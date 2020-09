Victory Square Health kündigt eine Aktualisierung zur einer vorherigen Pressemitteilung an

Das Unternehmen erhielt aus Brasilien eine Bestellung für 2 Millionen EINHEITEN (2.000.000) seiner Safetest Covid-19-Tests.

VANCOUVER, British Columbia, 22. September 2020 – Victory Square Health Inc. („VS Health“ oder das „Unternehmen“) – ein Unternehmen aus dem Portfolio von Victory Square Technologies Inc. („Victory Square“) (CSE:VST) (OTC:VSQTF) (FWB:6F6) gibt ein Update zu seiner Pressemitteilung mit dem Titel „Victory Square Health informiert über den Fortschritt seines Covid-19-Tests

„veröffentlicht am 21. September 2020 (die „Pressemitteilung vom 22. September“).

Das Unternehmen erhielt einen Auftrag über 2 Millionen (2.000.000) EINHEITEN seines Safetest Covid-19-Tests aus Brasilien. Diese Aktualisierung ändert keine anderen Beträge oder Informationen, die in der Pressemitteilung vom 21. September gemeldet wurden.

Der Safetest Covid-19-Test ermöglicht es dem Benutzer zu überprüfen, ob man gegenwärtig mit Covid-19 infiziert ist, infiziert wurde oder noch nie infiziert war. Das Unternehmen hat dies im vergangenen Monat getan:

– Das Unternehmen erhielt aus Brasilien eine Bestellung für 2 Millionen (2.000.000) EINHEITEN seiner Safetest Covid-19-Tests.

– VS Health erhielt von der zuständigen EU-Behörde Belgiens die CE-Kennzeichnung für den Safetest Elisa-Antikörpertest für Vertrieb, Verkauf und Verwendung in den 27 Ländern der Europäischen Union.

– VS Health erhielt die brasilianische ANIVSA-Zulassung für den Safetest ELISA-Antikörpertest zur Verteilung, zum Verkauf und zur Verwendung in ganz Brasilien und zum Export in die Mercosur-Länder (Argentinien, Paraguay, Uruguay und Venezuela).

– VS Health erhielt die Genehmigung des USDA, mit Marketing, Verkauf und Vertrieb des Safetest Covid-19 Antikörper-Elisa-Tests gemäß EUA zu beginnen.

– VS Health war das erste Unternehmen, das im Rahmen des von der Regierung des Bundesstaates São Paulo unterstützten Ideiagov-Programms für sofortige Versuche und die Anwendung im Bundesstaat zugelassen wurde.

– VS Health erhöhte die monatliche Produktion von Covid-19-Schnelltests um weitere 5.000.000 Testkits, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.

– Safetest Covid-19 IgG /IgM hat gegenüber den Behörden der US FDA, Brasiliens und der Europäischen Union eine Sensitivität von 93,3% und eine Spezifität von 98,7% nachgewiesen.

Das Unternehmen präsentiert sein Produkt weiterhin für Gesundheitsbehörden und Regierungen weltweit und erhält von diesen neue Zulassungen. Die Strategie von Victory Square Health besteht darin, fortlaufend globale Zulassungen von Regierungen zu erhalten, gefolgt von der Implementierung von sofortigen Liefer-, Herstellungs- und Vertriebskanälen, die das Unternehmen mit neuen Partnern in den genehmigten Gerichtsbarkeiten/Ländern für die schnelle Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf seines Produkts einrichtet.

„Das Schuljahr in Brasilien beginnt im Oktober und die vollständige Einhaltung der Vorschriften und der Covid-19-Tests hat oberste Priorität. Daher hat die Nachfrage nach unserem genauen und sicheren Testprodukt unser Unternehmen veranlasst, unverzüglich zusätzliche Herstellungskanäle allein für Brasilien zu suchen“, sagte Felipe Peixoto, CEO von Safetest. Pexioto fuhr fort: „Derzeit laufen wichtige Gespräche mit führenden Produktionspartnern, insbesondere in Nordamerika, Europa und Indien, um die Kapazität zu erhöhen und die Lieferkanäle zu erweitern, um die gestiegene Nachfrage nach unserem bewährten Produkt in diesen Regionen und in unserem Unternehmen zu befriedigen.

Das Unternehmen engagiert sich derzeit in Branchen wie Einzelhandel, Gastgewerbe, Fertigung, Pharmazie, Justizvollzugsanstalten, Kasinos, Sport, Polizei, Ersthelfer, Grenzdienste, Bildung, Transport, Militär, Regierung und mehr. Diese Branchen und Verbände sind wichtige Partner für das Unternehmen, mit denen es sich im Hinblick auf die fortlaufende Einführung, den Verkauf und die Vertriebskanäle abstimmen kann.

Victory Square Health wurde 2016 gegründet, um die Entwicklung personalisierter Medizin- und Technologielösungen einschließlich diagnostischer Tests zur Unterstützung der Patientenversorgung und zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse zu beschleunigen. Sein erstes Produkt, der Leishmaniasis-Schnelltest, wurde in Partnerschaft mit der UFMG, der Bundesuniversität von Minas Gerais, entwickelt. Safetest nutzte sein Fachwissen auf diesem Gebiet, um weitere Tests auf der Basis von Antikörpern und eine robuste F&E-Pipeline mit diagnostischen Kits für Hansen-Krankheit, Brucellose, HTLV und Blutproben Screening-Tests zu entwickeln.

Haftungsausschluss:

Das Unternehmen macht derzeit weder ausdrücklich noch stillschweigend geltend, dass sein Produkt in der Lage ist, das Covid-19 (oder SARS-2 Coronavirus) zu eliminieren, zu heilen oder einzudämmen.

Im Namen des Vorstands,

Shafin Diamond Tejani

Chief Executive Officer

Victory Square Technologies

Vorausschauende Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftsaussichten von Victory Square beziehen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen, die sich auf die zukünftige Leistung, die Ausführung der Geschäftsstrategie, das zukünftige Wachstum, die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von Victory Square und seinen verbundenen Tochtergesellschaften, einschließlich Victory Square Health Inc. und andere Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beziehen. Solchen zukunftsgerichteten Aussagen können ohne Einschränkung Wörter wie „glaubt“, „erwartet“, „antizipiert“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „plant“, „fährt fort“, „projiziert“, „potentiell“, „möglich“, „erwägt“ vorausgehen, folgen oder können Wörter enthalten wie, „suchen“, „Ziel“ oder ähnliche Ausdrücke oder können solche zukünftigen oder bedingten Verben wie „kann“, „könnte“, „wird“, „könnte“, „sollte“ oder „würde“ verwenden oder können anderweitig durch grammatikalische Konstruktion, Phrasierung oder Kontext als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen, die von Victory Squares Leitung getroffen wurden. Obwohl Victory Square der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche vorausschauenden Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig darauf verlassen, da Victory Square keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als korrekt erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen Erklärungen in Betracht gezogenen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Victory Square lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist. Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder gebilligt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder gebilligt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

