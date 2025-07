VERSES® gibt Abschluss eines öffentlichen Angebots von Einheiten im Wert von 9.573.758 CAD (7.000.331 USD) bekannt

Vancouver, BC – 14. Juli 2025 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSD) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf agentenbasierte Softwaresysteme der nächsten Generation spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es die zuvor angekündigte öffentliche Emission von 1.007.764 Einheiten (die Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 9,50 CAD (6,946 USD) pro Einheit (das Angebot) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots erzielte das Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von etwa 9.573.758 CAD (7.000.331 USD), vor Abzug von Provisionen und geschätzten anfallenden Kosten im Zusammenhang mit dem Angebot.

Jede Einheit besteht aus einer Klasse-A-Stimmrechtsaktie mit nachrangigem Stimmrecht des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben Aktienkauf-Warrant (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 11,50 CAD (8,409 USD) pro Warrant-Aktie – jederzeit bis zu dem Datum, das 36 Monate nach dem Ausgabedatum liegt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Das Angebot wurde gemäß einer Vermittlungsvereinbarung vom 8. Juli 2025 zwischen dem Unternehmen, A.G.P. Canada Investments ULC und A.G.P./Alliance Global Partners (zusammen die Vermittler) durchgeführt. A.G.P. Canada Investments ULC fungierte als leitender Vermittler in Kanada, während A.G.P./Alliance Global Partners als US-Vermittler auftrat.

Die Nettoerlöse aus dem Angebot sollen die finanzielle Position des Unternehmens stärken und Liquidität bereitstellen, um den laufenden Betrieb zu finanzieren – insbesondere im Hinblick auf Ausgaben im Zusammenhang mit den Forschungs- und Entwicklungszielen des Unternehmens sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen den Vermittlern eine Barprovision von 450.000 CAD und gab 35.271 Vergütungs-Warrants (Vergütungs-Warrants) aus. Jeder dieser Warrants kann zum Preis von 11,50 CAD (8,409 USD) pro Aktie innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum in eine Aktie umgewandelt werden. Zusätzlich zahlte das Unternehmen einem Finanzberater eine Barvergütung von 250.000 USD (341.904 CAD) und stellte 75.000 Corporate-Finance-Fee-Warrants aus, die dieselben Bedingungen wie die Vergütungs-Warrants aufweisen.

Das Angebot wurde in Kanada gemäß einem Prospektnachtrag vom 9. Juli 2025 (der Nachtrag) zum Base Shelf Prospectus (der Basisprospekt) des Unternehmens durchgeführt, der am 26. September 2024 genehmigt wurde. Der Nachtrag wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Québec sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in den Vereinigten Staaten eingereicht. Kopien des Nachtrags und des Basisprospekts sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca erhältlich. In den USA wurde das Angebot gemäß einer US-Registrierungserklärung auf Formular F-10 durchgeführt, die am 1. Oktober 2024 von der SEC für wirksam erklärt wurde (Aktenzeichen 333-282301) (in der jeweils gültigen Fassung, die Registrierungserklärung), welche den Basisprospekt enthält. Die Registrierungserklärung, einschließlich des Basisprospekts sowie des Nachtrags, ist in den USA auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in irgendeiner Provinz, einem Staat oder einer anderen Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, bevor eine Registrierung oder Zulassung gemäß den jeweiligen Wertpapiergesetzen erfolgt ist.

Bezüge auf USD beziehen sich auf US-Dollar, und Bezüge auf CAD auf kanadische Dollar. Am 8. Juli 2025 lag der offizielle Mittelkurs der Bank of Canada für die Umrechnung eines kanadischen Dollars in US-Dollar bei 1,00 CAD = 0,7312 USD. Die Aktien werden derzeit in Kanada an der Cboe Canada unter dem Symbol VERS und in den USA am OTCQB unter dem Symbol VRSSD gehandelt.

Über VERSES

VERSES ist ein auf kognitive Computing-Lösungen spezialisiertes Unternehmen, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, die sich an der Weisheit und Genialität der Natur orientieren.

Gabriel René, Gründer & CEO, VERSES AI Inc.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle Informationen, die sich auf Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung. In dieser Pressemitteilung enthalten solche zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem Aussagen über die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, einschließlich der Risiken, die im Nachtrag, im beigefügten Basisprospekt und in den darin durch Verweis aufgenommenen Dokumenten ausführlich beschrieben sind, erheblich von den in dieser Pressemitteilung dargestellten Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Informationen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung solcher zukunftsgerichteten Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und werden gebeten, den Nachtrag, den beigefügten Basisprospekt und die darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente zu lesen.

Die CBOE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und ist nicht für die Angemessenheit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen verantwortlich.

