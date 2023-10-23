  • Vidac Pharma erhält Notice of Allowance in Kanada für proprietäre Onkologie-Plattform

    Stärkung des globalen Patentportfolios zur Unterstützung der neuartigen Krebstherapien des Unternehmens

    London, UK, 27. Mai 2026 – Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass das Kanadische Amt für geistiges Eigentum (Canadian Intellectual Property Office) eine Notice of Allowance für die Patentanmeldung des Unternehmens mit dem Titel Piperazine Derivatives, Pharmaceutical Compositions and Methods of Use Thereof erteilt hat.

    Das zugelassene Patent betrifft proprietäre Piperazin-Derivate, pharmazeutische Zusammensetzungen sowie deren therapeutische Anwendungen im Zusammenhang mit der onkologischen Therapieplattform von Vidac Pharma und stellt eine bedeutende Erweiterung des internationalen Patentportfolios des Unternehmens zum Schutz seiner innovativen Krebstherapietechnologien dar.

    Dr. Max Herzberg, Chief Executive Officer von Vidac Pharma, erklärte: Die Zulassung dieser Patentanmeldung in Kanada stärkt die Position von Vidac Pharma im Bereich des geistigen Eigentums in einem wichtigen internationalen Markt weiter. Der Ausbau und Schutz unseres Patentportfolios bleibt eine zentrale strategische Priorität, während wir unsere Entwicklungsprogramme in der Onkologie und Onko-Dermatologie weiter vorantreiben und langfristige kommerzielle Chancen weltweit verfolgen.

    Das Unternehmen baut sein Patentportfolio weltweit kontinuierlich weiter aus, um seine Entwicklungspipeline und proprietären Technologien zur gezielten Beeinflussung des Krebsstoffwechsels und des Tumormikromilieus zu unterstützen.

    Zukunftsgerichtete Aussagen

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Strategie des Unternehmens im Bereich geistiges Eigentum, klinische Entwicklungsprogramme sowie zukünftige kommerzielle Chancen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegen, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem regulatorische Entwicklungen, der Schutz geistigen Eigentums, Ergebnisse klinischer Studien, Finanzierungsmöglichkeiten und Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

    Vidac Pharma Holdings Plc
    Dr. Max Herzberg
    20-22 Wenlock Road
    London N1 7GU
    Vereinigtes Königreich
    www.vidacpharma.com
    investors@vidacpharma.com

    Über Vidac Pharma

    Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von First-in-Class-Therapien für onkologische und onko-dermatologische Erkrankungen konzentriert. Das Unternehmen entwickelt therapeutische Kandidaten, die darauf abzielen, das hyperglykolytische Tumormikromilieu zu verändern, indem die Überexpression und Fehlplatzierung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen gezielt adressiert wird. Ziel ist die Normalisierung des Zellstoffwechsels sowie die selektive Auslösung des programmierten Zelltods, ohne gesundes Gewebe zu beeinträchtigen.

    Vidacs führender Wirkstoffkandidat VDA-1102 hat bereits Aktivität in klinischen Studien bei Aktinischer Keratose (AK) und kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) gezeigt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Vidac Pharma Holding PLC
    Investor Relations
    20-22 Wenlock Road
    N1 7GU London
    Großbritanien

    email : investors@vidacpharma.com

    Pressekontakt:

    Vidac Pharma Holding PLC
    Investor Relations
    20-22 Wenlock Road
    N1 7GU London

    email : investors@vidacpharma.com


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