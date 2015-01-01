Vermögenswerte sichern & Generationen verbinden: Notar Marius Hebebrand über die strategische Nachfolgeplanung

Ob Immobilie oder Unternehmen: Wer sein Lebenswerk sichern will, muss frühzeitig planen. Notar Marius Hebebrand aus Dortmund erklärt, wie die vorweggenommene Erbfolge Werte und Familienfrieden rettet.

Ob das eigengenutzte Familienheim, das Mietobjekt als Altersvorsorge oder das aufgebaute Lebenswerk in Form eines Unternehmens: Die rechtssichere Übertragung von Vermögenswerten ist eine der komplexesten Aufgaben im deutschen Rechtssystem.

Marius Hebebrand, Notar in Dortmund, beobachtet einen steigenden Beratungsbedarf bei der sogenannten „vorweggenommenen Erbfolge„. Er warnt davor, wichtige Entscheidungen dem Zufall oder der gesetzlichen Erbfolge zu überlassen.

Der Notar als Architekt der Vermögensnachfolge

Viele Immobilieneigentümer und Unternehmer scheuen die Auseinandersetzung mit dem Thema Erbe und Nachfolge. Doch wer zu spät handelt, riskiert nicht nur den Familienfrieden, sondern oft auch hohe steuerliche Belastungen oder den Fortbestand des Betriebs.

„_Ein Notar ist weit mehr als eine Instanz für Unterschriften. Wir sind die Architekten von Verträgen, die über Jahrzehnte hinweg Bestand haben müssen_“, erklärt Marius Hebebrand. „_Besonders bei der Übertragung von Immobilien oder Firmenanteilen an die nächste Generation geht es darum, Sicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Wir konstruieren Lösungen, die den Schenker absichern – etwa durch Nießbrauch oder Rückforderungsrechte – und gleichzeitig den Nachfolgern Planungssicherheit geben._“

Immobilien und Unternehmen: Risiken minimieren, Steuern optimieren

Ein Schwerpunkt von Notar Marius Hebebrand ist die Gestaltung von Übergabeverträgen. Hierbei wird die rechtliche Gestaltung eng mit den wirtschaftlichen Zielen der Mandanten verknüpft. Ziel ist es, Pflichtteilsansprüche zu minimieren und schenkungsteuerliche Freibeträge optimal auszunutzen, die alle zehn Jahre erneut in Anspruch genommen werden können.

Interview mit Notar Marius Hebebrand: „Werte erhalten, Streit vermeiden“

Herr Hebebrand, warum ist der Gang zum Notar gerade bei Immobilien so entscheidend?

Marius Hebebrand: „Immobilienwerte sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Wer hier keine klare notarielle Regelung trifft, hinterlässt seinen Erben oft eine unbewegliche Erbengemeinschaft, die handlungsunfähig ist. Durch eine gezielte Übertragung zu Lebzeiten lässt sich das Vermögen steuern und in vielen Fällen massiv Erbschaftsteuer einsparen.“

Sie begleiten auch viele mittelständische Unternehmer. Wo liegt hier die größte Gefahr?

Marius Hebebrand: „In der mangelnden Verzahnung von Gesellschaftsvertrag und Testament. Wenn der Gesellschaftsvertrag eine Fortführung durch bestimmte Erben verbietet, das Testament sie aber vorsieht, ist das Chaos vorprogrammiert. Als Notar sorge ich für den ,Gleichlauf‘ dieser Dokumente. Es geht darum, das Unternehmen als wirtschaftlichen Motor der Region Dortmund zu schützen.“

Was raten Sie Menschen, die das Thema vor sich herschieben?

Marius Hebebrand: „Man sollte das Thema nicht als Belastung, sondern als Privileg der Gestaltung sehen. Ein klug aufgesetzter Notarvertrag ist die beste Versicherung gegen spätere Prozesse. Es ist ein Investment in den Familienfrieden.“

Über Marius Hebebrand

Marius Hebebrand ist Notar in Dortmund und Anwalt für Arbeitsrecht. Er betreut Privatpersonen und Unternehmen in notariellen Angelegenheiten wie Immobilienkauf, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Unternehmensgründung. Zudem bietet er als Fachanwalt fundierte Beratung und Vertretung in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Mandanten profitieren von persönlichem Service, Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Mehr zu Erbschaft und Testament: https://hebebrand.net/erbschaft-testament

