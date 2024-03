VERSES bestellt Analog-CEO Alex Kipman zum strategischen Berater und schließt 2-Millionen-USD-Investment ab

Vancouver, British Columbia – 18. März 2024 / IRW-Press / – VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQB: VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, gibt bekannt, dass Alex Kipman, CEO und Gründer von Analog AI, als strategischer Berater in das Unternehmen berufen wurde.

Herr Kipman war zwei Jahrzehnte lang bei Microsoft tätig und hatte dort zuletzt den Posten des Corporate Vice President/Technical Fellow, Mixed Reality and Artificial intelligence inne. Im Rahmen dieser Tätigkeit entwarf und entwickelte er mehrere Versionen von HoloLens, Windows Virtual Reality, Azure Mixed Reality Services und Microsoft Mesh. Damit leistete Herr Kipman einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführungsstrategie und kuratierte ein entsprechendes Partner-Ökosystem, um das System von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zum Vertrieb zu managen. Herr Kipman ist ein Spezialist für KI, AR/VR und Edge Computing und war bereits Vortragender bei den TED Talks.

Darüber hinaus wurde Herr Kipman im Jahr 2011 vom Time Magazine unter die 100 einflussreichsten Menschen der Welt gereiht und im Jahr 2012 von der Intellectual Property Owners Education Foundation zum Inventor of the Year gekürt. Im Jahr 2021 wurde eine von ihm mitverfasste Arbeit vom Technischen Komitee für Musteranalyse und maschinelle Intelligenz (PAMI) auf der Conference on Computer Vision and Pattern Recognition mit dem Longuet-Higgins-Preis als grundlegender Beitrag zum Computersehen ausgezeichnet.

Aktuell tritt Herr Kipman als Gründer und CEO von Analog auf. Analog ist ein neues KI-Unternehmen mit Spezialisierung auf Edge-Computing-Lösungen, mit denen über intelligente Sensoren und Mixed-Reality-Geräte Menschen, Orte und Dinge nahtlos miteinander verbunden werden. Analog möchte mit seinem KI-Ansatz in allen Wirtschaftsbereichen sicherstellen, dass der technologische Fortschritt nicht nur auf Effizienz und Bequemlichkeit abzielt, sondern auch auf die Bereicherung menschlicher Erfahrungen und die Förderung einer stärker vernetzten und heterogeneren Welt.

Wir finden es großartig, dass wir Alex als Berater gewinnen konnten. Er wird uns mit seinen Kontakten und seiner jahrelangen Erfahrung maßgeblich unterstützen, so Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES. Alex ist ein anerkannter Führungsexperte auf dem Gebiet der strategischen Planung und ein Spezialist für Edge Computing, Spatial Computing und maschinelles Lernen, der bereits verschiedene Länder und Unternehmen dabei unterstützt hat, das volle Potenzial von künstlicher Intelligenz, Edge Computing und Internet der Dinge (IoT) auszuschöpfen, sich daneben aber auch für die Gestaltung einer besseren, intelligenteren Zukunft einsetzt – einer Vision, die er mit uns teilt.

Ich bin von der Arbeit, die VERSES leistet, tief beeindruckt und fest davon überzeugt, dass das Unternehmen zu den Vorreitern der KI zählt, erklärt Alex Kipman, CEO und Gründer von Analog AI. Mit seiner Plattform will das Unternehmen Intelligenz aus Sensordaten in Echtzeit erzeugen, was meiner Meinung nach der nächste Entwicklungsschritt auf dem Weg zu einer vernetzten, intelligenteren Welt sein wird.

Das Unternehmen hat am 18. Januar 2024 ein Partnerschaftsabkommen mit Analog unterzeichnet, um das Stadtbild von Abu Dhabi mit Smart-City-Projekten aufzuwerten und zu transformieren www.verses.ai/press-2/verses-and-analog-to-partner-to-develop-smart-city-infrastructure-in-uae

. Im Rahmen dieses Beratungsabkommens geht es neben Smart-City-Projekten auch um die Nutzung von strategischen Beziehungen in der gesamten Region.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass die Firma VERSES Technologies, USA, Inc. (der Darlehensnehmer), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, ein zinsloses Darlehen in Höhe von 2.000.000 USD nach dem Fremdvergleichsgrundsatz in Anspruch genommen hat, das von zwei Investoren zu jeweils 1.000.000 USD gewährt wurde. Das Darlehen wird zum jeweils früheren der folgenden Termine fällig (der Fälligkeitstermin): entweder (i) am 10. März 2025 oder (ii) an jenem Tag, an dem VERSES eine bzw. mehrere Transaktionen in gutem Glauben (Bona Fide) mit dem Hauptzweck der Kapitalbeschaffung abschließt, in deren Rahmen VERSES seine Wertpapiere an einen oder mehrere Bona Fide-Drittunternehmen begibt und verkauft (die Eigenkapitalfinanzierung). Zum Fälligkeitstermin kann der Darlehensnehmer vorbehaltlich der Genehmigung der CBOE Canada Inc. wählen, ob er das Darlehen in bar oder durch die Ausgabe von nachrangig stimmberechtigten Aktien der Klasse A aus dem Aktienkapital des Unternehmens zurückzahlen will, wobei im letzteren Fall ein Preis pro Aktie gilt, der dem Preis der im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung ausgegebenen Wertpapiere entspricht.

Über VERSES

VERSES AI ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und X.

