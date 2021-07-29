Verstellbare Sofas mit elektrischer Relaxfunktion: Calvera-Serie für individuellen Sitzkomfort

Wie im echten Kino: Die Calvera Kollektion vereint professionelle Kinosofa-Ausstattung mit elektrischem Relaxkomfort für zwei oder drei Personen.

München/Bielefeld, 14. Januar 2026 – Maximale Anpassungsfähigkeit: Calvera bietet elektrisch verstellbare Relaxsofas in vier Ausführungen für unterschiedliche Bedürfnisse.

Elektrische Verstellbarkeit als Kern-Feature

Mit der Calvera-Serie erweitert Sofanella sein Portfolio um eine Familie verstellbarer Sofas, die elektrischen Komfort in den Mittelpunkt stellen. Anders als klassische Statik-Sofas passen sich diese Modelle millimetergenau an individuelle Körperproportionen und Sitzpräferenzen an – per Knopfdruck und ohne körperlichen Kraftaufwand.

„Die Nachfrage nach verstellbaren Sofas mit Relaxfunktion steigt kontinuierlich“, erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. „Menschen verbringen immer mehr Zeit auf dem Sofa – zum Arbeiten im Homeoffice, zum Streaming, zum Lesen oder einfach zum Entspannen. Ein statisches Möbelstück kann diese unterschiedlichen Anforderungen nicht optimal erfüllen. Elektrisch verstellbare Sofas passen sich dagegen jeder Situation an.“

Dreifache elektrische Verstellbarkeit an jedem Sitzplatz

Alle Calvera-Modelle – unabhängig von Größe oder Material – verfügen über das gleiche umfassende elektrische Verstellsystem. Die dreifache Verstellbarkeit umfasst:

Elektrisch verstellbare Rückenlehnen: Die Rückenlehnen fahren stufenlos von der aufrechten Sitzposition bis zu einer nahezu horizontalen Liegeposition. Die elektrische Steuerung ermöglicht präzise Zwischenpositionen – ideal für unterschiedliche Aktivitäten. Aufrecht beim Arbeiten am Laptop, leicht zurückgelehnt beim Fernsehen, fast liegend beim Entspannen oder Lesen.

Elektrisch ausfahrbare Fußstützen: Die integrierten Fußstützen fahren elektrisch aus und ermöglichen optimale Beinlagerung. Die stufenlose Anpassung berücksichtigt unterschiedliche Körpergrößen. Kurze Personen benötigen weniger Auszug, größere Menschen fahren die Stützen weiter aus. Diese Flexibilität macht Calvera zu einem verstellbaren Sofa für die ganze Familie – von Kindern bis zu großgewachsenen Erwachsenen.

Doppelt elektrisch verstellbare Kopfstützen – das Calvera-Alleinstellungsmerkmal: Die Kopfstützen sind nicht nur in der Höhe verstellbar, sondern auch im Neigungswinkel. Diese doppelte elektrische Verstellbarkeit ist bei Sofas selten und macht den entscheidenden Unterschied bei längerer Nutzung:

* Höhenverstellung für unterschiedliche Körpergrößen (von 155 cm bis 195 cm)

* Winkelverstellung für verschiedene Aktivitäten (aufrecht beim Lesen, zurückgeneigt beim Fernsehen)

* Präzise Nackenstütze ohne Verspannungen bei mehrstündigen Sessions

* Separate Einstellung für jeden Sitzplatz – keine Kompromisse bei Paaren mit Größenunterschieden

„Die verstellbaren Kopfstützen verhindern das klassische Problem bei langen Film- oder Leseabenden“, so Sollinger. „Nackenschmerzen treten typischerweise nach 90-120 Minuten in statischen Positionen auf. Die millimetergenaue Anpassung eliminiert diesen Schwachpunkt komplett.“

Vier Varianten für unterschiedliche Anforderungen

Calvera ist als verstellbares Sofa in vier Konfigurationen verfügbar, die verschiedene Raumsituationen und Nutzungsszenarien abdecken:

Calvera 2-Sitzer Leder – kompaktes Relaxsofa für Paare: Zwei vollwertige elektrische Sitzplätze mit zentraler Mittelkonsole. Die Lederausführung eignet sich besonders für dedizierte Heimkinoräume oder Wohnungen, in denen regelmäßig gegessen und getrunken wird. Pflegeleicht und zeitlos elegant.

