VERSES erweitert autonome Drohnen-Governance-Infrastruktur, die mit KOSM betrieben wird, auf Mailand, Italien

VERSES bringt die kommerzielle Reife durch die Demonstration autonomer Drohnenlieferungen und Standortüberwachungseinsätze im Krankenhaus San Raffaele für FF2020 voran.

Vancouver, BC, – 16. Mai 2023 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiertes Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, gab heute bekannt, dass seine Demonstrationen der Urban Air Mobility (UAM, Mobilität im urbanen Luftraum) in Mailand, Italien, erfolgreich abgeschlossen wurden.

Im Rahmen von Flying Forward 2020 (FF2020), eines von der Europäischen Kommission finanzierten speziellen Forschungs- und Innovationsprojekts zur Entwicklung der Infrastruktur für die Mobilität im urbanen Luftraum, und in Kooperation mit dem Center for Advanced Technologies in Health and Well-being des Krankenhauses San Raffaele (OSR), der technologischen Forschungseinheit, die die Tätigkeiten des Living Lab in Mailand koordiniert, setzte VERSES mehrere autonome Drohnen erfolgreich für die Lieferung von Arzneimitteln auf dem Gelände und zur Überwachung der Umgebung gegen Eindringlinge ein. Durch den Einsatz des Echtzeit-Mobilitätsportals von VERSES, das mit dem Betriebssystem des Unternehmens für KI, KOSM, betrieben wird, war das Krankenhauspersonal in der Lage, Arzneimittel auf dem Gelände autonom auszuliefern und das Gebiet im Hinblick auf Unbefugte zu überwachen.

Die Vorführer des OSR verfolgen das Ziel, einen Prototypen der Urban Air Mobility (UAM) in die kritische Infrastruktur des Krankenhauses für Lieferung, Sicherheit und Instandhaltung zu integrieren und Video zur Unterstützung der Überwachung und sonstiger im Krankenhaus angesiedelten Services einzusetzen. Während der Demonstrationen können die eingesetzten Sicherheits- und Instandhaltungsbeauftragten den Drohnenservice zur Überwachung kritischer Bereiche anfordern, während Apotheker Arzneimittel auf dem Luftweg an Patienten in Randbereichen des Campus senden können. Diese Abläufe stehen im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und wahren die Privatsphäre der Nutzer. Somit wird das System die durch den Menschen erfolgende Fernkonfiguration des effizientesten Systems zur Verbesserung 1) der Effizienz und Rechtzeitigkeit von Gesundheitsleistungen, 2) schnellerer Instandhaltungsarbeiten und 3) der beschleunigten Erkennung physischer Eingriffe ermöglichen und somit eine Abschreckungswirkung gegen böswillige Angriffe entfalten.

Das Krankenhaus San Raffaele demonstrierte, wie Drohnenservices sicher in eine Krankenhausumgebung integriert werden können, um auf dem Gelände autonome Operationen zur Lieferung wertvoller Ressourcen und zur Aufrechterhaltung der physischen Sicherheit durchzuführen. Der Erfolg dieser Demonstrationen ebnet den Weg für die Implementierung noch komplexerer Anwendungsfälle, etwa den Transport biomedizinischen Materials in eine Vielzahl von Kliniken, Labore und Einrichtungen auf Landesebene.

Dies war ein spannendes Projekt für VERSES, und wir sind dankbar für die Kooperation mit dem OSR beim Einsatz des autonomen Drohnenmanagements für das Krankenhaus, sagte Gabriel René, der Gründer und CEO von VERSES. Dies war die dritte von fünf großen Demonstrationen in europäischen Städten vor der Kommerzialisierungsphase, die das Ziel verfolgt, die langfristige Vision der Europäischen Kommission zu erfüllen, eine Infrastruktur für Urban Air Mobility für das 21. Jahrhundert in ganz Europa zu ermöglichen. Diese autonomen Drohnenaktivitäten belegen die einzigartigen Fähigkeiten von KOSM als Basis für diese Infrastruktur.

Im Rahmen von Flying Forward 2020, einem kooperativen Forschungsprojekt, das aus zwölf globalen multidisziplinären Partnern besteht, die sich auf die Entwicklung eines neuen Ökosystems für Urban Air Mobility innerhalb der Geodateninfrastruktur von Städten in der gesamten Europäischen Union konzentrieren, wird VERSES weiterhin mit autonomen Drohnenflügen arbeiten, die außerhalb der Sichtweite (Beyond the Visual Line of Sight, BVLOS) operieren. Die vierte von fünf Demonstrationen in Oulu (Finnland) und Tartu (Estland) wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 stattfinden.

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Vorzeigeprodukt von VERSES, GIA, wurde den natürlichen Systemen und Designgrundsätzen des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung nachempfunden und ist ein Intelligent Assistant für alle, der von KOSM unterstützt wird, einem Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht. KOSMOS basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

Über Flying Forward 2020

Flying Forward 2020 (FF2020) ist ein dreijähriges Forschungs- und Innovationsprojekt, das von der Europäischen Union finanziert wird (Zuschussvereinbarung Nummer 101006828). Das Projekt konzentriert sich auf die Schaffung eines hochmodernen Ökosystems für Urban Air Mobility (UAM) für autonome Drohneneinsätze. Es umfasst ein Governance-Modell und einen Governance-Rahmen, einen Rechtsrahmen, eine digitale Geoinfrastruktur, eine Digital Toolbox, eine Funktion für Identity of Things (IDoT, Identität der Dinge) und mehrere Interoperabilitätsrahmen. Die im Rahmen des Projekts entwickelten Lösungen werden in fünf Living Labs in ganz Europa getestet: Eindhoven, Mailand, Zaragoza, Tartu und Oulu. Weitere Informationen erhalten Sie über die Website www.ff2020.eu.

