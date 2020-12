Victoria Gold: GDXJ-Indexaufnahme

Toronto, Ontario. 17. Dezember 2020. Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) (Victoria oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/) stellt ein Unternehmensupdate bereit.

GDXJ-Indexaufnahme

Victoria gibt bekannt, dass das Unternehmen in den VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) aufgenommen wird. Victoria wird nach Marktschluss am 18. Dezember 2020 in den GDXJ-Index aufgenommen.

John McConnell, President und CEO, kommentierte: Die Aufnahme in den GDXJ ist ein bemerkenswerter Meilenstein für Victoria, da er ein Zeichen des anhaltenden Wachstums des Unternehmens ist. Der Aufstieg zur Toronto Stock Exchange zu Beginn dieses Jahres sowie die Aufnahme in den GDXJ und in andere wichtige börsengehandelte Fonds bieten Victorias Anlegern eine verbesserte Liquidität, Handelsflexibilität und einen besseren Wert.

Über Dublin Gulch

Die zu 100 % unternehmenseigene Goldliegenschaft Dublin Gulch (die Liegenschaft“) der Victoria Gold befindet sich im zentralen Yukon Territory in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Die Liegenschaft ist das ganze Jahr über via Straße erreichbar und befindet sich innerhalb des Stromnetzes der Yukon Energy.

Die Liegenschaft erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive. Die Goldmine Eagle ist die jüngste in Betrieb befindliche Goldmine im Yukon. Die Lagerstätten Eagle und Olive beinhalten nachgewiesene und vermutete Vorräte von 3,3 Millionen Unzen Gold aus 155 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, wie in einem National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht für die Goldmine Eagle vom 3. Dezember 2019 beschrieben. Die Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) für die Lagerstätten Eagle und Olive wurde auf 227 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne geschätzt, die 4,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie erkundet und angezeigt“, einschließlich nachgewiesener und vermuteter Vorräte, und weitere 28 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne für 0,6 Millionen Unzen Gold in der Kategorie geschlussfolgert“ enthalten.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul D. Gray, P.Geo., einer gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierten Person, geprüft und genehmigt.

Vorsichtserklärung und vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen“ gelten können. Mit Ausnahme historischer Tatsachen in Bezug auf Victoria stellen die hierin enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich aller Informationen in Bezug auf die Strategie, Pläne oder zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Victoria. Zukunftsgerichtete Informationen sind gekennzeichnet durch Wörter wie Planen“, Erwarten“, Budget“, Ziel“, Projekt“, Absicht“, Glauben“, Vorwegnehmen“, Schätzen“ und andere ähnliche Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen möglicherweise eintreten werden, könnten oder sollten und alle hierin enthaltenen Leitlinien und Prognosen enthalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Produktions- und Betriebsrichtlinien des Unternehmens). Um solche zukunftsgerichteten Informationen zu liefern, hat das Unternehmen bestimmte Annahmen über sein Geschäft, seine Geschäftstätigkeit, die Wirtschaft und die Mineralexplorationsindustrie im Allgemeinen getroffen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und der COVID-19-Krankheit (COVID-19″) auf jedem der vorhergehenden. In dieser Hinsicht ist das Unternehmen davon ausgegangen, dass das Produktionsniveau den Erwartungen des Managements entspricht, die Vertragsparteien Waren und Dienstleistungen zu vereinbarten Zeitrahmen bereitstellen, die Ausrüstung wie erwartet funktioniert, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen, keine ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme auftreten und sich der Goldpreis nicht wesentlich ändert und keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens auftreten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, die zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen wurden, und unterliegen von Natur aus einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren, die zu tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen führen können sich wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen oder implizierten unterscheiden. Zu diesen Faktoren gehören die Auswirkungen der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 auf das Unternehmen, die globale Liquidität und Kreditverfügbarkeit auf den Zeitpunkt der Zahlungsströme sowie die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage der prognostizierten zukünftigen Bedingungen, der erwarteten Metallproduktion, schwankende Metallpreise, Wechselkurse, geschätzte Erzgehalte, mögliche Abweichungen der Erzgehalte oder Ausbringungsraten, Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze, Änderungen der Unternehmensressourcen von Victoria, Änderungen der Projektparameter, wenn die Pläne weiter verfeinert werden, Änderungen der Entwicklungs- und Produktionszeitrahmen, die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unerwarteten Kosten und Ausgaben, Unsicherheit der Schätzungen der Mineralvorräte und Mineralressourcen, höhere Preise für Brennstoffe, Stahl, Strom, Arbeitskräfte und andere Verbrauchsmaterialien, die zu höheren Kosten und allgemeinen Risiken des Bergbaus beitragen, Ausfall der Anlage, Ausrüstung oder Prozesse, die wie erwartet funktionieren, endgültige Preisgestaltung für Metallverkäufe, unerwartete Ergebnisse zukünftiger Studien, Saisonalität und unerwartete Wetteränderungen, Kosten und Zeitpunkt der Erschließung neuer Lagerstätten, Erfolg der Explorationsaktivitäten, Anforderungen an zusätzliches Kapital, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung des Bergbaubetriebs, Umweltrisiken, unerwartete Rückgewinnungskosten, Besitzrechtsstreitigkeiten oder Ansprüche, Einschränkungen des Versicherungsschutzes und des Zeitpunkts sowie mögliche Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskonflikte, Risiken im Zusammenhang mit Fernoperationen und der Verfügbarkeit angemessener Infrastruktur, Preis- und Verfügbarkeitsschwankungen von Energie und anderen für den Bergbau erforderlichen Betriebsmitteln. Obwohl Victoria versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen oder implizierten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht vorliegen erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dienen dazu, den Anlegern das Verständnis der erwarteten finanziellen und operativen Leistung von Victoria sowie der Pläne und Ziele von Victoria zu erleichtern. Sie sind möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum jeweiligen Datum angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf Informationen, die dem Management des Unternehmens zum Datum dieses Dokuments zur Verfügung stehen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und die hierin durch Bezugnahme aufgenommenen Dokumente aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