Direktlink: https://www.sofanella.de/leder-2-sitzer-kinosofa-calvera/33-CAL-2SK

Calvera 2-Sitzer Stoff – wohnliches Relaxsofa mit Textilbezug: Identische technische Ausstattung wie die Ledervariante, aber mit hochwertigem Stoffbezug. Die textile Oberfläche integriert sich harmonisch in Wohnzimmer-Environments und bietet angenehme Haptik. Besonders geeignet für Räume, in denen das Sofa auch tagsüber als Sitzmöbel dient.

Direktlink: https://www.sofanella.de/stoff-2-sitzer-kinosofa-calvera/33-CAL-2SSK

Calvera 3-Sitzer Leder – elektrisches Familiensofa: Drei vollständig elektrisch verstellbare Sitzplätze mit zwei Mittelkonsolen. Jeder Platz verfügt über die komplette dreifache Verstellbarkeit – auch der mittlere Sitz ist kein Kompromiss. Die Lederausführung kombiniert repräsentative Optik mit praktischer Pflegeleichtigkeit.

Direktlink: https://www.sofanella.de/leder-3-sitzer-kinosofa-calvera/33-CAL-3SK

Calvera 3-Sitzer Stoff – großzügiges verstellbares Sofa in Textil: Die textile Variante des 3-Sitzers bietet Raum für die ganze Familie. Mit drei individuell verstellbaren Plätzen kann jedes Familienmitglied seine bevorzugte Position einstellen. Der Stoffbezug ist atmungsaktiv und verhindert Temperatureffekte bei längerer Nutzung.

Individuelle Verstellbarkeit an jedem Platz

Ein kritischer Aspekt bei verstellbaren Sofas mit mehreren Sitzplätzen ist die Unabhängigkeit der Verstellsysteme. Bei Calvera verfügt jeder Sitzplatz über eine separate Steuerung:

Unabhängige Rückenlehnen: Während Person A aufrecht sitzt, kann Person B die Rückenlehne zurückfahren. Die Mechaniken beeinflussen sich nicht gegenseitig. Keine synchrone Zwangsverstellung wie bei manchen günstigeren Relaxsofas.

Separate Fußstützen: Jede Fußstütze fährt unabhängig aus. Unterschiedliche Körpergrößen oder Vorlieben sind kein Problem. Person A kann die Füße hochlegen, während Person B normal sitzt.

Individuelle Kopfstützen: Jede Kopfstütze verfügt über eigene Verstellmotoren für Höhe und Neigung. Bei Paaren mit deutlichem Größenunterschied ist dies entscheidend – beide finden ihre optimale Einstellung ohne Kompromisse.

Diese Unabhängigkeit macht Calvera zu einem echten Multi-User-Sofa. Jeder Nutzer genießt individuellen elektrischen Komfort, ohne andere zu beeinflussen.

Relaxfunktion für verschiedene Nutzungsszenarien

Die elektrische Verstellbarkeit eröffnet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, die über reines Fernsehen hinausgehen:

Heimkino und Streaming: Die klassische Anwendung für ein verstellbares Heimkinosofa. Rückenlehnen leicht zurückgefahren, Fußstützen ausgefahren, Kopfstützen im optimalen Winkel – die perfekte Position für mehrstündige Film-Marathons oder Serien-Binges.

Lesen und E-Reader-Nutzung: Rückenlehne etwas aufrechter als beim Fernsehen, Fußstützen moderat ausgefahren, Kopfstützen höher gestellt für bessere Sicht auf Buch oder Tablet. Die präzise Verstellbarkeit ermöglicht stundenlanges komfortables Lesen ohne Rückenschmerzen.

Entspannung und Ruhe: Rückenlehnen weit zurückgefahren, Fußstützen komplett ausgefahren, Kopfstützen in flachem Winkel – fast eine Liegeposition. Ideal für Mittagsruhe, Meditation oder einfach zum Entspannen nach einem langen Tag.