Über Analog

Analog wurde aus dem Bestreben heraus gegründet, menschliche Bedürfnisse mit dem hochentwickelten Potenzial der KI zu verbinden. Auf dem Weg in diese neue Ära der Datenverarbeitung will Analog die Vorreiterrolle eines Innovators einnehmen, der Technologien entwickelt, um menschliche Fertigkeiten zu erweitern, anstatt sie zu ersetzen.

Analog verkörpert eine Philosophie, die von einer aufrichtigen Empathie gegenüber dem Kunden getragen wird. Sein Weg vom Konzept zur Realität ist geprägt von menschenorientierten Innovationen, Planungen und Lösungen, die auf die menschliche Ebene abgestimmt sind. Mit Betonung auf den Wert der Partnerschaft arbeitet Analog eng mit seinen Partnern zusammen und verbindet Leidenschaft und Kreativität mit dem einzigartigen Know-how des Kunden. Mit diesem kooperativen Ansatz strebt Analog nach maßgeschneiderten Lösungen zur Bewältigung herausfordernder globaler Probleme in der Wirtschaft, im öffentlichen Sektor, im Gesundheitswesen und in der Umwelt.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter Analog.io.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Founder & CEO, VERSES AI Inc.

Presseanfragen: press@verses.ai

Investor Relations-Anfragen

U.S., Matthew Selinger, Partner, Integrous Communications, mselinger@integcom.us 415-572-8152

Canada, Leo Karabelas, President, Focus Communications, info@fcir.ca 416-543-3120

Zukunftsgerichtete Information

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Worten wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, projiziert, beabsichtigt, zielt, zielt ab, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze oder kann durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden oder werden, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Ziele und Vorteile von Analog AI, die Nutzung der Beziehungen und der langjährigen Erfahrung von Herrn Kipman durch das Unternehmen, die gemeinsame Vision des Unternehmens und von Herrn Kipman, ein besseres, intelligenteres Morgen zu schaffen, und die Plattform des Unternehmens, die bei der Erzeugung von Intelligenz aus Sensordaten in Echtzeit hilft.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt darauf, dass der Ansatz von Analog AI sicherstellen wird, dass technologische Fortschritte nicht nur auf Effizienz und Bequemlichkeit abzielen, sondern auch auf die Bereicherung menschlicher Erfahrungen und die Förderung einer stärker vernetzten und gemischten Welt, indem Technologie entwickelt wird, die menschliche Fähigkeiten verstärkt, anstatt sie zu ersetzen; dass Analog AI weiterhin eng mit seinen Partnern zusammenarbeiten wird und durch diesen Ansatz in der Lage sein wird, maßgeschneiderte Lösungen für herausfordernde globale Probleme in verschiedenen Sektoren zu liefern; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Beziehungen und die langjährige Erfahrung von Herrn Kipman erfolgreich zu nutzen, und dass die Plattform des Unternehmens dazu beitragen kann, Intelligenz aus Echtzeitdaten zu erzeugen. Das Unternehmen wird in der Lage sein, die Beziehungen und die jahrelange Erfahrung von Herrn Kipman erfolgreich zu nutzen. Das Unternehmen und Herr Kipman werden auf ihre gemeinsame Vision hinarbeiten, eine bessere, intelligentere Zukunft zu schaffen, und die Plattform des Unternehmens kann dabei helfen, Intelligenz aus Echtzeit-Sensordaten zu erzeugen, was die nächste Entwicklung auf dem Weg zu einer vernetzten, intelligenteren Welt sein kann.

Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen mit einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Plänen, Absichten, Aktivitäten, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: das Risiko, dass das Unternehmen bei der Nutzung der Beziehungen und der langjährigen Erfahrung von Herrn Kipman nicht erfolgreich sein wird, dass der Ansatz von Analog in Bezug auf KI nicht sicherstellt, dass es bei technologischen Fortschritten nicht nur um Effizienz und Bequemlichkeit geht, sondern um die Bereicherung menschlicher Erfahrungen und die Förderung einer stärker vernetzten und gemischten Welt, dass Analog AI nicht weiterhin bestrebt sein wird, an der Spitze der Innovation zu stehen und Technologien zu entwickeln, die menschliche Fähigkeiten ergänzen, anstatt sie zu ersetzen, dass Analog AI nicht weiterhin eng mit seinen Partnern zusammenarbeiten wird oder dass es durch diesen Ansatz nicht in der Lage sein wird, maßgeschneiderte Lösungen für herausfordernde globale Probleme in verschiedenen Sektoren zu liefern, dass das Unternehmen und Herr Kipman nicht an ihrer gemeinsamen Vision arbeiten werden, ein besseres, intelligenteres Morgen zu schaffen, und dass die Plattform des Unternehmens nicht dabei helfen wird, Intelligenz aus Echtzeit-Sensordaten zu schaffen, oder dass die Schaffung von Intelligenz aus Echtzeit-Sensordaten nicht die nächste Entwicklung im Streben nach einer vernetzten, intelligenteren Welt sein wird. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weder das Unternehmen noch ihre Vertreter geben eine ausdrückliche oder implizite Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung. Weder das Unternehmen noch ihre Vertreter haften Ihnen oder anderen Personen gegenüber in irgendeiner Weise vertraglich, deliktisch, treuhänderisch oder anderweitig für die Verwendung der Informationen in dieser Pressemitteilung durch Sie oder Ihre Vertreter oder für Auslassungen in den Informationen in dieser Pressemitteilung.

