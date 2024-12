Vertriebsader GmbH erweitert Dienstleistungsangebot mit neuer Marke dachdecker.sh

Neues Portal bietet umfassende Informationen und Services rund um Dachdeckerarbeiten in Schleswig-Holstein

Laboe, 22. Dezember 2024 – Die Vertriebsader GmbH, ein in Laboe bei Kiel ansässiges Beratungsunternehmen für nachhaltige Energieprojekte, erweitert ihr Portfolio mit der Einführung der Marke dachdecker.sh. Dieses neue Portal richtet sich an Hausbesitzer und Bauherren in Schleswig-Holstein und bietet umfassende Informationen, Empfehlungen und Dienstleistungen rund um Dachdeckerarbeiten.

„Mit dachdecker.sh möchten wir unseren Kunden eine zentrale Anlaufstelle bieten, um sich über Dachdeckerleistungen zu informieren und qualifizierte Fachbetriebe in ihrer Nähe zu finden,“ erklärt Carsten Steffen, Geschäftsführer der Vertriebsader GmbH. „Unser Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und die Auswahl des passenden Dienstleisters zu erleichtern.“

Das Portal bietet Fachinformationen: Detaillierte Artikel und Leitfäden zu verschiedenen Aspekten der Dachdeckerei, einschließlich Materialien, Techniken und Wartung.

Ein Glossar: Ein umfassendes Nachschlagewerk, das Fachbegriffe rund um das Dachdeckerhandwerk verständlich erklärt.

Die Vermittlung von Fachbetrieben: Eine Übersicht qualifizierter Dachdeckerbetriebe in Schleswig-Holstein, um den passenden Partner für jedes Projekt zu finden.

Die Vertriebsader GmbH, bekannt für ihre erfolgreichen Marken wie photovoltaik.sh und balkonkraftwerk.de, setzt mit dachdecker.sh ihr Engagement für hochwertige Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen in der Region fort.

„Unser Anspruch ist es, unseren Kunden stets die besten Lösungen und Informationen zur Verfügung zu stellen,“ so Steffen weiter. „Mit dachdecker.sh erweitern wir unser Serviceangebot und unterstützen Hausbesitzer und Bauherren bei der Realisierung ihrer Bauprojekte.“

Über die Vertriebsader GmbH:

Die Vertriebsader GmbH mit Sitz in Laboe bei Kiel ist ein Beratungsunternehmen, das sich mit Leidenschaft und Professionalität für den Übergang zu nachhaltiger Energie einsetzt. Mit einem engagierten Team bietet das Unternehmen unverbindliche Beratung und schlüsselfertige Lösungen an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vertriebsader GmbH

Herr Carsten Steffen

Stückenberg 2

24262 Heikendorf

Deutschland

fon ..: 0431 97997010

web ..: https://dachdecker.sh/

email : info@dachdecker.sh

