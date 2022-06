Verzeih Amore Amore – Maria Da Vinci ist wieder da

Die deutsche Version des italienischen Originals

„Maria is back“ – im wahrsten Sinne des Wortes: Die quirlige Schweizerin überraschte ihre Fans mit dem absoluten Sommer-Song „Amore Amore“ in ihrer ureigenen Muttersprache … in Italienisch. Der voller Lebensfreude klingende Song wurde der willensstarken Sizilianerin, von Claudia Crotti-Erni, regelrecht „auf den Leib“ geschrieben.

Marias Fans und ihre vielen treuen Radiofreunde sind eine starke „Gemeinschaft“, dass zeigten die tollen Resonanzen auf ihren Italo-Song und der vielfache Wunsch nach einer deutsch-italienischen Version. Für Maria Da Vinci war dies schon fast selbstverständlich, singt und moderiert sie doch auch in ihren Konzerten mehrsprachig für ihr Publikum, in Deutsch, Italienisch und im Schwitzerdütsch.

Maria Da Vinci konnte für ihr Vorhaben einen der gefragtesten Autoren im „Who is Who“ der deutschen Musikszene gewinnen: OLIVER LUKAS … er schrieb in den letzten Jahren Songtexte für Andrea Berg, Beatrice Egli, DJ Ötzi, Fantasy, Matthias Reim, Semino Rossi … und verhalf diesen so zu erfolgreichen Chartplatzierungen. Jetzt hat Oliver Lukas für Maria Da Vinci den Text „Verzeih Amore, Amore“ verfasst. Eine Liebesromanze mit Happy End, denn die Liebe ist einfach alles und genau das vermittelt Mara Da Vinci voller Lebensfreude jetzt in der deutsch-italienischen Version.

Endlich wieder raus… Endlich wieder Freiheit… Endlich wieder Freude… Endlich wieder Dolche Vita… Endlich wieder Maria Da Vinci, mit dem absolut Lebensbejahenden Song „Verzeih Amore, Amore“. Die neu gewonnene Freiheit ist wie ein Befreiungsschlag nach all den vielen Monaten voller Entbehrungen. Dies bedarf eines ganz besonderen Songs: Einen Song voller Lebensfreude, voller rhythmischer Emotionen, ein Song einfach nur zum glücklich sein, ein Song zum Abtanzen und zum Feiern mit Freunden. Keine kann dieses Liebes-Credo besser interpretieren als die Stimme mit dem südländischen Temperament: Maria Da Vinci – „Verzeih Amore, Amore“

ISRC-Nr.:

DE-F28-22-347-01 / 2:58

Music & Original Lyrics: Claudia Crotti-Erni

dt.-Text Oliver Lucas

Publishing: JAYKAY Music, Roterpunkt Publishing

Produced by Robert Meister

Co.-Produced by Jürgen Rufus Kerber

Mix and Mastering by Robin Masters

TonArt Studio Bremen

Voice recording by Benjamin Zibret

Bellavista Music Studio Bräunlingen

Music recordings and arranged by Amadeus

Roterpunkt Music, Palma de Mallorca

Cover photo: Reiner Heller www.xpromedia.de

Cover artwork and manufacturing by Yvonne Kerber

© + (P) 2022 XENIA Records Best.-Nr.: 14347