Arbeiten im Homeoffice: Rückenlehnen aufrechter, Fußstützen eingefahren oder nur leicht ausgefahren, Kopfstützen für aufrechte Haltung positioniert. Das verstellbare Sofa wird zur ergonomischen Arbeitsposition für Laptop-Sessions oder Telefonate.

Gaming: Ähnlich wie Heimkino, aber oft etwas aufrechter für bessere Reaktionsfähigkeit. Die Verstellbarkeit ermöglicht Positionswechsel während langer Gaming-Sessions ohne das Spiel zu unterbrechen.

Diese Vielseitigkeit macht Calvera zu mehr als nur einem Heimkinosessel – es ist ein elektrisch verstellbares Multifunktions-Sofa für den modernen Alltag.

Mittelkonsolen mit praktischen Zusatzfunktionen

Alle Calvera-Modelle verfügen über Mittelkonsolen, die über reine Ablagefläche hinausgehen:

Getränkehalter-Integration: Stabile Führungen für Gläser und Flaschen. Besonders bei ausgefahrenen Fußstützen – wenn Aufstehen umständlich ist – zeigt sich der Vorteil. Getränke bleiben sicher positioniert, auch bei Bewegungen oder Verstellungen des Sofas.

USB-Ladestationen: USB-A und USB-C Anschlüsse an jeder Konsole. Smartphones, Tablets, E-Reader oder Gaming-Controller bleiben geladen. Kein Kabelsalat quer durch den Raum, keine Unterbrechungen wegen leerer Akkus.

Ablagefläche für Alltägliches: Fernbedienungen, Smartphones, Brillen, Snacks – die Konsolenflächen bieten Platz für alles, was während der Nutzung griffbereit sein sollte.

Beim 2-Sitzer trennt eine zentrale Konsole beide Plätze. Beim 3-Sitzer schaffen zwei Konsolen drei separate Zonen – jeder Sitzplatz hat Zugang zu mindestens einer Konsole.

Material-Optionen: Leder versus Stoff

Die Verfügbarkeit in beiden Materialien ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Präferenzen und Einsatzbereiche:

Leder – für Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit:

* Robuste, abriebfeste Oberfläche für jahrelange Nutzung

* Einfache Reinigung – verschüttete Getränke abwischbar

* Zeitlose Eleganz mit Patina-Entwicklung

* Ideal für dedizierte Heimkinoräume oder Keller-Ausbau

* Besonders geeignet bei regelmäßigem Essen/Trinken auf dem Sofa

Stoff – für Wohnlichkeit und Komfort:

* Weiche, angenehme Haptik bei direktem Hautkontakt

* Atmungsaktiv ohne Temperatureffekte bei langem Sitzen

* Harmonische Integration in Wohnzimmer-Environments

* Verschiedene Farbtöne für individuelle Einrichtungsstile

* Besonders komfortabel in klimatisierten oder geheizten Räumen

Technisch sind beide Varianten identisch. Die Wahl zwischen Leder und Stoff ist eine Frage von Ästhetik, Haptik und Nutzungskontext – nicht von Funktionalität oder Verstellbarkeit.

Steuerung: Intuitiv und ohne Einarbeitung

Die Bedienung der elektrischen Verstellsysteme erfolgt über Tasten in den Armlehnen. Die intuitive Anordnung macht Bedienungsanleitungen überflüssig:

* Pfeiltasten für Rückenlehnen-Verstellung (rauf/runter)

* Separate Tasten für Fußstützen (aus/ein)

* Dedizierte Kontrollen für Kopfstützen-Höhe und -Neigung

* Klare Icons auf den Tasten für selbsterklärende Bedienung

Die Motoren arbeiten leise. Verstellungen während des Films oder bei Telefongesprächen stören nicht. Die Geschwindigkeit ist so gewählt, dass präzise Positionen anfahrbar sind – nicht zu schnell für Feinabstimmung, nicht zu langsam für schnelle Änderungen.

Eine wichtige Sicherheitsfunktion: Bei Widerständen – etwa wenn Gegenstände im Verstellweg liegen – stoppen die Mechaniken automatisch. Dies schützt sowohl die Technik als auch Personen oder Haustiere.

