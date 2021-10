VIAVI Solutions CX300 ComXpert: Kompaktes Testgerät für Funknetze

All-in-One-Tool unterstützt LMR-, PMR- und LTE-Funkanalysen

Eningen, 26.10.2021 – Viavi Solutions Inc. (VIAVI) (NASDAQ: VIAV), einer der weltweit führenden Anbieter von Mess-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kabel- und Funknetzwerke, erweitert mit dem CX300 ComXpert sein Lösungsportfolio für Funktestsysteme. Das kompakte Feld- und Labormessgerät agiert in einem Frequenzbereich von 100 kHz bis 6 GHz und verfügt über fortschrittliche Frequenz-, Leistungs- und Modulations-Analyseinstrumente, die sowohl analoge und digitale LMR- und PMR-Protokolle (land mobile radio; professional mobile radio) als auch Over-the-Air-Messungen in privaten LTE-Netzwerken unterstützen. Angesichts der Umstellung von analoger auf digitale Funktechnik und dem zunehmenden Einsatz von LTE im öffentlichen Sicherheitsfunk steht Technikern damit eine leistungsfähige Komplettlösung für Tests der Mobilfunkkommunikation zur Verfügung.

Die Bedienung des neuen CX300 ComXpert gestaltet sich durchweg unkompliziert: So ist für die Durchführung vollständiger Vektor-S-Parametermessungen und den Anschluss an das zu prüfende Gerät kein weiteres Zubehör erforderlich. Zudem erleichtert eine cloudbasierte Workflow-Automation den eigentlichen Testvorgang. Vorab festgelegte Messabläufe leiten den Techniker durch „Pass/Fail“-Analysen, wodurch die bei rein manueller Ausführung auftretenden Abweichungen vermieden und exakte, reproduzierbare Messresultate in kürzester Zeit erzielt werden. Die Analyseergebnisse lassen sich mittels cloudbasierter Konfigurations- und Datenmanagement-Software VIAVI StrataSync zentral verwalten und per SAA-App auf Mobilgeräte und Computer übertragen. Die browserähnliche Benutzeroberfläche vereinfacht darüber hinaus auch das Anlegen und Verwalten mehrerer Test-Setups: Per Touchgeste können Techniker problemlos zwischen verschiedenen Testkonfigurationen wechseln, ohne Einstellungen erneut laden zu müssen.

Die wichtigsten Produktmerkmale im Überblick

– Großer Farb-Touchscreen und innovative, browserähnliche Benutzeroberfläche für schnelles Navigieren zwischen Test-Setups

– Frequenzbereich von 100 kHz bis 6 GHz

– Intelligente, farbkodierte Ergebnisanzeigen

– Integrierter Vektornetzwerkanalysator mit zwei Anschlüssen für einfache Kabel- und Antennentests

– VIAVI Workflow-Automation für gängige LMR- und PMR-Funktests

– VIAVI StrataSync für cloudbasiertes Asset-, Konfigurations- und Datenmanagement

– VIAVI SAA zur Fernsteuerung des Prüfgeräts über Windows-, Android- und iOS-Anwendungen

„Der CX300 ComXpert wurde mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Funktestgeräte entwickelt. Er vereint unsere beliebtesten Funktionen in einem kompakten, feldtauglichen Gerät und bietet Anwendern trotz seiner kompakten Größe volle Leistungsfähigkeit und umfassende Testfunktionen“, so Edward Latimer, Director of Product Management Radio Test bei VIAVI. „Unsere Labor- und Feldtestlösungen ermöglichen es, die volle Leistung von Funksystemen jederzeit sicherzustellen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Viavi Solutions Deutschland GmbH

Herr Johann Tutsch

Arbachtalstrasse 5

72800 Eningen u.A.

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7121 86-1571

fax ..: +49 (0) 7121 86-1222

web ..: http://www.viavisolutions.de

email : johann.tutsch@viavisolutions.com

VIAVI (NASDAQ: VIAV) ist ein globaler Anbieter von Netzwerktest-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kommunikationsdienstleister, Unternehmen, Hersteller von Netzwerkgeräten, Behörden und Avionik. Wir helfen unseren Kunden, die Leistung von Instrumenten, Automatisierung, Intelligenz und Virtualisierung zu nutzen, damit Sie das Netzwerk im Griff haben. VIAVI ist auch führend bei Lichtmanagementlösungen für 3D-Sensor-, Fälschungsschutz-, Unterhaltungselektronik-, Industrie-, Automobil- und Verteidigungsanwendungen. Erfahren Sie mehr über VIAVI unter https://www.viavisolutions.com/de-de. Folgen Sie uns auf VIAVI Perspectives, LinkedIn, Twitter, YouTube und Facebook.

Pressekontakt:

Riba:BusinessTalk GmbH

Herr Michael Beyrau

Klostergut Besselich 1

56182 Urbar / Koblenz

fon ..: +49 (0) 261-96 37 57-27

web ..: http://www.riba.eu

email : mbeyrau@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zentralbanken vergrößern ihre Goldschätze