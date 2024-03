VERSES AI kündigt Teilnahme von Blue Yonder am Genius(TM)-Betaprogramm an

VANCOUVER, British Columbia – 7. März 2024 / IRW-Press / – VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, gibt bekannt, dass sich die Firma Blue Yonder, ein Marktführer im Bereich der digitalen Transformation der Lieferkette, ab sofort am Genius-Betaprogramm beteiligt.

Blue Yonder war einer der ersten Partner, die sich der Vision von VERSES angeschlossen haben. Es ist daher ein logischer weiterer Schritt, unsere Geschäftsbeziehung von der Nutzung unserer Wayfinder-Lösung auf die Betaversion von Genius auszuweiten, so Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES. Durch die Nutzung von Genius wird Blue Yonder als erstes Supply-Chain-Unternehmen von den intelligenten Automatisierungsfunktionen der nächsten Generation profitieren.

Blue Yonder plant die Implementierung von Genius zum Zwecke der Vereinheitlichung und Zusammenführung seiner umfangreichen Unternehmensdaten zu einem gemeinsamen Wissensmodell, auf dessen Grundlage optimierte Entscheidungen und Arbeitsabläufe in Lagerhäusern und Distributionszentren abgefragt, simuliert und automatisiert werden können.

Genius ist ein natürliches Computersystem, das einem wissenschaftlichen Durchbruch beim Verständnis biologischer Intelligenz nachempfunden ist. Herkömmliche Modelle der künstlichen Intelligenz (KI) zeichnen sich durch Mustererkennung und Rekonstruktion aus, da sie anhand von riesigen Datensätzen trainiert werden und nach dem Training statisch sind. Im Gegensatz dazu erzeugt Genius mit wesentlich weniger Trainingsdaten intelligente Agenten, die in Echtzeit lernen, planen und sich selbständig anpassen können.

Blue Yonder sieht die KI als Triebfeder für sein Geschäftsmodell, hat aber auch erkannt, dass adaptive Intelligenz ein Schlüsselfaktor für den Erfolg seiner Kunden ist. Mit seiner Teilnahme am Genius-Betaprogramm signalisiert Blue Yonder sein fortwährendes Bekenntnis zu Marktführerschaft und Innovation.

Über VERSES

VERSES AI ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und X.

