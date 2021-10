Versus Systems erreicht 10 Mio. Fans seit 1. Juli und nähert sich 1 Mio. pro Woche im Oktober

Versus, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der interaktiven Publikumseinbindung, hat über 500 Veranstaltungen unterstützt und erreicht nun fast 1 Mio. Fans pro Woche über Versus-kompatible Spiele und Live-Events

Los Angeles, 18. Oktober 2021 – Versus Systems Inc. (NASDAQ: VS) (Versus oder das Unternehmen) meldete heute, dass das Unternehmen seit der Übernahme von Xcite Interactive im Juni einen bedeutsamen Meilenstein in puncto Faneinbindung gesetzt hat. Versus hat seit 1. Juli 2021 die Marke von 10 Millionen Zuschauern auf allen Plattformen überschritten und nähert sich seit Anfang Oktober der Marke von 1 Million Zuschauern pro Woche.

In den vergangenen 100 Tagen wurden Versus-kompatible Inhalte bei über 500 Veranstaltungen in allen Teilen der Welt angesehen, einschließlich zahlreicher Stadien, Arenen und Live-Events. Dutzende NFL-, NCAA-, NHL-, MLB- und MLS-Spiele wurden von Versus-Faneinbindungs-Tools unterstützt. Versus hat auch die Faneinbindung bei Veranstaltungen wie Live-Cricketspielen im Vereinigten Königreich, Rodeos in den USA und Baseballspielen in Japan unterstützt. Darüber hinaus können Versus-kompatible Videospielerlebnisse auch auf HP Omen- und Pavilion-PCs und Laptops in den USA, China, Indien, dem Vereinigten Königreich und Mexiko gespielt werden.

Mit Versus können Fans alle Arten von interaktiven Spielen und Erlebnissen vor Ort genießen, die Live-Events verbessern – sei es auf ihrem Mobilgerät oder auf den Großbildschirmen der größten Veranstaltungsorte der Welt.

Unser Ziel besteht darin, alles, womit wir arbeiten, unterhaltsamer zu machen. Wir sind davon überzeugt, dass Dinge wie Interaktivität, verdiente Belohnungen und hochwertige, kontextbezogene Second-Screen-Inhalte sogar die besten Unterhaltungserlebnisse weiter verbessern können – unabhängig davon, ob es sich um Ihre Lieblingsmannschaft, Ihr Lieblingsspiel oder Ihre Lieblingssendung handelt. Die Zuschauerzahlen, die wir jetzt sehen, und das Wachstum unseres Publikums in den vergangenen Monaten sind überaus aufregend – nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Zukunft, zumal wir versuchen, mehr Mannschaften, mehr Ligen und mehr Veranstaltungsorte hinzuzufügen, aber auch mehr Marken und Agenturen, die hoffen, dieses extrem engagierte Publikum in allen Teilen der Welt zu erreichen, sagte Matthew Pierce, Founder und CEO von Versus Systems.

Mit der jüngsten Übernahme von Xcite Interactive und dem Wachstum von einem branchenführenden Partner auf über 60 Mannschaften und Inhaltepartner weltweit hat Versus seine Nutzerbasis in den vergangenen 100 Tagen beträchtlich erweitert. Versus hat auch sein Produktangebot erweitert – von einer historischen Schwerpunktlegung auf professionellen Dienstleistungen wie individuelle Softwareentwicklung und branchenführender Live-Event-Produktion auf ein Angebot an lizenzierter Software und Werbung als den am schnellsten wachsenden Teilen seiner Produkt- und Dienstleistungslinien. Während die professionellen Dienstleistungen von Versus durch neue Partnerschaften weiter wachsen, werden die Softwarelizenzen und -abonnements sowie die Teilhaberschaft an Werbeeinnahmen in Zukunft einen wichtigen Schwerpunkt für das Unternehmen darstellen.

Softwarelizenzen und -abonnements ermöglichen es Mannschaften, Ligen und anderen Partnern von Live-Events, die interaktive Plattform von Versus zu nutzen, um ihr Publikum vor Ort oder zu Hause einzubinden und zu belohnen, während die Werbe- und Sponsoring-Elemente es Marken, Agenturen und Sponsoren – von denen viele bereits mit Versus-Partnerteams zusammenarbeiten – ermöglichen, ihre Produkte, Angebote und Belohnungen in Versus-kompatiblen interaktiven Inhalten zu platzieren. Versus teilt die Einnahmen aus diesen Sponsorings und Belohnungen mit seinen Inhaltepartnern, einschließlich Mannschaften und Ligen.

Wir freuen uns sehr, dass die Zuschauerzahlen so stark wachsen, fügt Pierce hinzu. Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Unterhaltung – und zwar einer jeden Unterhaltung, von Live-Events über Spiele bis hin zum Fernsehen – interaktiver, kontextbezogener und lohnender ist. Wenn wir sehen, wie diese Fans, von denen viele online sind, auf unserem System 30 Minuten oder länger pro Spiel spielen und gewinnen und sich so engagieren – dann freuen wir uns auf die Zukunft.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. ist ein Unternehmen für Einbindung und Belohnungen, dass Live-Events, Spiele, Shows und Apps unterhaltsamer macht. Versus fügt interaktive Spiele, Umfragen, Quizfragen, Tippelemente und andere Gewinnbedingungen zu bestehenden Unterhaltungsangeboten hinzu – ob vor Ort oder online – und macht die Inhalte kontextbezogener, persönlicher und lohnender. Versus arbeitet mit erstklassigen Sportmannschaften, Ligen, Veranstaltungsorten, Unterhaltungsunternehmen und anderen Inhaltserstellern zusammen, um Fans in allen Teilen der Welt atemberaubende und lohnende Erlebnisse zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontakt für Anleger:

Cody Slach und Sophie Pearson

Gateway Investor Relations

949-574-3860

IR@versussystems.com

Oder

press@versussystems.com

