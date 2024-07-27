Vespa Roadtrip durch die Schweiz

SIP Vespa Roadtrip 2025: Gemeinschaft auf Schweizer Pässen

Landsberg am Lech / Schweiz – Anfang August 2025 machte sich das SIP Scootershop Team inklusive der Firmengründer Ralf Jodl und Alex Barth sowie zwei internationalen Gästen aus Manila und Bangkok auf zu einem unvergesslichen Abenteuer: dem SIP Vespa Roadtrip durch die Schweiz mit Ziel: das legendäre Vespa-Treffen „Snail Days“ in Leuk, Wallis.

Nach dem Start in Deutschland führte die Route über spektakuläre Alpenpässe – darunter das Hahntennjoch und der Albula-Pass – bis nach Chur, eine Stadt mit historischem Flair. Nicht über Autobahnen, sondern entlang kurvenreicher und landschaftlich herausragender Routen.

Am zweiten Tag standen Oberalp- und Furka-Pass auf dem Programm, bevor die Gruppe in Leuk eintraf – umgeben von Weinbergen, mit Blick auf das Rhônetal. Dort traf man Freunde aus Frankreich vom Scooter Club du Sud-Est sowie die Gastgeber „Snails“ zu einem stimmungsvollen Abend und einem atemberaubenden Sonnenuntergang.

Der dritte Tag markierte den Höhepunkt: Mitten in Leuk startete das Treffen mit Musik, freudiger Begegnung und dem ungewöhnlichen Wettbewerb „Snail Race“ – ein Wettstreit, bei dem nicht Geschwindigkeit, sondern Langsamkeit gefragt war. Wer zehn Meter am langsamsten schafft, gewinnt. Unter lautem Jubel sicherte sich der SIP-Produktdesigner Elvis den Titel des „langsamsten Snails“.

Im Anschluss führte die Rückfahrt über Grimsel- und Susten-Pass, vorbei am Vierwaldstättersee, bis Horgen. Eine Fährfahrt über den Zürichsee brachte die Gruppe nach Meilen und weiter zum Hotel Hirschen. Die letzte Etappe führte über den Damüls Alm, die Furkajoch und den Riedberg-Pass zurück nach Landsberg am Lech.

Fazit & Danksagung

18 Vespa-Enthusiasten bildeten eine eingeschworene Gemeinschaft, die gemeinsame Herausforderungen – von Pannen über Wetterkapriolen bis hin zu improvisierten Reparaturen – mit Bravour bewältigte. Die „Young Guns“ etwa reparierten eine Auspuffanlage auf einer Berghütte, ganz ohne externe Hilfe.

SIP Scootershop bedankt sich herzlich bei Gabriel und den Snails für die Organisation der Snail Days, bei allen Teilnehmern, insbesondere beim Scooter Club du Sud-Est aus Frankreich, und freut sich auf eine Wiederholung dieses Vespa-Erlebnisses – vielleicht schon beim SIP Open Day in Landsberg. Weblinks mit vieken Bilder und einem SIP TV Video: SIP-Scootershop

