Versteckte Feuchtigkeit nach Rohrbruch: Warum professionelle Sanierung entscheidend ist

Nach einem Rohrbruch bleibt Restfeuchtigkeit in Wänden und Böden häufig monatelang unentdeckt. Ohne fachgerechte Trocknung drohen Schimmelbildung und schwere Bauschäden.

Ein Rohrbruch ist schnell bemerkt – das Wasser wird abgestellt, die sichtbare Nässe beseitigt. Doch was viele Betroffene unterschätzen: Die eigentliche Gefahr liegt im Verborgenen. Feuchtigkeit dringt nach einem Wasserschaden tief in Estrich, Mauerwerk und Dämmschichten ein. Ohne professionelle Messung und Trocknung bleibt sie dort über Wochen und Monate unentdeckt. Die Folgen reichen von Schimmelbildung über Geruchsbelästigung bis hin zu ernsthaften Schäden an der Bausubstanz.

Fachleute im Bereich Wasserschadensanierung in Österreich weisen darauf hin, dass oberflächlich trockene Räume keineswegs schadenfrei sein müssen. Moderne Messverfahren wie die Infrarot-Thermografie oder kapazitive Feuchtemessung können verborgene Feuchtigkeitsnester lokalisieren, die dem bloßen Auge entgehen. Erst auf Basis einer solchen Analyse lässt sich ein gezielter Trocknungsplan erstellen, der sämtliche betroffenen Bauteilschichten erfasst.

Besonders kritisch ist die Situation bei mehrschichtigen Bodenaufbauten. Wasser sammelt sich häufig unter Fliesen oder Parkett in der Dämmebene, wo es ohne technische Trocknung nicht verdunsten kann. In diesen Hohlräumen entsteht ein ideales Milieu für Schimmelpilze, deren Sporen die Raumluftqualität erheblich beeinträchtigen können. Gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsreizungen oder allergische Reaktionen sind mögliche Konsequenzen, die erst Monate nach dem ursprünglichen Schadenereignis auftreten.

Eine fachgerechte Sanierung umfasst daher mehrere Schritte: zunächst die präzise Leckortung und Schadenanalyse, anschließend die technische Trocknung mit industriellen Entfeuchtungsgeräten und abschließend die Wiederherstellung der betroffenen Bauteile. Dazu zählen unter anderem Estrich-, Maler-, Fliesen- und Bodenlegearbeiten. Entscheidend ist, dass sämtliche Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind und die vollständige Trocknung messtechnisch dokumentiert wird, bevor mit dem Wiederaufbau begonnen wird.

Auch die Schadenabwicklung mit Versicherungen erfordert Erfahrung. Eine lückenlose Dokumentation des Schadenverlaufs sowie der durchgeführten Trocknungs- und Sanierungsmaßnahmen ist Voraussetzung für eine reibungslose Regulierung.

Die Polar Entfeuchtung & Sanierung GmbH mit Standorten in Oberösterreich und Niederösterreich bietet von der Soforthilfe über die technische Trocknung bis zur vollständigen Wiederherstellung sämtliche Leistungen aus einer Hand. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf qualifizierte Mitarbeiter und regelmäßige Fortbildung, um stets dem aktuellen Stand der Gebäudesanierung zu entsprechen.

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Polar Entfeuchtung & Sanierung GmbH

Herr Johann Mitterndorfer

Kufhausstraße 18

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Wir sind ein familiärer, freundschaftlicher Betrieb, und das spüren auch unsere Kunden. Da wir unsere Fähigkeiten, unser Wissen und unsere Erfahrung teilen, sind wir ein Team. Vertrauen und Vielfalt schweißen uns zusammen und machen uns stärker. Diesen Elan investieren wir zudem in die Nachwuchsförderung hoffnungsvoller Sporttalente und denken heute schon an morgen und übermorgen.

Höchste Qualität ist bei uns Standard, darauf können Sie sich verlassen! Ausbildung und Qualifikation unserer Mitarbeiter ist uns besonders wichtig. Schulungen und Fortbildung tragen dazu bei, stets auf dem neuesten Stand der Gebäudesanierung zu sein. Ob Wasser- oder Brandschadensanierung, Zaun- oder Sturmschadensanierung – als erfahrene Sanierungsfirma und Entfeuchtungsfirma sind wir Ihr erster Ansprechpartner von dringlicher Soforthilfe bis zur Abwicklung und Behebung von Schäden aller Arten und Größen. Wir freuen uns bereits, Ihnen unter die Arme greifen zu können!

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