommentiert:

„Ferdinand’s Garden repräsentiert ein modernes Wohnprojekt, das uns ermöglicht, Wohnraum mit einem Fokus auf Funktionalität und hoher Qualität zu entwickeln. Dadurch entsteht ein lebendiges Quartier, welches die Wohn-, Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten in Lichtenberg weiter stärkt. Wir freuen uns, dass wir mit moovin einen innovativen Vermarktungspartner gewonnen haben, der uns dabei unterstützt, zukunftsweisende Maßstäbe zu setzen.“

Digitale Vertriebsmethoden treffen auf lokale Expertise

moovin ist darauf spezialisiert, innovative Lösungen für den Immobilienvertrieb zu entwickeln und bietet Lakeward ein modernes Full-Service Konzept. Den Markenauftritt für Ferdinand’s Garden garantiert der Vertrieb durch eine eigene Projekt-CI. Ferner wird eine zweisprachige Projektwebsite bereitgestellt, welche über eine Schnittstelle direkt an die Software des PropTechs gekoppelt ist. Mit 360°-Rundgängen, Drohnenaufnahmen und Renderings erhalten Mietinteressenten, teils vor Fertigstellung der Gebäude, bereits einen fotorealistischen Eindruck der Wohneinheiten. Darüber hinaus kommt eine digitale Mietvertragsunterzeichnung zum Einsatz. Fabian Mellin, Geschäftsführer der moovin Immobilien GmbH, sagt dazu:

„Um eine effiziente und schnelle Vermietung sicherzustellen, setzen wir schon immer auf modernste Technologie-Standards. Wir freuen uns sehr, dass gerade beim Berliner Projekt Ferdinand’s Garden, bei dem es wahrscheinlich einen hohen internationalen Mieteranteil geben wird, die digitale Mietvertragsunterzeichnung zum Einsatz kommt. So können Mieter von überall aus und in Echtzeit unterschreiben. Dies wird sich voraussichtlich positiv auf die Vertriebsdauer auswirken und zu einem schnelleren Gesamtprojekterfolg führen.“

Neben der technischen Lösung übernimmt moovin auch alle klassischen Maklerdienstleistungen. Diese beinhalten die Bereitstellung einer stilvoll möblierten Musterwohnung, die Exposé-Ausarbeitung, die Vermarktung auf verschiedenen Online-Portalen, die Bewerberbetreuung samt Organisation von Besichtigungen bis hin zum Dokumentenmanagement. Die Koordination dieser Aufgaben wird von moovin mithilfe der inhouse Vermietungssoftware und einem erfahrenen Team vor Ort durchgeführt, bestehend aus Fotografen, Wohnungsberatern und einer Standortleiterin.

Über moovin

Wohnraum schneller, digitaler und transparenter vermieten – das deutschlandweit tätige Unternehmen moovin steht Entscheidern in der Immobilienwirtschaft beim gesamten Vermietungsprozess als zuverlässiger Partner zur Seite. Als PropTech hat moovin eine eigene Software entwickelt, die den Vertriebsprozess digital abbildet, wiederkehrende Schritte automatisiert und das Bewerbermanagement sowie die Termin-Koordination effizient gestaltet. Mit der bewährten Kombination aus digitalen Tools und klassischen Makler-Leistungen vor Ort bietet moovin eine vollumfängliche Vermietungsdienstleistung zum günstigen Preis. Gründer und Geschäftsführer ist seit 2015 Fabian Mellin.

Über Lakeward

Lakeward ist eine unabhängige, international tätige Real-Estate-Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet. Das starke Beziehungsnetz in der Finanz- und Immobilienbranche und die langjährige Erfahrung der Partner verschafft der unternehmerisch geführten Investmentfirma Zugang zu attraktiven Investitionsprojekten. Dabei verfolgt Lakeward einen opportunistischen Investitionsansatz, um gezielt Marktchancen des aktuellen Wirtschaftszyklus nutzen zu können. Nebst Bürogebäuden investiert und entwickelt Lakeward auch Wohnportfolios. Lakeward kann auch mit komplexen Strukturen und Opportunitäten aus Stressed- und Distressed-Situationen umgehen. Lakeward agiert in den wachsenden Metropolregionen Europas, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Unternehmerisches Handeln und qualitätsorientiertes Portfoliomanagement ermöglichen die kontinuierliche Erwirtschaftung attraktiver Renditen. Lakeward versteht sich als Vorreiter für innovative und profitable Investorenlösungen in Immobilieninvestitionen.

