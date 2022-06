Versicherer verschenken Umsatz

28 % der deutschen Lebensversicherer reagieren nicht oder nur unzureichend auf heiße Kundenleads für den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung.

Es ist kaum zu glauben: Mehr als ein Viertel der deutschen Lebensversicherer reagiert nicht oder nur unzureichend auf Anfragen von Verbrauchern. Zu diesem Ergebnis ist das Brancheninstitut FRALYTICS innerhalb einer Service Studie über die deutschen Lebensversicherer gekommen. Die Analysedaten wurden über ein mehrstufiges Mystery-Shopping Verfahren erhoben. Die erschreckende Erkenntnis: Viele Versicherer scheinen kein Interesse an Neukunden zu haben.

Dabei geben Versicherer teilweise viel Geld aus, um Kunden für sich zu gewinnen – ob über Vermittler oder durch direkte Werbung. Die Kosten der Kundengewinnung sind hoch. Da wäre eher zu erwarten, dass ein Kunde, der von sich aus auf den Versicherer zugeht, mit offenen Armen empfangen wird. Statt dessen hapert es an den Basics. Kundenanfragen an die zentrale Email-Adresse werden gar nicht oder unzureichend beantwortet. Das ist ein klassisches Problem der fehlenden Verzahnung von Vertrieb und Kundenservice. So setzt man sich im Wettbewerb nicht durch. Eine Analyse durch FRALYTICS kann helfen, solche Schwachstellen für den Versicherer aufzudecken.

FRALYTICS hat sich auf die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert. Innerhalb der neusten Service-Studie wurden deutsche Lebensversicherer unter die Lupe genommen.