Probesitzen im Bielefelder Showroom

Die Entscheidung für ein verstellbares Sofa sollte idealerweise nach persönlichem Test erfolgen. Im Sofanella Showroom in Bielefeld steht die eine Variante der Calvera-Kollektion zur Begutachtung:

Test der Verstellfunktionen: Besucher können alle elektrischen Verstellungen selbst ausprobieren. Wie fühlt sich die ausgefahrene Position an? Wie präzise lässt sich die Kopfstütze einstellen? Wie leise arbeiten die Motoren?

Material-Vergleich: Leder und Stoff direkt nebeneinander erleben. Die haptischen Unterschiede sind nur durch Anfassen wirklich beurteilbar. Welches Material fühlt sich angenehmer an? Wie wirken die verschiedenen Farbtöne im Raum?

Größen-Entscheidung: 2-Sitzer und 3-Sitzer physisch vergleichen. Wie viel Platz benötigt welches Modell? Passt der 3-Sitzer in den vorgesehenen Raum? Reicht der 2-Sitzer für die Nutzungsanforderungen?

„Wir empfehlen ausdrücklich das Probesitzen vor der Bestellung“, so Sollinger. „Ein verstellbares Sofa ist eine längerfristige Investition. Der persönliche Test im Showroom schafft Sicherheit bei der Entscheidung.“

Termine können flexibel vereinbart werden. Das Showroom-Team nimmt sich Zeit für ausführliche Beratung und beantwortet technische Fragen.

Technische Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Die elektrischen Verstellsysteme sind auf Dauerbetrieb ausgelegt.

Diese Qualität macht Calvera zu einem verstellbaren Sofa für Jahre, nicht nur für Monate. Die Investition amortisiert sich durch lange Nutzungsdauer und durchgehende Funktionssicherheit.

Direktvertrieb: Premium-Ausstattung zu fairen Preisen

Sofanella verkauft direkt an Endkunden ohne Möbelhäuser als Zwischenhändler. Diese Struktur ermöglicht konkurrenzfähige Preise trotz umfassender elektrischer Ausstattung.

„Dreifache elektrische Verstellbarkeit inklusive motorischer Kopfstützen ist bei traditionellen Anbietern meist nur in Premium-Segmenten verfügbar“, erklärt Sollinger. „Durch unseren Direktvertrieb können wir diese Ausstattung deutlich günstiger anbieten. Unsere Kunden zahlen für Qualität und Funktion, nicht für Handelsspannen.“

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Jedes Calvera-Sofa wird individuell nach Bestellung produziert – garantiert als Neuware ohne Lagerzeit oder Ausstellungsstück-Status. Die zahlreichen positiven Sofanella Erfahrungen bestätigen die Kundenzufriedenheit mit diesem Modell.

Lieferung und Aufbau inklusive

Nach Bestelleingang über die Produktlinks startet die individuelle Fertigung. Die typische Produktionszeit beträgt 6-8 Wochen. Sofanella kommuniziert transparent über Fortschritt und voraussichtlichen Liefertermin.

Die Anlieferung erfolgt durch geschultes Personal direkt bis zur Wunschposition im Raum. Der komplette Aufbau ist im Preis inklusive – Kunden müssen selbst keinen Handgriff tun. Nach Funktionstest und Einweisung in die Bedienung nehmen die Liefermitarbeiter alle Verpackungsmaterialien mit.

Vielseitige Relaxsofas für moderne Wohnansprüche

Die Calvera-Serie zeigt, wie verstellbare Sofas mit elektrischer Relaxfunktion moderne Wohnanforderungen erfüllen. Die Kombination aus dreifacher Verstellbarkeit, individuellen Einstellungen pro Platz, praktischen Mittelkonsolen und der Wahl zwischen Leder und Stoff schafft ein flexibles System für unterschiedlichste Nutzungsszenarien.

„Calvera ist mehr als ein Heimkinosessel“, fasst Sollinger zusammen. „Es ist ein elektrisch verstellbares Multifunktions-Sofa, das sich verschiedenen Aktivitäten anpasst. Arbeiten, Entspannen, Lesen, Fernsehen, Gaming – alles in ergonomisch optimierten Positionen.“

