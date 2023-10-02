Vidac Pharma gibt umfassende US-Patentzulassung für HK2-abspaltende Verbindungen zur Krebsbehandlung bekannt

Die Zulassungsmitteilung umfasst Verbindungen, Zusammensetzungen und Verfahren zur Behandlung von HK2-exprimierenden Krebsarten

London (UK), 30. September 2025 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der Onkologie, das sich in der klinischen Phase befindet und Pionierarbeit bei einer neuartigen Klasse von Krebsbehandlungen leistet, gab heute bekannt, dass das US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine Zulassungsmitteilung für das US-Patent mit dem Titel Verwendung von Hexokinase-2/Mitochondrien-abspaltenden Verbindungen zur Behandlung von Hexokinase-2 (HK2)-exprimierenden Krebsarten erteilt hat.

Die Ansprüche bieten einen umfassenden Schutz für die proprietäre Technologie von Vidac und decken eine breite Palette von HK2/VDAC1-abspaltenden Verbindungen in Mitochondrien, pharmazeutische Zusammensetzungen, die solche Verbindungen enthalten, sowie Verfahren zur Behandlung, Hemmung oder Unterdrückung von Krebserkrankungen ab, die HK2 exprimieren, einen wichtigen Treiber des Tumormetabolismus und des Überlebens.

Diese Zulassung erweitert die geistigen Eigentumsrechte von Vidac erheblich und gewährleistet die Abdeckung mehrerer Wirkstoffklassen, Formulierungen und Krebsindikationen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Festigung der Führungsposition des Unternehmens in der Entwicklung von Therapeutika für den Krebsstoffwechsel.

Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, kommentierte:

Diese Patentzulassung ist ein wichtiger Meilenstein für Vidac und stärkt unser IP-Portfolio im Bereich der Onkologie erheblich. Der breite Schutzumfang spiegelt die Neuartigkeit und das Potenzial unseres Ansatzes der mitochondrialen Zielorientierung wider und positioniert Vidac an der Spitze der Krebstherapeutika, die auf den Stoffwechsel abzielen. Die Rolle gesunder Mitochondrien bei der Bekämpfung von Krebs ist derzeit ein heiß diskutiertes Thema: Vidac heilt die Blockade des programmierten Zelltods in Krebszellen, indem es den Warburg-Effekt umkehrt und die Tumormikroumgebung (TME) wieder immunfreundlich macht.

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-

Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte glaubt, schätzt, erwartet, beabsichtigt, kann, wird, plant, fortsetzen, fortlaufend, potenziell, vorhersagen, projizieren, anvisieren, anstreben oder sollte, und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

