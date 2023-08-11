Vidac Pharma Holding PLC: Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, Teilbereich Primärmarkt, und Ergebnis des öffentlichen Angebots

London, Vereinigtes Königreich, 2. Dezember 2025 / IRW-Press / Nach den Pressemitteilungen vom 24. und 28. November 2025 gibt die VIDAC PHARMA HOLDING PLC, London, Vereinigtes Königreich (VIDAC oder Gesellschaft, ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ) hiermit bekannt, dass die Einbeziehung ihrer Aktien zum Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf, Teilbereich Primärmarkt, erfolgt ist und der Handel gestern, am 1. Dezember 2025, begonnen hat.

Ferner wurde das öffentliche Angebot von Aktien, das der Gründer, Direktor und Großaktionär der VIDAC, Herr Dr. Max Herzberg, anlässlich der Einbeziehung unterbreitet hat, durchgeführt und beendet. Im Rahmen des öffentlichen Angebots wurden 35.000 Aktien aus dem Angebot zu einem Durchschnittspreis von 0,54 Euro pro Aktie an Investoren verkauft.

Das öffentliche Angebot erfolgte auf der Grundlage eines entsprechenden Wertpapierprospekts, der am 24. November 2025 auf der Internetseite der VIDAC www.vidacpharma.com in der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlicht worden ist. In diesem Zusammenhang sind die nachstehend unter Disclaimer aufgeführten Hinweise zu beachten.

Die Einbeziehung stellt nach Auffassung der Gesellschaft einen bedeutenden Meilenstein in der kontinuierlichen Wachstums- und Expansionsstrategie von VIDAC dar. Sie unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Präsenz auf dem europäischen Kapitalmarkt, seine Transparenz und seine Aktionärsbasis zu stärken.

Die Notierung von Vidac Pharma an der Börse Düsseldorf ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserer Mission, Patienten weltweit innovative Therapien zugänglich zu machen, sagte Dr. Max Herzberg, Vorsitzender und CEO von VIDAC. Diese Errungenschaft spiegelt das Engagement unseres Teams und das Vertrauen unserer Investoren wider. Wir freuen uns darauf, diese neue Plattform zu nutzen, um unsere klinischen und kommerziellen Ziele zu unterstützen.

Disclaimer

Maßgeblich für das in dieser Veröffentlichung genannte öffentliche Angebot war der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 24. November 2025 gebilligte und auf der Internetseite der VIDAC PHARMA HOLDING PLC (im Folgenden auch Gesellschaft) www.vidacpharma.com in der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlichte Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüften Wertpapierprospekt, wie er seit dem 24. November 2025 auf der Internetseite der VIDAC PHARMA HOLDING PLC www.vidacpharma.com in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Aktien der VIDAC PHARMA HOLDING PLC zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere fand ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die VIDAC PHARMA HOLDING PLC ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

