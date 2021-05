Verspielte Liebe – Geschichten und Gedichte über die Liebe

Hans Jürgen Kolvenbach beleuchtet in „Verspielte Liebe“ die verschiedenen Weisen, auf denen Menschen sich der Liebe nähern können.

In den acht Geschichten und zwölf Gedichten in diesem neuen Sammelband riskieren Menschen, die von verschiedenen Hintergründen kommen und oft kaum unterschiedlicher sein könnten, mal zögerlich unentschieden, mal beschwingt, berührt, bezaubert die nächste Nähe zu einem anderen Menschen. Mal erleben sie verspielt die gelingende Liebe, leider wird die Liebe aber manches Mal auch verspielt. Die Leser lernen in den Geschichten und Gedichten jede Menge Wege, auf denen man sich der Liebe nähern (oder sich von ihr entfernen) kann, kennen. Sie finden sich wahrscheinlich in der ein oder anderen Geschichte selbst wieder.

Die Sammlung „Verspielte Liebe“ von Hans Jürgen Kolvenbach eignet sich für alle Liebhaber der Liebe, Lyrik und Prosa. Der Autor wurde am 13. Januar 1943 in Düsseldorf geboren. Er legte den Realschulabschluss ab, es folgte eine Banklehre und die Tätigkeit als Bankkaufmann bei der Commerzbank Düsseldorf. Er arbeitete später auch als Deutsch- und Philosophielehrer, als Bildungsplaner, Spielleiter und Regisseur und mehr. Im Verlauf seiner Karriere spielte auch das Schreiben immer wieder eine wichtige Rolle.

„Verspielte Liebe“ von Hans Jürgen Kolvenbach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29969-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Optimismus für Goldminenaktien