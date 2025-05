Vidac Pharma berichtet über außergewöhnliche Pharmakokinetik des Almavid(TM)-Wirkstoffkandidaten in klinischer Studie unter realen Bedingungen

Revolutionäre Krebstherapie zeigt das Potenzial des Almavid-Wirkstoffkandidaten für die Anwendung bei soliden Tumoren

London (UK), 28. Mai 2025 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von Krebstherapien leistet.

Vidac Pharma, ein im klinischen Stadium befindliches biopharmazeutisches Unternehmen, das erstklassige Krebstherapeutika entwickelt, gab heute vielversprechende reale pharmakokinetische Ergebnisse aus der Anwendung seines Prüfpräparats Almavid, einer proprietären subkutanen Formulierung von VDA 1102 (Tuvatexib), bei pädiatrischen Hirnkrebspatienten bekannt.

Almavid wurde drei pädiatrischen Patienten mit Hirntumoren verabreicht und wies außergewöhnliche pharmakokinetische Eigenschaften auf, darunter eine hohe Blutstabilität über mehr als 24 Stunden, eine starke Dosislinearität und gleichbleibende Blutkonzentrationen bei allen Patienten. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Almavid ein großes Potenzial als Breitspektrum-Therapie für solide Tumore hat, sowohl als Monotherapie als auch in Kombinationstherapien.

VDA 1102, der Wirkstoff in Almavid, zielt auf einen grundlegenden Mechanismus im Krebsstoffwechsel ab, indem er den Warburg-Effekt umkehrt – ein Merkmal des Verhaltens von Krebszellen, das der Nobelpreisträger Otto Warburg vor fast einem Jahrhundert erstmals beschrieben hat. Im Gegensatz zu gesunden Zellen weisen Krebszellen auch in Gegenwart von Sauerstoff eine erhöhte Glykolyse auf. Während dieses Phänomen bisher vor allem in der Diagnostik (z. B. bei PET-Scans) genutzt wurde, ist Vidac Pharma das erste Unternehmen, das diese biologische Erkenntnis in eine gezielte therapeutische Strategie umsetzt.

VDA 1102 wirkt, indem es die Bindung von Hexokinase 2 (HK2), einem in Krebszellen übermäßig stark ausgeprägten Enzym, an den mitochondrialen spannungsabhängigen Anionenkanal (VDAC1) unterbricht. Diese Wechselwirkung blockiert den natürlichen Prozess des programmierten Zelltods (Apoptose), so dass die Krebszellen fortbestehen und sich vermehren können. Durch die Veränderung der HK2-Struktur aktiviert VDA 1102 die Apoptose wieder, stellt den normalen Zellstoffwechsel wieder her und fördert den Tod der Krebszellen, während es gleichzeitig die Mikroumgebung des Tumors zugunsten des Immunsystems verändert.

Dieser Mechanismus hat bereits klinische Erfolge gezeigt. VDA 1102 hat bereits in Phase-2-Studien für zwei onkologische Hautkrankheiten Wirksamkeit bei minimalen Nebenwirkungen gezeigt: Aktinische Keratose und kutanes T-Zell-Lymphom.

Diese jüngsten Ergebnisse mit unserer patentrechtlich geschützten neuen Formulierung für die subkutane Injektion bei pädiatrischen Patienten unterstreichen das Potenzial von VDA 1102, sich zu einem transformativen Wirkstoff für ein breites Spektrum solider Tumore zu entwickeln, sagte Dr. Max Herzberg, Vorsitzender von Vidac Pharma . Wir sind optimistisch, Almavid in größere Studien zu überführen, während wir unsere Mission fortsetzen, Krebszellen wieder tödlich zu machen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert und auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und selektiv seinen programmierten Tod zu provozieren, ohne das umliegende Normalgewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich als wirksam bei fortgeschrittener aktinischer Keratose (AK) erwiesen und bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) in Phase-2-Studien am Menschen eine positive Wirkung gezeigt.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte glaubt, schätzt, erwartet, beabsichtigt, kann, wird, plant, fortsetzen, fortlaufend, potenziell, vorhersagen, projizieren, anvisieren, anstreben oder sollte, und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

N1 7GU London

Großbritanien

email : investors@vidacpharma.com

Pressekontakt:

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

N1 7GU London

email : investors@vidacpharma.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dr. Christopher Riedel als führender Rechtsanwalt in zwei Rechtsgebieten ausgezeichnet ÖKOWORLD steigert 2024 Gewinn in schwierigem Marktumfeld