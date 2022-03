Vicinity Motor Corp. gibt registrierte Direktplatzierung im Wert von 12 Mio. USD bekannt

Vancouver (British Columbia), 24. März 2022. Vicinity Motor Corp. (TSX-V: VMC, NASDAQ: VEV, FRA: 6LGA) (Vicinity oder das Unternehmen), ein nordamerikanischer Anbieter von elektrischen Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass es mit institutionellen und akkreditierten Investoren endgültige Abkommen hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von 4.444.445 Stammaktien und Warrants auf den Erwerb von bis zu 4.444.445 Stammaktien (zusammen eine Einheit) zu einem gesamten Kaufpreis von 2,70 USD pro Einheit im Rahmen einer registrierten Direktplatzierung (Bruttoeinnahmen von etwa 12 Millionen USD, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Platzierungsvermittlers) unterzeichnet hat. Die Warrants können sechs Monate nach dem Abschluss des Angebots (das erste Ausübungsdatum) zu einem Ausübungspreis von 3,36 USD pro Stammaktie ausgeübt werden und verfallen drei Jahre nach dem ersten Ausübungsdatum. Der Abschluss des Angebots soll am oder um den 28. März 2022 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.

Vicinity Motor Corp. beabsichtigt, die Einnahmen für die Fertigstellung der Produktionsanlage des Unternehmens in Ferndale in Washington zu verwenden.

A.G.P. / Alliance Global Partners fungiert als alleiniger Platzierungsvermittler für das Angebot.

Das Angebot erfolgt in den USA ausschließlich auf Basis des geänderten und neu formulierten Kurzform-Basisprospekts des Unternehmens vom 19. April 2021 (der Basisprospekt), der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurde und in der entsprechenden Registrierungserklärung in Formular F-10 (die Registrierungserklärung) enthalten ist, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) im Rahmen des U.S./Canada Multijurisdictional Disclosure System (MJDS) eingereicht hat. Das Unternehmen wird bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada einen Prospektnachtrag (der Nachtrag) zum Basisprospekt einreichen. Der Nachtrag wird auch bei der SEC als Prospektnachtrag zum Basisregalprospekt eingereicht werden, der in der Registrierungserklärung enthalten ist. Kopien des Nachtrags, einschließlich des Basisprospekts, werden auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sein.

Keine Wertpapierbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung bestätigt oder missbilligt. Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot für einen Kauf oder Verkauf dar. Auch dürfen in Staaten oder Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem geltenden Wertpapierrecht eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsprechung erfolgt ist.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) ist ein nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell zusammen mit EAVX, der Geschäftseinheit von J.B. Poindexter, einem strategischen Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Abschluss des Angebots, das Abschlussdatum des Angebots und die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf die Wirtschaftslage in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, den Fahrzeugabsatz, die voraussichtliche Verkaufspipeline, das erwartete künftige Umsatzwachstum, die Fertigstellung und Auslieferung der bestellten Fahrzeuge, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, der Zeitpunkt der Fertigstellung des Fahrzeugmontagewerks von Vicinity im US-Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die damit verbundenen behördlichen Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

