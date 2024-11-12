Vertikal gedacht, Platz gespart: SuperTrak CONVEYANCE(TM) Vertical 3 definiert Maschinen-Layouts neu

Der Ruf nach kompakten, leistungsfähigen Fertigungsanlagen ist ungebrochen. Mit dem neuen SuperTrak CONVEYANCE(TM) Vertical 3 präsentiert das Unternehmen die erste vertikale Smart-Conveyance-Lösung

Nürnberg, 18. November 2025 Wo herkömmliche Transportsysteme an ihre horizontalen Grenzen stoßen, eröffnet SuperTrak CONVEYANCE(TM) neue Dimensionen. Auf der SPS 2025 stellt das Unternehmen den SuperTrak CONVEYANCE(TM) Vertical 3 vor, eine innovative Lösung, die den wachsenden Bedarf an vertikal integrierten und platzsparenden Maschinenlayouts in der Medizintechnik, Automotive, Elektronik und Prüftechnik adressiert.

Der Vertical 3 nutzt die bewährte Technologie der Linearbewegung, um Werkstückträger mit einer Traglast von bis zu 3 Kilogramm in der Vertikalen zu bewegen. Dies befreit Maschinenbauer von der Notwendigkeit, wertvolle Hallenfläche für breite, horizontale Prozessstrecken zu opfern.

Der Schlüssel zu kompakteren und flexibleren Anlagen

Die vertikale Ausführung bietet Maschinenherstellern gleich mehrere Vorteile:

–> Radikale Platzersparnis: Die Integration ganzer Prozessschritte in die Höhe reduziert den Footprint der Anlage drastisch. Dies ist ideal für die Fertigung in beengten Verhältnissen, insbesondere in Reinräumen oder bei der Integration in bestehende Linien.

–> Neue Maschinenarchitekturen: Der Vertical 3 ermöglicht eine vertikale Taktung von Prozessen, wie etwa bei der Montage oder der Durchführung von Prüfprozessen. Dies unterstützt innovative, modulare und leicht zugängliche Maschinenkonzepte.

Volle Flexibilität: Trotz der vertikalen Bewegung behält das System die volle, softwaregesteuerte

–> Flexibilität der SuperTrak(TM)-Plattform: jeder Werkzeigträger ist individuell steuerbar, was schnelle Produktwechsel ohne mechanische Umbauten erlaubt.

Der SuperTrak Vertical 3 ist die Lösung für Konstrukteure und Ingenieure, die kompakte, leistungsstarke und zukunftssichere Automatisierungslösungen entwickeln müssen.

Innovation live erleben:

SuperTrak CONVEYANCE(TM) auf der SPS Messe in Nürnberg

Auch in diesem Jahr erwartet die Fachwelt auf der SPS Messe in Nürnberg wegweisende Neuheiten, die den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit der SuperTrak CONVEYANCE(TM)-Technologie weiter unterstreichen. Besuchen Sie uns am Stand Nr. 121 in Halle 3 und erleben Sie, wie SuperTrak CONVEYANCE(TM) die Zukunft der Medizintechnik-Automatisierung gestaltet.

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der SPS-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SUPERTRAK

Keywords: SuperTrak CONVEYANCE(TM), Vertical 3, Vertical3, Platzsparend, Kompakte Maschinen, Vertikale Automatisierung, Maschinenlayout, Automatisierungstechnik, Footprint, Anlagen-Footprint, Reinraumtauglichkeit, Modulares System, Prüftechnik, Montageprozesse, SPS2025

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

Kanada

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com

