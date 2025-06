VERSEM bietet umfassende Schulungen für den sicheren Gefahrguttransport nach ADR-Richtlinien

Die VERSEM Professional Services GmbH vermittelt praxisnahes Wissen für den Transport gefährlicher Güter.

Im Bereich des Gefahrguttransports gelten strenge gesetzliche Vorgaben, insbesondere im Rahmen des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Die VERSEM Professional Services GmbH bietet hierfür eine fundierte und praxisnahe ADR-Ausbildung an, die sich durch hohe Qualitätsstandards und erfahrene Dozentinnen und Dozenten auszeichnet.

Die Schulung richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die Gefahrguttransporte durchführen, sowie an alle Personen, die im Umgang mit gefährlichen Gütern tätig sind. Ziel ist es, ein tiefgreifendes Verständnis für die rechtlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen zu vermitteln. Neben der Vermittlung theoretischer Kenntnisse wird großer Wert auf praxisorientierte Anwendungsbeispiele gelegt, um die Teilnehmenden optimal auf reale Einsatzszenarien vorzubereiten.

Die ADR-Ausbildung bei VERSEM umfasst sowohl den Basiskurs als auch die notwendigen Aufbaukurse für bestimmte Klassen und Beförderungsarten. Dabei wird besonderes Augenmerk auf aktuelle Entwicklungen im Gefahrgutrecht gelegt. Die Teilnehmer erhalten nach erfolgreichem Abschluss den ADR-Schein, der europaweit gültig ist und regelmäßig erneuert werden muss.

VERSEM legt besonderen Wert auf Flexibilität und Kundenorientierung: Die Schulungen finden sowohl als Präsenzveranstaltungen als auch in hybriden Formaten statt. Damit wird eine optimale Vereinbarkeit mit beruflichen Verpflichtungen gewährleistet. Unternehmen profitieren zusätzlich von der Möglichkeit, Inhouse-Schulungen anzufragen, die speziell auf ihre betrieblichen Anforderungen zugeschnitten sind.

Durch die konsequente Ausrichtung an gesetzlichen Vorgaben und sicherheitsrelevanten Standards leistet VERSEM einen wichtigen Beitrag zur Qualifizierung von Fachpersonal im Gefahrgutbereich. Die ADR-Schulungen tragen nicht nur zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei, sondern erhöhen auch die Sicherheit im Straßenverkehr und innerhalb der Unternehmen.

Die VERSEM Professional Services GmbH mit Sitz in Regau, Oberösterreich, ist ein innovatives Familienunternehmen, das sich auf praxisnahe Schulungen und umfassende Beratung für die Transport- und Logistikbranche spezialisiert hat. Das Angebot reicht von Weiterbildungen für Berufskraftfahrer (C95/D95) über Gefahrgut- und Sicherheitsberatungen bis hin zu maßgeschneiderten Tacho- und Telematiklösungen. Mit einem starken Fokus auf individuelle Betreuung und nachhaltige Verkehrssicherheit begleitet VERSEM Unternehmen und Fahrer:innen in ganz Österreich – kompetent, flexibel und stets am Puls der Zeit.

