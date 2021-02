Versus Systems kooperiert mit Xcite Interactive, um patentierte Prämien-Plattform zu Television und Streaming zu bringen

Versus bringt ihre Real-World-Belohnungssoftware zu Live-Events in Partnerschaft mit dem Unternehmen, das Interaktionserlebnisse für über 50% der NFL, MLB, NHL und NBA-Teams betreibt.

LOS ANGELES, CA – 17. Februar 2021 – Versus Systems Inc. (Versus) (Nasdaq: VS) (CSE:VS) (FRANKFURT: BMVB) gab heute eine Partnerschaftsvereinbarung mit Xcite Interactive (Xcite) bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des interaktive Publikumsengagement. Zuschauer können echte Preise gewinnen, während sie Sport schauen, Handy-Spiele spielen und auf ihren Fernsehern und mobilen Geräten Streams ansehen.

Mit der Technologie von Xcite werden interaktive Medienerlebnisse für große Sport-Ligen wie die NFL, NBA, NHL, MLB und NCAA betrieben, sowie Events wie die Olympischen Spiele, World Cup, X-Games, Formel 1 Rennen und Firmenveranstaltungen rund um die Welt. Die interaktive Medienplattform hat mit Übertragungen im Fernsehen, über OTT-Dienste, kundenspezifische Websites oder Streaming-Plattformen wie You-Tube und Twitch erlebnisorientiertes Fan-Engagement für über 150 große Sportteams und innovative Unterhaltungspartner geliefert.

Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung wird Versus ihre patentierte Belohnungstechnologie für den Einsatz mit Xcite sowohl bei Heim-Projekten wie auch an Veranstaltungsorten zur Verfügung stellen. Dies ermöglicht den Fans echte Preise über die Xcite-Plattform zu gewinnen, die Gamifikation durch Abstimmungen, Umfragen, Trivia, prädiktive Spiele und Mini-Spiele beinhaltet, die die Fans neben dem Live-Event-Erlebnis spielen können.

Die Möglichkeit, echte Preise zu gewinnen, während man sich das Spiel seiner Lieblingsmannschaft ansieht, ist ein Wunschtraum für Sportfans weltweit. Die Zusammenarbeit mit Xcite, um den Fans im Stadion und zu Hause Preise zu bringen, ist eine fantastische Anwendung unserer Belohnungsplattform, meinte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Und es gewinnen nicht nur die Zuschauer. Marken bekommen neue Möglichkeiten ihr Publikum zu erreichen und die Events selbst werden mehr engagierte Zuschauer haben. Es ist eine sehr spannende Partnerschaft für alle Beteiligten.

Wir glauben, dass Versus der ideale Technologiepartner für Xcite ist, sagte Sean Hopkins, Gründer und CEO von Xcite Interactive. Unsere soliden Beziehungen zu Teams, Veranstaltungsorten, Ligen und Event-Veranstaltern verschaffen uns Zugang zu einem riesigen und wachsenden Publikum von Fans. Die Technologie von Versus Systems wird es unseren Event-Partnern ermöglichen, das Engagement der Fans maßgeblich zu steigern.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Spielen, Apps und anderen interaktiven Medieninhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Spieler, Zuschauer und Benutzer können aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Streaming-Medien und Handy-Apps integriert werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com oder über den offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich die zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem auf die Aufnahme der eigens von Versus entwickelten Belohnungsplattform in den vertikalen Markt für Gesundheitsfürsorge gemäß der Vereinbarung mit Predictmedix, Inc. und die mögliche Verbesserung der Leistung der Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung umfassenderer Studiendaten durch das geistige Eigentum von Versus. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

